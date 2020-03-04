Microsoft до неузнаваемости изменит Windows 10

Microsoft исследует новые варианты дизайна меню «Пуск». Она планирует заменить «живые» плитки на статичные для улучшения восприятия. При этом в новой ОС Windows 10X плиток нет вообще, что может означать скорое их исчезновение из обычной Windows 10. Окончательное решение по их судьбе пока не принято.

Новый дизайн «Пуска»

Компания Microsoft работает над кардинально новым дизайном меню «Пуск» с видоизмененными «живыми плитками» (Live Tiles). Ряд участников программы Windows Insider получили доступ к обновленному меню, «плитки» в котором действительно выглядят иначе. В обновленном варианте меню» стало напоминать «Пуск» в Windows 7, что может означать стремление Microsoft вернуться к прежнему его дизайну. Напомним, что плитки впервые появились в 2012 г. в Windows 8, откуда в 2013 г. перекочевали в Windows 8.1, а затем, в 2015 г., в Windows 10.

Как пишет портал The Verge, Microsoft тестирует варианты нового дизайна в стремлении отойти от «чего-то, имеющего хаотическую окраску, к чему-либо более однородному». При этом, согласно опубликованным скриншотам, плитки получат прозрачный фон вместо цветного для облегчения визуального восприятия и поиска нужных приложений.

Вид «Пуска» после изменений

Присутствие плиток в последующих версиях Windows 10 подтвердил и старший менеджер программы Windows Insider Брэндон ЛеБлан (Brandon LeBlanc). «Живые плитки никуда не денутся, мы ничего не заявляли об их исчезновении. Те, кому они нравятся, смогут продолжать пользоваться ими», – сказал он.

Что такое «живые плитки»

«Живые плитки» представляют собой небольшие виджеты, которые располагаются в правой части стартового меню Windows 10. Они способны автоматически обновлять свое содержимое в реальном времени. «Плитки» можно настраивать и перемещать по своему усмотрению. Кликнув по такому виджету, можно запустить связанное с ним приложение.

Одним из ярких примеров приложения, способного выводить информацию в «плиточном» формате, является «Погода», показывающая текущую температуру за окном или метеопрогноз при помощи интернет-сервиса «MSN погода».

Microsoft против старого дизайна

Заверения ЛеБлана могут иметь мало общего с действительностью, поскольку Microsoft, как сообщал CNews, еще в январе 2019 г. начала борьбу с «живыми плитками». Первые изображения нового «Пуска» без привычного дизайна появились в июле 2019 г. «Плитки» в нем были заменены на пиктограммы приложений, к тому же статичные, не анимированные.

В январе 2020 г. стало известно, что новое меню «Пуск» станет характерной чертой новой ОС Microsoft – Windows 10X, ориентированной на ноутбуки и планшеты с двумя отдельными экранами или одним гибким. В частности, она будет установлена на планшет Microsoft Surface Neo и на ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Пользователи не оценили многоцветный дизайн стартового меню

На возможность скорого исчезновения «плиток», как «живых», так и статичных, из Windows 10 указывает и тот факт, что в современных версиях ОС не все штатные приложения поддерживают их. Сторонние разработчики тоже неохотно внедряют возможность работы с ними в свои программы, да и многочисленные пользователи раскритиковали их за неудобство взаимодействия с ними.

Плюс ко всему, «живые плитки» легко можно взломать. В апреле 2019 г. CNews писал о том, что Microsoft утратила контроль над механизмом отображения новостей и обновлений в «плитках». Оставшийся без контроля поддомен могли захватить злоумышленники. В этом случае они бы начали наполнять «плитки» контентом на свое усмотрение.

Решение еще не принято

The Verge со ссылкой на приближенные к Microsoft источники пишет, что на начало марта 2020 г. окончательное решение по «живым плиткам» в компании еще не принято. Сроки его принятия не установлены, и мнение пользователей о дизайне «Пуска» в Windows 10X точно никак не отразится на нем.

Как избавиться от «плиток» самостоятельно

Пользователи Windows 10, не желающие видеть «плитки» в составе стартового меню, могут не дожидаться новых шагов Microsoft. «Пуск» можно вернуть к классическому виду в стиле Windows 7, XP и даже Windows 98 в любое время.

Windows 10 со знакомым дизайном «Пуска»

В самой Windows 10 необходимые инструменты отсутствуют, поэтому потребуются специализированные приложения сторонних разработчиков. В их число входят, в том числе, Start8 и Start Is Back, а также полностью бесплатная программа Classic Shell.