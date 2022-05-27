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Microsoft Windows Live Tiles живые плитки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.05.2022 6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне 2
22.10.2021 Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему 1
24.06.2021 Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК 1
16.06.2021 Невероятная утечка. Новую Windows 11 «слили» в Сеть до анонса. Как ее установить 1
09.12.2020 Браузеры для Windows 10 научились экономить деньги на мобильном интернете 2
04.03.2020 Microsoft до неузнаваемости изменит Windows 10 4
26.02.2020 Microsoft лишит Windows 10 ее главной «фишки» 1
30.04.2019 Windows 10 растолстела. Теперь ей нужно минимум 32 ГБ на диске вместо 16 ГБ 2
25.04.2019 Microsoft запретит пользователям обновлять Windows ради их же блага 2
18.04.2019 Microsoft утратила контроль над «плитками» в Windows 10 5
02.04.2019 Microsoft придумала, как сделать «зависания» «Проводника» менее раздражающими 2
13.03.2019 Windows 10 будет самовольно «откатываться» с обновлений, которые ей не понравились 1
06.03.2019 Впервые раскрыт дизайн браузера Microsoft Edge на движке Chrome. Фото 1
13.02.2019 Microsoft передумал «убивать» легендарный графический редактор Paint 1
31.01.2019 Microsoft собралась лишить Windows 10 главной «фишки» дизайна? Опрос 2
17.10.2016 Instagram стал доступен для ПК и планшетов на Windows 10 1
11.05.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 650. Элегантный смартфон для не требовательных 1
29.04.2016 Обновленные приложения Facebook, Facebook Messenger и Instagram стали доступны для Windows10 1
14.04.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock 2
21.10.2015 Windows 10 будет отправлять SMS с ПК 1
31.08.2015 Обзор операционной системы Windows 10 3
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней 1
25.09.2014 Обзор Windows Phone 8.1 — долгожданное обновление 1
30.07.2014 Будущая Windows Phone представлена официально. ФОТО 1
03.04.2014 Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone 1
14.03.2014 Microsoft: Вместе с операторами мы меняем отношение к технологиям будущего 1
12.03.2014 Как выбрать смартфон в 2014 году: рекомендации ZOOM.CNews 1
25.11.2013 Мобильные инновации: путь Nokia 1
06.11.2013 Nokia Lumia 1020: убийца компактных фотоаппаратов 1
23.07.2013 Nokia представила новый смартфон Lumia для сетей 4G 1
04.02.2013 Обзор моноблока ASUS ET2300 All-in-One PC: прикосновение будущего 3
21.01.2013 Microsoft объявила стоимость обновления до Windows 8 1
12.12.2012 Полный разбор Lenovo ThinkPad X230: как работает ноутбук? 1
30.10.2012 Вышел клиент Docsvision для Windows 8 2
30.10.2012 Microsoft рассказала о новых функциях Windows Phone 8 1
23.10.2012 Nokia представила смартфон начального уровня Lumia 510 1
22.10.2012 МТС открыла предзаказ на первые смартфоны на Windows Phone 8 в России 2
19.10.2012 MediaMarkt представит Windows 8 для России 1
16.07.2012 С такими друзьями враги не нужны: обзор топ-смартфона Nokia Lumia 900 2

Публикаций - 45, упоминаний - 68

Microsoft Windows Live Tiles и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25748 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 9
Samsung Electronics 11038 8
Meta Platforms - Facebook 4615 8
X Corp - Twitter 2936 6
Qualcomm Technologies 1968 6
HTC Corporation 1512 5
Apple Inc 13117 4
Google LLC 12656 4
Intel Corporation 12797 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Yandex - Яндекс 9171 2
Huawei 4654 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 2
Lenovo Group 2445 2
LG Electronics 3732 2
AMD - Advanced Micro Devices 4631 2
Toshiba Corporation 2980 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4936 2
AT&T Inc 1724 2
HERE Technologies 113 2
VAIO 475 1
Cyanogen Mod 54 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 539 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
МегаФон 10693 1
Dell EMC 5176 1
Xiaomi 2215 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2170 1
HP Inc. 5880 1
ZTE Corporation 800 1
Acer Group - Acer Inc 2772 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 6
Royal Dutch Shell - Шелл 232 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Carl Zeiss AG 307 2
Почта России ПАО 2362 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Uber 355 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28187 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26682 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22507 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13216 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10283 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10649 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16951 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9981 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14740 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6393 8
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 926 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18290 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4892 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11755 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2806 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9296 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2837 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2098 7
Микрофон - Microphone 2803 6
Оповещение и уведомление - Notification 5883 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10573 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9237 6
Micorosft Windows Insider 149 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5366 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3628 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2860 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26250 5
Application store - магазин приложений 1457 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13451 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10103 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3250 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3566 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8486 5
Microsoft Windows 16860 43
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 23
Microsoft Windows 10 1936 21
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 19
Microsoft Windows 7 2007 16
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 14
Google Android 15212 12
Apple iOS 8562 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7604 8
Microsoft Office 4155 8
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 520 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1931 7
Microsoft Windows XP 2430 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
Google Chrome - браузер 1695 5
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 5
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 5
Microsoft Xbox Live 309 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5243 5
Microsoft Windows 11 820 4
Microsoft Zune - MS Zune 173 4
Microsoft Windows Mobile 6 250 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 920 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2175 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3541 4
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 432 4
Microsoft Design Language - MDL - Microsoft Metro UI 46 4
Nokia Smart Camera - Nokia Camera Pro 12 3
Google YouTube - Видеохостинг 2995 3
Linux OS 11501 3
Nokia Symbian OS 1408 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 292 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 2
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Harlow Jo - Харлоу Джо 14 1
Warren Tom - Уоррэн Том 9 1
Bowden Zac - Боуден Зак 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 224 1
Арсентьев Андрей 79 1
Захаров Павел 60 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5477 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Европа 24936 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 2
Канада 5073 2
Германия - Федеративная Республика 13193 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Ирландия - Республика 1049 1
Финляндия - Финляндская Республика 3694 1
Индия - Bharat 5860 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3654 1
Франция - Французская Республика 8164 1
Нидерланды - Амстердам 629 1
Украина 7917 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 1
Нидерланды 3738 1
Ирландия - Дублин 164 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 5
Английский язык 7024 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2002 4
Видеокамера - Видеосъёмка 717 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7468 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5485 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3150 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7770 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1705 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2526 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12275 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5560 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7006 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1121 1
Физика - Physics - область естествознания 2933 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7500 1
Ergonomics - Эргономика 1748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3990 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1716 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1117 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
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Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1129 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 721 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 785 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8468 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1817 1
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1571 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 4
The Verge - Издание 615 3
Golem.de 3 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 660 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
ExtremeTech 40 1
ITHome 45 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
Ars Technica 448 1
Windows Central 36 1
Windowslatest 14 1
Softpedia.com 7 1
Neowin 217 1
IDC - International Data Corporation 4972 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
HitWise 69 1
Redshift Research 7 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
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