Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Windows Live Tiles живые плитки
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 68
Microsoft Windows Live Tiles и организации, системы, технологии, персоны:
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 4
|The Verge - Издание 615 3
|Golem.de 3 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Times 660 1
|Walt Disney Company - ESPN 56 1
|ExtremeTech 40 1
|ITHome 45 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
|Ars Technica 448 1
|Windows Central 36 1
|Windowslatest 14 1
|Softpedia.com 7 1
|Neowin 217 1
|IDC - International Data Corporation 4972 3
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|HitWise 69 1
|Redshift Research 7 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.