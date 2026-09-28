Сломана активация важнейших для россиян программ Microsoft Office. Перестает работать даже легально купленное ПО

Потеря активации Office

После выхода недавнего набора обновлений для Microsoft 365, ориентированных на персональные компьютеры под управлением Windows 11, пользователи жалуются на потерю активации установленных лицензионных копий Microsoft Office 2016 и 2019 без видимых на то причин, пишет Bleeping Computer.

На ошибку обратили внимание 24 сентября 2026 г. В основном она затрагивает редакции пакетов Office, предназначенные для домашнего использования и применения в организациях малого бизнеса (Home & Business), для которых были приобретены так называемые вечные (perpetual) лицензии.

Виновником проблемы, как выяснилось, оказалось необязательно обновление с идентификатором KB5002907 для локальных файлов приложений, связанных с облачными сервисами Microsoft 365.

Для чего нужен патч KB5002907

«Это необязательное обновление доступно только для ПК с Windows, на которых установлены приложения Microsoft 365, не обновлявшиеся более 90 дней и использующие "Текущий канал" (Current Channel) или "Ежемесячный корпоративный канал" (Monthly Enterprise Channel)», – говорится в примечаниях к выпуску набора патчей KB5002907.

фото: Microsoft Пользователи столкнулись с потерей статуса активации Office 2016 и 2019

Апдейт KB5002907 предназначен для того, чтобы возобновить процедуру обновления приложений Microsoft 365, которые по той или ной причине «застряли» на старых версиях и не получают патчи автоматическим. Для таких приложений требуется небольшой «толчок», который позволит процессу сдвинуться с мертвой точки.

Апдейт устанавливается посредством «Центра обновления Windows» и является необязательным (optional), то есть для его загрузки и применения администратору требуется нажать соответствующую кнопку. Однако, как рассказал Bleeping Computer Кристиан Ван Хаутте (Christian Van Hautte), владелец компании Solid Systems, специализирующейся на оказании ИТ-услуг, несколько его клиентов, которые столкнулись с проблемой, сообщили о том, что патч установился самостоятельно, без их непосредственного участия.

Поток жалоб и способ устранения

По словам ИТ-предпринимателя, пять несвязанных друг с другом организаций, числящихся среди клиентов Solid System, 24 сентября 2026 г. обратились к нему за помощью по телефону, причем практически синхронно – все поступившие звонки уместились 10-минутный временной промежуток. Звонящие как один жаловались на внезапную утрату вечных лицензий на Office 2016 и 2019, а связывал их недавно установленный злополучный KB5002907.

Ван Хаутте утверждает, что повторный ввод ключа и реактивация продукта позволили устранить неполадку.

В ответ на сообщение Bleeping Computer о баге с активацией Office корпорация Microsoft приостановила распространение апдейта KB5002907, признав факт наличия проблемы.

Широко обсуждаемая проблема

Проблема со схожими симптомами открыто обсуждается в интернете на тематических площадках, в частности, на Reddit (r/microsoftoffice) и официальном форуме Microsoft.

Один из пользователей Reddit утверждает, что повторный ввод ключа Office 2019 решил проблему на некоторых устройствах, но впоследствии выяснилось, что соответствующий баг влияет не только на Office 2019, но и на ряд других продуктов, в случае с которым указать ключ было недостаточно. Потребовалось войти в учетную запись Microsoft и указать тип используемой лицензии.

Наиболее свежая из «проблемных» Office – 2019 – вышла осенью 2018 г. Ее поддержку Microsoft прекратила в октябре 2025 г., одновременной с прекращением поддержки Office 2016. Корпорация больше не выпускает обновления безопасности и функциональности для этих версий популярного пакета инструментов.

Office 2019 – предпоследний Office, в котором присутствует популярная издательская система Microsoft Publisher. В октябре 2026 г. приложение пропадет из Microsoft 365 и лишится официальной поддержки в Office 2021.

Полное удаление Office

Как отмечает Bleeping Computer, установка KB5002907 завершается деактивацией легально приобретенных Office не всегда. Порой она приводит к полному удалению установленной копии с жесткого диска ПК пользователя.

Со слов Ван Хаутте, такое может произойти при применении соответствующего патча в системах, где задействованы компоненты Office различных архитектур – присутствуют файлы их 32-битных и 64-битных версий. К примеру, подобное поведение Windows наблюдается при наличии 64-разрядного Microsoft Access Runtime (инструмент для просмотра баз данных Microsoft Access) и 32-разрядных вариантов Office 2016 и 2019.

Во время установки KB5002907 Windows пытается «починить» имеющиеся в системе инсталляции Office, сперва избавившись, а затем выполнив повторную установку с нуля. Проблема, которую не учли инженеры Microsoft, по-видимому, заключается в том, что программа установки Office не позволяет смешивать 32-битные и 64-битные компоненты. Таким образом, удалить все компоненты ей удается, а восстановить их при помощи переустановки – нет.

В Microsoft пока официально не подтвердили, что именно такое поведение инсталлятора приводит к потере всех файлов приложений Office 2016 и 2019. Кроме того, в компании утверждают, что подобные случаи – редкость. Если это все же случилось, пользователю необходимо загрузить дистрибутив Office и заново установить пакет приложений самостоятельно.

В сентябре 2026 г. CNews писал о том, что Word, фирменный текстовый редактор Microsoft, может аварийно завершать работу просто по факту наличия на ПК сторонних программ для работы с шаблонами документов.