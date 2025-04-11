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Microsoft Office 2019
Microsoft Office 2019 и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 565 4
|BleepingComputer - Издание 364 2
|ZDnet 660 1
|Neowin 149 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 1
|Bloomberg 1307 1
|Windows IT Pro 5 1
|TechSpot 129 1
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