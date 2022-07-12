Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11

Microsoft отключит поддержку Windows 7 и Windows 8.1 в облачном сервисе 365. Пользователям останется лишь перейти на более современные версии Windows или отказаться от 365 в пользу конкурирующего сервиса.

Операция по избавлению мира от Windows 7 продолжается

Корпорация Microsoft нашла способ заставить пользователей как можно скорее перейти на ее современные версии Windows. По информации портала Neowin, для этого она задействует популярный сервис Microsoft 365 – облачный аналог классического Office.

Чтобы пользователи поскорее перешли на Windows 11 или хотя бы на Windows 10, Microsoft в очень скором будущем поддержку более ранних систем в Microsoft 365. В данном случае речь идет в первую очередь о расширенной программе поддержки, в рамках которой пользователи получали необходимые обновления системы безопасности для приложений облачного сервиса.

Все это касается пользователей, предпочитающих работать в операционных системах Windows 7, Windows 8.1. Первая вышла в 2009 г., и Microsoft прекратила ее поддержку в январе 2020 г. Windows 8.1 появилась в 2013 г. Нововведение также затронет тех, кто работает под Windows Server 2008 R2.

Получать обновления Windows 8.1 перестанет 10 января 2023 г. Выпуск апдейтов для приложений Microsoft 365 прекратится в тот же день.

Как будет проходить процесс «отлучения» от старых Windows именно российских пользователей, неизвестно. Microsoft ушла из России еще в марте 2022 г, после чего вернулась, но ненадолго. В июне 2022 г она пообещала частично или полностью уничтожить свое российское представительство.

Лазеек не будет

Microsoft не оставит пользователям сервиса 365 никаких лазеек для его использования под старыми ОС. В итоге единственным «обходным путем» будет отказ от морально устаревших операционных систем в пользу более современных Windows 10 и Windows 11, если речь про пользовательские ПК. Microsoft реализовала возможность перехода на эти ОС без переустановки системы, но иногда это приводит к потере всех пользовательских файлов.

Подталкивая пользователей сервиса 365 к освоению ее новых ОС, Microsoft преподносит это под видом заботы об их безопасности и о производительности их труда. «Использование приложений Microsoft 365 на старых, неподдерживаемых версиях операционных систем может со временем вызвать проблемы с производительностью и надежностью», – говорится на сайте корпорации.

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В первую очередь изменения касаются корпоративных клиентов Microsoft. Обычные пользователи нередко предпочитают офлайновые версии Office, работоспособность которых почти не зависит от используемой версии Windows. Исключение составляют лишь Office 2019 и 2021, в списке требований к системе указано наличие Windows 10 или Windows 11. Office 2016, в свою очередь, официально поддерживает Windows 7.

Что может пойти не так

Переход на новую версию ОС нередко сочетается с необходимостью обновления «железа», поскольку системные требования современных операционок выше в сравнении с их предшественницами. Это особенно заметно при переходе на Windows 11 – требования этой ОС к аппаратной части ПК были признаны завышенными сразу после ее премьеры в июне 2021 г.

Для организаций обновление парка ПК может обернуться крупными расходами, в особенности с учетом дефицита полупроводников и геополитической ситуации, которые в совокупности приводят к росту цен на технику. Спасательным кругом может стать переход на Windows 10, системные требования которой намного более лояльные, нежели чем у Windows 11. Но срок ее поддержки истекает в октябре 2025 г., и не исключено, что в итоге она повторит судьбу Windows 7 и Windows 8.1 по части поддержки в Microsoft 365.

Повод для беспокойства есть

Windows 7, несмотря на то, что с момента прекращения ее поддержки прошло два с половиной года, по-прежнему является одной из самых популярных версий Windows в мире. По данным StatCounter за июнь 2022 г., в этом плане она уступает лишь Windows 10 со своей долей 11,52% против 73,46%. Новая Windows 11 находится на третьем месте с 10,96%. У Windows 8.1 осталось лишь 2,83% мирового рынка, но все равно это четвертое место в рейтинге.

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В России зависимость от старых операционных систем еще выше. Доля Windows 7 в июне 2022 г. составляла 21,62%, Windows 8.1 – 4,51%. У Windows 10 и Windows 11 этот показатель был на уровне 65,37% и 5,16% соответственно.