Гигантский производитель лишил свои ноутбуки «фишки», которая 30 лет отличала их от конкурентов. Аналогов у нее нет. Опрос Ушла эпоха Китайская компания Lenovo «обезличила» свои ноутбуки ThinkPad, забрав у них уникальную особенность дизайна, которая выделяла их на фоне конкуренто

Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad Гц и технологией снижения синего излучения. Кроме того, Lenovo представила несколько новинок серии Thinkpad T. Портфель линейки пополнился новыми моделями с дисплеем 16:10 с функцией, уменьшаю

Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM в в своих топовых ноутбуках. Как сообщили CNews ее представители, она разработала компактный лэптоп ThinkPad X13s на базе чипа Snapdragon 8cx Gen3 компании Qualcomm. ThinkPad X13s стал п

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой Линейка ThinkPad по-настоящему легендарная — в 2022 году ей исполняется 30 лет За это время ноутбуки

Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России Lenovo объявила о том, что ноутбуки бизнес-класса Thinkbook и Thinkpad E поступят в продажу с предустановленной Windows 11. Компания Lenovo дополнила свой

Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео Флагманский ноутбук Компания Lenovo анонсировала высокопроизводительный ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 4 для современных видеоигр и работы в тяжелых программах (видеоредакт

Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены Lenovo анонсировала мобильные рабочие станции ThinkPad P1, P15 и P17 последнего поколения, профессиональный монитор ThinkVision P34w-20 и д

Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 Lenovo анонсировала новые ноутбуки из линейки ThinkPad: высокопроизводительные Lenovo ThinkPad P, портативные модели Lenovo Think

Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga четкое звучание, что делает встречи более продуктивными. Новые модели встают в один ряд с ноутбуком X1 Fold и сверхлегким X1 Nano, анонсированным в сентябре прошлого года, и дополняют премиальн

Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео Слишком дорого для России Компания Lenovo привезла в Россию ноутбук ThinkPad X1 Fold, ставший первым в мире мобильным ПК с гибким дисплеем. Не имеющий аналогов в

Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro Складной и очень дорогой Компания Lenovo раскрыла стоимость своего 13-дюймового ноутбука ThinkPad X1 Fold – первого в мире мобильного ПК с гибким дисплеем. Как сообщал CNews, Lenovo

Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел Бизнес-ноутбук без Windows Компания Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускал

Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen enovo расширила портфель игровых ПК на базе Windows 10. Новые версии представленных игровых компьютеров Lenovo Legion будут оснащены мобильными и настольными процессорами AMD Ryzen: 17- и 15-дюймовый ноутбук Lenovo Legion 5, специальная версия Performance — ноутбук Lenovo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные

Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена льные способности ноутбука поражают. Он способен распознать записанное и преобразовать в письмо или Word-документ. По обе стороны ноутбука расположены магнитные панели для удобства крепления стилуса. Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснащен последними разработками в области безопасности, такими как сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Кнопка удобно размещена на боковой панел

Lenovo выпустила новые мобильные рабочие станции ThinkPad серии P Lenovo анонсировала выпуск мобильных рабочих станций ThinkPad серии P нового поколения: ThinkPad Р15, ThinkPad Р17, ThinkPad

Lenovo переведет на Linux популярные линейки десктопов и ноутбуков айшем будущем и коснется в первую очередь линеек ThinkStation (стационарные ПК, рабочие станции), и ThinkPad P (мобильные ПК). На выбор покупателям будут предложены компьютеры под управлением д

Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» Lenovo объявила о расширении возможностей станций ThinkStation серии P и мобильных рабочих станций ThinkPad. Высокую производительность и надежность станций Lenovo подтвердила компания «Аскон»

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020 ThinkPad X1 Fold Очевидно, что главным анонсом 2020 стал Lenovo ThinkPad X1 Fold – первый в мире ПК с гибким дисплеем. Ноутбук/планшет изготовлен с использов

Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле сма

Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены Lenovo представила в России ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga. Lenovo ThinkPad L13 — ноутбук, в котором соче

Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – диспле

Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса серии L на российском рынке Lenovo представила на российском рынке ноутбуки для бизнеса Thinkpad L490 и L590. Они ориентированы на крупных корпоративных заказчиков, так как поддержи

Lenovo представила рабочие станции серии ThinkPad P Lenovo представила новое поколение рабочих станций ThinkPad серии P. В нее вошли модели ThinkPad P73, ThinkPad P53, ThinkPad

Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены Lenovo обновила линейку ThinkPad на российском рынке, дополнив моделями ThinkPad X390, X390 Yoga, T490, T490s,

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen1 Ноутбуки серии Lenovo ThinkPad – одни из самых дорогих на рынке, поэтому в первую очередь мы оценивали модель Th

Главные новинки Lenovo на CES 2019 Специально для выставки CES 2019 компания Lenovo подготовила презентации новых ноутбуков ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga, а также сдвоенного безрамочного дисплея ThinkVision P44w. Новое

Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса Lenovo представила ноутбуки ThinkPad L390 и L390 Yoga, расширяющие возможности совместной работы над проектами и обеспечи

Lenovo представила геймерский ноутбук ThinkPad X1 Extreme Lenovo представила пополнение премиальной линейки ноутбуков ThinkPad X1. Первый 15-дюймовый ноутбук этой серии — ThinkPad X1 Extreme — впервые пол

Новинки Lenovo для серьёзных работ Lenovo представила две новые мобильные рабочие станции сверхлёгкой серии ThinkPad. Первой новинкой стал Lenovo ThinkPad P1 — ультракомпактный ноутбук с диагона

Lenovo выпустила свой «самый тонкий и легкий» профессиональный ноутбук. Фото ильная замена мощной настольной системы Компания Lenovo анонсировала новый профессиональный ноутбук Thinkpad P1. Новая модель станет «самой тонкой и легкой» моделью Lenovo в категории «мобильна

Обзор Lenovo Thinkpad X1 Carbon: достойный конкурент MacBook Pro ьше, чем в MacBook Pro 13. В первую очередь бросаются в глаза довольно тонкие рамки. Ноутбук Lenovo ThinkPad Carbon X1 К сожалению, в Lenovo не позаботились об одной из самых удобных мелочей ма

Lenovo объявила о начале поставок новых ноутбуков ThinkPad E480 и E580 на российский рынок Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad – модели ThinkPad E480 и E580 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма станут до

Lenovo плотно занимается Yoga С середины марта на российском рынке появятся новые ноутбуки компании Lenovo: ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga. Третье поколение ноутбуков Lenovo ThinkPad X1

Lenovo начала российские продажи новых ультрабуков ThinkPad X1 Carbon Lenovo объявила о доступности в России нового поколения премиальных ноутбуков ThinkPad X1 Carbon. Устройства получили 14-дюймовый HDR дисплей с технологией Dolby Vision, у

Lenovo представила в России новые ноутбуки линейки ThinkPad Yoga Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad Yoga. Новые «трансформеры» оснащены производительными процессорами, современными дис

Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1 Lenovo в рамках выставки CES 2018 представила обновленную линейку ThinkPad X1. В нее вошли самые тонкие и легкие устройства премиального уровня, сочетающие выс

Глобальные планы Lenovo на CES 2018 Широкий спектр своей продукции – включая ноутбуки и трансформеры ThinkPad, планшет Lenovo Tablet 10 и мониторы ThinkVision – представит компания Lenovo на отк

Lenovo и CNews проводят конкурс к 25-летию ThinkPad. Приз ноутбук Первый ноутбук под маркой ThinkPad был выпущен компанией IBM в 1992 г., и это значит, что в 2017 г. семейству продуктов

Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее Они были первыми Официально история серии Thinkpad начинается в октябре 1992 года, когда японское подразделение корпорации IBM, базирую