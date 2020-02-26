Microsoft лишит Windows 10 ее главной «фишки»

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Новое меню «Пуск» для Windows 10

Операционная система Windows 10 может лишиться одной из своих главных особенностей – «живых плиток» в меню «Пуск». Об этом сообщил ресурс Windowslatest со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки ОС корпорации Microsoft.

По данным издания, в одном из будущих обновлений Windows 10 «живые плитки» в стартовом меню будут заменены на статичные иконки. Дизайн же переработанного «Пуска» будет во многом походить на «панель запуска» из недавно представленной ОС Windows 10X для устройств с двумя экранами.

Ожидается, что окончательно пользователей Windows 10 избавят от «живых плиток» в крупном обновлении, которое выйдет после релиза 20H2, то есть ориентировочно в 2021 г.

Что такое «живые плитки»

«Живые плитки» представляют собой небольшие виджеты, которые располагаются в правой части стартового меню Windows 10. Они способны автоматически обновлять свое содержимое в реальном времени. «Плитки» можно настраивать и перемещать по своему усмотрению. Кликнув по такому виджету, можно запустить связанное с ним приложение.

«Живые плитки» могут убрать из Windows 10

Одним из ярких примеров приложения, способного выводить информацию в «плиточном» формате, является «Погода», показывающая текущую температуру за окном или метеопрогноз при помощи интернет-сервиса «MSN погода».

Windowslatest отмечает бесполезность «живых плиток» на настольных компьютерах, а также сетует на то, что после прекращения поддержки Windows Mobile Microsoft окончательно перестала развивать эту технологию. По мнению авторов издания, сейчас «плиточный» интерфейс по сути поддерживается лишь небольшим числом сторонних приложений, в частности Twitter, Facebook и Instagram, причем отображаемая ими в меню «Пуск» информация якобы не представляет большой ценности для пользователей.

Фирменные «живые плитки» впервые появились еще в Windows 7 Mobile. На десктопы этот элемент интерфейса пришел вместе с Windows 8 в составе нового интерфейса Metro UI и сразу же подвергся критике со стороны пользователей за неудобство.

Суета вокруг стартового меню

О том, что Microsoft планирует избавиться «плиток», также сообщалось в январе 2019 г., однако на тот момент инсайдеры высказывали предположения, что «Пуск» вернется к своему классическому виду в стиле Windows 7 и более ранних версий ОС.

В июле 2019 г. Microsoft случайно рассекретила внешний вид обновленного меню «Пуск» в котором не было «живых плиток». По информации The Verge, тогда была допущена утечка альфа-версии одного из грядущих обновлений Windows 10 с индексом 18947, предназначенной для закрытого тестирования, и скачать апдейт смогли все желающие участники программы предварительного тестирования ОС (Windows Insider Preview).

Так выглядело меню «Пуск» в утекшей в Сеть альфа-сборке Windows 10

После установки утекшей в Сеть сборки любопытные пользователи не обнаружили в меню «Пуск» привычных папок, зато отметили наличие отдельной графа с предложениями – вероятно, в нее должны были попадать наиболее часто запускаемые программы.

В апреле 2019 г. CNews сообщал о том, что Microsoft утратила контроль над механизмом отображения новостей и обновлений в «плитках». Оставшийся без контроля поддомен могли захватить злоумышленники. В этом случае они бы начали наполнять «плитки» контентом на свое усмотрение.

