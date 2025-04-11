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Microsoft Office 2019



11.04.2025 Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
20.03.2024 Новый Microsoft Office будет работать без подписки и подключения к интернету. Всеобщая «онлайнизация» отменяется 1
12.07.2022 Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11 1
08.07.2022 Microsoft пошла на поводу у глупых пользователей и разрешила хакерам взламывать всех через документы Word и Excel 1
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд 1
09.07.2021 Microsoft поднимает цены в России 1
29.06.2021 Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном 1
16.10.2020 Windows устанавливает на ПК MS Office без разрешения пользователей 1
22.07.2020 Microsoft готовит «интерфейс будущего» для Word и Excel. Изменения будут радикальными. Видео 1
11.10.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цены 1
11.02.2019 Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer 1
20.12.2018 Microsoft написала новое приложение в Office для Windows 10 1
25.09.2018 Вышел Microsoft Office 2019. Что в нем нового 2
02.02.2018 Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1 2
28.09.2017 Microsoft представила «бесконечный» Office 2019 2

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Microsoft Office 2019 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24767 14
Lenovo Group 2302 2
Yandex - Яндекс 7573 1
Adobe Systems 1558 1
Blink 41 1
Google LLC 11897 1
Nvidia Corp 3534 1
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 1
X Corp - Twitter 2875 1
Intel Corporation 12263 1
Apple Inc 12218 1
Qualcomm Technologies 1842 1
HERE Technologies 109 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 1
8368 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 1
Diasoft - Диасофт 911 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 170 1
Oracle Corporation 6742 1
SAP SE 5311 1
Слайдер Презентации 10 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 206 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 139 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Конвертум 2 1
Motivity 1 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 1
Salesforce.com 429 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Резонанс НПП 372 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 288 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4883 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5037 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4289 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14546 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 4
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9317 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14330 3
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2021 3
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4085 2
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9458 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7302 2
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ToF camera - Time-of-flight камера 68 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 669 1
Dolby Vision 192 1
VESA DisplayHDR 84 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 151 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24495 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1591 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2990 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1763 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14038 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2570 1
Microsoft Office 365 952 14
Microsoft Windows 15826 12
Microsoft Office 3786 11
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 765 10
Microsoft Windows 10 1792 9
Microsoft Office 2016 24 7
Microsoft Windows 7 1984 5
Apple macOS 2090 5
Microsoft Office 2013 63 5
Microsoft Outlook 1402 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 4
Microsoft Visio - MS Visio 153 4
Microsoft Office 2021 14 4
Microsoft Edge - браузер 1998 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 257 3
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 3
Microsoft Exchange 1752 3
Microsoft Skype for Business 179 3
Microsoft Teams - MS Teams 558 3
Microsoft Windows 11 596 3
Google Chrome - браузер 1577 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2993 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 793 2
StatCounter 406 2
Mozilla Firefox - браузер 1893 2
Vivaldi - Браузер 93 2
Opera Browser - Браузер 1023 2
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 2
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 2
Microsoft Office Online 31 2
Apple iOS 7916 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 401 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 2
НКТ - Р7-Офис 398 2
Nvidia GeForce GTX 522 1
Apple Safari - браузер 859 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 344 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 2
Jackson Chris - Джексон Крис 2 1
Freedman John - Фридман Джон 1 1
Тихонова Кристина 47 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Robertson Angela - Робертсон Анжела 3 1
Бойко Андрей 51 1
Лавриков Илья 4 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Федечкин Эдуард 55 1
Пильщиков Александр 3 1
Нерадовский Константин 18 1
Davis Tristan - Дэвис Тристан 1 1
Квятковский Илья 2 1
Жуйков Вячеслав 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 3
Европа Восточная 3107 2
Германия - Берлин 717 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
Франция - Французская Республика 7885 1
Европа 21866 1
США - Флорида 767 1
США - Флорида - Орландо 127 1
Филиппины - Республика 569 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Россия - УФО - Челябинская область 1253 1
Германия - Федеративная Республика 12749 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 141 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3294 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5533 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6275 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 921 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6496 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1590 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2908 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2463 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1305 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 703 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 719 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 430 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8158 1
The Verge - Издание 565 4
BleepingComputer - Издание 364 2
ZDnet 660 1
Neowin 149 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 1
Bloomberg 1307 1
Windows IT Pro 5 1
TechSpot 129 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Microsoft Ignite 42 1
Microsoft Build - конференция 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2052 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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