Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК

Microsoft провела показ новой ОС Windows 11. Это своего рода улучшенная Windows 10 с новым меню «Пуск», поддержкой Android-приложений, встроенным мессенджером Teams, переработанной многозадачностью и рядом других изменений. Однако работать эта система будет далеко не на всех ПК – если Windows 10 для стабильной работы нужно всего 1 ГБ ОЗУ, то Windows 11 требует наличия всех 4 ГБ.

Еще одна Windows

Корпорация Microsoft анонсировала операционную систему Windows 11 для ноутбуков и настольных компьютеров. Она придет на замену Windows 10.

В своей новой ОС Microsoft сосредоточилась на оптимизации производительности, улучшении многозадачности и внешнем виде. Также были расширены возможности системы – Windows 11 есть встроенный мессенджер Teams и поддержка Android-приложений. В конце мая 2021 г. глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), намекая на скорый анонс новой ОС, называл ее «совершенно новой Windows, Windows будущего».

Распространение системы начнется до конца июня 2021 г. Первыми ее получат бета-тестеры, участники программы Windows Insider. До конца 2021 г. Microsoft откроет доступ к Windows 11 и обычным пользователям.

В Windows 11 многое будет непривычно тем, кто работает под Windows годами

Владельцы ПК под управлением Windows 10 смогут перейти на Windows 11 бесплатно.

Windows не для всех

Новую операционку Microsoft смогут опробовать далеко не все пользователи. Система заработает только на компьютерах с 64-битным процессором и накопителем с минимальным объемом 64 ГБ. Но самое главное требование – системе, которая, по словам Microsoft, стала более оптимизированной и производительной, необходимо наличие в ПК как минимум 4 ГБ оперативной памяти.

Аппетиты Windows 11 в сравнении с Windows 10 возросли неимоверно

Также ей нужно, чтобы экран поддерживал разрешение не ниже 1366х768 пикселей, и чтобы видеокарта поддерживала DirectX12. Таким образом, многочисленные ноутбуки базового и среднего сегмента, доступные в российской рознице на момент премьеры системы, будут обладать лишь минимальными системными требованиями.

Ноутбуки за 50 тыс. руб. едва-едва подходят под требования Windows 11

Пока неизвестно, сможет ли Windows 11 стабильно работать на таких лэптопах. Для сравнения, Windows 10, вышедшая 27 июля 2015 г., требует лишь 1 ГБ оперативной памяти, экран с разрешением 800х600 точек и может работать на 32-битных процессорах.

Новое меню «Пуск» и скругленные углы

Самым заметным нововведением в Windows 11, помимо завышенных системных требований, стало обновленное меню «Пуск». Здесь оно открывается по центру экрана, как в Chrome OS, и в нем больше нет «живых плиток», от которых Microsoft давно планировала избавиться.

Вернуть "Пуску" традиционный вид все еще можно

Основные возможности новый «Пуск» сохранил. Здесь по-прежнему есть доступ к установленным на ПК программам и перечень недавно просмотренных документов. Пока неизвестно, позволяет ли Windows 11 переместить стартовое меню в левый нижний угол экрана, где оно было всегда. В случае отсутствия такой опции помогут сторонние программы – Classic Shell, Start8, StartIsBack и др.

"Пуск" в светлом исполнении

Многие элементы интерфейса, включая окна и меню «Пуск», теперь имеют скругленные углы. На функциональность это никак не влияет – лишь слегка меняется восприятие системы. Также Microsoft переработала темный и светлый режимы оформления.

Новая многозадачность и «похудевшие» обновления

Все современные ОС Windows, начиная с Windows 7, славятся умением тратить часы на скачивание и установку обновлений. В Windows 11 Microsoft, по ее заверениям, апдейты будут «весить» на 40% меньше и будут загружаться в фоновом режиме. Пока нет информации, смогут ли пользователи вручную перезагружать ПК после установки нового патча в любое удобное им время, или же рестарт будет принудительным.

Важная функция Windows 11 – это группировка запущенных программ и открытых окон на одном экране, получившая название Snap Group.

Настройка отображения нескольких окон на экране

В систему встроено шесть макетов размещения программ, предлагающих выводить на экран одновременно два, три или четыре окна в разных пропорциях.

Виджеты и Android-приложения

Microsoft добавила в Windows 11 поддержку виджетов. Их она пыталась продвигать еще в 2007 г. с выходом Windows Vista (там они назывались «гаджетами») но интерес пользователей к ним был минимальным.

Виджеты заменили собой "живые плитки"

В Windows 11 их концепция немного изменилась. Теперь это своего рода эволюция «живых плиток» из меню «Пуск» в Windows 10. В меню виджетов собирается различная персонализированная информация – погода, новости, сведения о пробках и др. За подбор сведений отвечают умные алгоритмы, отслеживающие предпочтения пользователей. Меню виджетов находится в левой части экрана, но можно развернуть его на всю панель.

Android-приложение TikTok в магазине...

Также в Windows 10 появилась поддержка Android-приложений, тех же, что можно установить на современный Android-смартфон или планшет. Реализовано это все через магазин приложений Amazon Appstore, то есть никакого прямого подключения к Google Play пока нет.

...и после установки

В ближайшем будущем Microsoft добавит возможность установки Android-программ и через свой собственный магазин Microsoft Store. Его премьера прошла сразу после презентации Windows 11. Сроки запуска нового магазина, который заменит собой Windows Store, Microsoft не назвала, но отметила, что у разработчиков будет возможность самостоятельно загружать в него свои программы как для Android, так и для Windows.

Собственный встроенный мессенджер

Одно из неочевидных новшеств Windows 11 – это встроенный мессенджер Teams. Запущенный в 2017 г., он изначально предназначался исключительно для корпоративных пользователей. Однако в мае 2021 г., как сообщал CNews, Microsoft полностью пересмотрела политику распространения своего сервиса, и теперь Teams пригоден для личного использования и доступен на полностью бесплатной основе. При этом любой пользователь может установить его на свой ПК под управлением Windows 10.

Презентация Windows 11. Основные моменты

В адаптированной для личного использования версии Teams есть все основные функции корпоративной модификации. Для ее использования подойдет та же учетная запись, что применяется для входа в Skype – другого пользовательского мессенджера Microsoft. Она купила его в 2011 г.

Когда Microsoft «убьет» Windows 10

Менее чем за две недели до премьеры Windows 11 корпорация Microsoft назвала дату прекращения поддержки самых распространенных версий Windows 10. Сделала она это впервые с момента начала распространения этой ОС.

Премьерный ролик Windows 11

Модификации Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education перестанут получать обновления 14 октября 2025 г. Таким образом, пользователи, не желающие переходить на Windows 11, смогут оставаться на привычной системе еще как минимум четыре года.

Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике Новое в СХД

Однако Microsoft славится тем, что она может идти на любые ухищрения, лишь бы перевести пользователей на новую ОС. Известны далеко не единичные случаи, когда Windows 10 устанавливалась на компьютеры и ноутбуки под управлением Windows 7 автоматически, без разрешения владельца ПК.

Все эти действия привели к тому, что, спустя шесть лет после релиза, Windows 10 является самой популярной версией Windows.

Единственный серьезный соперник новой Windows 11 - это Windows 10

По данным StatCounter за май 2021 г., она установлена на 78,89% Windows-ПК в мире. Windows 7 находится на втором месте с результатом 15,52%.