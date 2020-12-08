Браузеры для Windows 10 научились экономить деньги на мобильном интернете

Инициатива Microsoft

Популярные браузеры Google Chrome и Microsoft Edge для Windows 10 научатся экономить пользователям гигабайты в сетях с ограничениями по трафику, например, операторов сотовой связи. Обозреватели будут автоматически подстраиваться под текущее интернет-соединение.

По данным портала Windows Latest, разработчики из Microsoft хотят дополнить проект Chromium кодом, который позволит корректно определять тип интернет-соединения, опираясь на настройки Windows 10.

Таким образом, браузеры на его основе – Google Chrome и Microsoft Edge – работая в Windows 10, смогут сократить потребление трафика, когда это действительно необходимо.

Экспериментальная версия Edge (Canary) уже умеет определять вид сетевого соединения: браузер, как минимум, перестает автоматически скачивать обновления при выявлении подключения с ограничениями по трафику, отмечает Windows Latest. Google Chrome, вероятно, в ближайшее время обзаведется аналогичной возможностью.

Чем отличаются подключения к интернету в Windows 10

В ОС Windows 10 присутствует такой параметр сетевого подключения, как его тип: лимитный или безлимитный. Лимитное (metered) подключение – это подключение к интернету, имеющее связанный с ним лимит трафика. Подключения через сети мобильных операторов Windows 10 по умолчанию считает лимитными, поскольку операторы сотовой связи чаще предлагают доступ в интернет в рамках ежемесячного пакета гигабайтов или взимают плату за единицу трафика.

Лимитное (metered) подключение к Сети в Windows 10

Подключения посредствам Wi-Fi и Ethernet могут быть настроены как лимитные, так и безлимитные. По умолчанию Windows 10 относит их к безлимитным.

В зависимости от типа текущего подключения к Сети поведение операционной системы и некоторых приложений может существенно отличаться. К примеру, при активном лимитном соединении Windows 10 не будет настаивать на скачивании обновлений (за исключением критических). Кроме того, будет запрещена загрузка апдейтов с других компьютеров в рамках пирингового (p2p) обмена внутри текущей сети.

Приложения из магазина Microsoft Store также прекратят получать автоматические обновления, как и «живые плитки» (Live Tiles) в меню «Пуск».

Некоторые приложения могут работать по-другому при лимитном подключении, чтобы сократить использование данных. В частности, при соответствующих настройках не будет осуществляться синхронизация с облаком файлового хранилища Onedrive.

Ненадежный алгоритм

В коде Chromium присутствует отдельный алгоритм, который позволяет определить, используется ли в данный момент мобильное соединение, которое по умолчанию считается лимитным. Остальные браузер считает безлимитными.

В тоже время, по данным телеметрии Microsoft, лишь 40-45% подключений к мобильным сетям и 1% – к точкам доступа Wi-Fi в Windows 10 настроены пользователями как лимитные. Из этого следует, что Chromium не всегда переходит в режим экономии трафика, когда это необходимо, и наоборот – может начать экономить в те моменты, когда это совершенно не требуется.

Экономия, в частности, может проявляться в автоматической приостановке закачек или предзагрузки веб-страниц.

Чем полезно обновление

Новая функция в обозревателях Google и Microsoft позволит пользователям Windows 10 не опасаться того, что веб-браузер скачает лишнего, потратив включенный в тарифный план провайдера трафик и тем самым увеличив финансовые расходы на доступ в интернет.

Экспериментальная версия Microsoft Edge по умолчанию не обновляется при активном лимитном подключении

Поможет она избегать и обратной ситуации, когда браузер всячески старается снизить потребление трафика в ущерб комфорту работы.

История развития Edge

С 1995 по 2015 г. основным браузером Windows был Internet Explorer. Последний мажорный релиз IE под номером 11 состоялся в октябре 2013 г. вместе с выходом ОС Windows 8.1. За время своего существование продукт не раз подвергался критике, в том числе за невысокую производительность, недостаточную поддержку веб-стандартов W3C и нестабильность работы.

В 2015 г. Microsoft выпустила замену IE – бразуер Edge, включенный в состав дебютировавшей тогда ОС Windows 10. Обозреватель основывался на собственном движке EdgeHTML, что было основным фактором, мешающим ему набирать популярность – на этом движке он работал заметно медленнее Chrome. Помимо этого, Microsoft обновляла свой Edge не так оперативно, как Google свой Chrome, что выливалось в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могли, например, лишиться личной информации.

В декабре 2018 г. Microsoft отказалась от дальнейшего развития Edge на проприетарном движке и анонсировала его переход на Blink, используемый, в том числе, и в Chrome (Chromium). Первая версия полностью переработанного настольного браузера вышла в апреле 2019 г. Первый стабильный релиз состоялся в конце января 2020 г.

Отказу от Edge на базе EdgeHTML предшествовал релиз его мобильных версий под устройства на базе Apple iOS и Google Android. Впервые о планах Microsoft по их выпуску стало известно 4 октября 2017 г., а их премьера состоялась всего через пару дней, 6 октября 2017 г.