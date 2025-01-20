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Lenovo ThinkPad серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
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|20.01.2025
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Гигантский производитель лишил свои ноутбуки «фишки», которая 30 лет отличала их от конкурентов. Аналогов у нее нет. Опрос
Ушла эпоха Китайская компания Lenovo «обезличила» свои ноутбуки ThinkPad, забрав у них уникальную особенность дизайна, которая выделяла их на фоне конкуренто
|28.02.2022
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Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad
Гц и технологией снижения синего излучения. Кроме того, Lenovo представила несколько новинок серии Thinkpad T. Портфель линейки пополнился новыми моделями с дисплеем 16:10 с функцией, уменьшаю
|28.02.2022
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Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM
в в своих топовых ноутбуках. Как сообщили CNews ее представители, она разработала компактный лэптоп ThinkPad X13s на базе чипа Snapdragon 8cx Gen3 компании Qualcomm. ThinkPad X13s стал п
|31.01.2022
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Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой
Линейка ThinkPad по-настоящему легендарная — в 2022 году ей исполняется 30 лет За это время ноутбуки
|22.10.2021
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Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России
Lenovo объявила о том, что ноутбуки бизнес-класса Thinkbook и Thinkpad E поступят в продажу с предустановленной Windows 11. Компания Lenovo дополнила свой
|23.06.2021
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Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео
Флагманский ноутбук Компания Lenovo анонсировала высокопроизводительный ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 4 для современных видеоигр и работы в тяжелых программах (видеоредакт
|23.06.2021
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Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены
Lenovo анонсировала мобильные рабочие станции ThinkPad P1, P15 и P17 последнего поколения, профессиональный монитор ThinkVision P34w-20 и д
|01.03.2021
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Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20
Lenovo анонсировала новые ноутбуки из линейки ThinkPad: высокопроизводительные Lenovo ThinkPad P, портативные модели Lenovo Think
|12.01.2021
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Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga
четкое звучание, что делает встречи более продуктивными. Новые модели встают в один ряд с ноутбуком X1 Fold и сверхлегким X1 Nano, анонсированным в сентябре прошлого года, и дополняют премиальн
|27.11.2020
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Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео
Слишком дорого для России Компания Lenovo привезла в Россию ноутбук ThinkPad X1 Fold, ставший первым в мире мобильным ПК с гибким дисплеем. Не имеющий аналогов в
|30.09.2020
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Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro
Складной и очень дорогой Компания Lenovo раскрыла стоимость своего 13-дюймового ноутбука ThinkPad X1 Fold – первого в мире мобильного ПК с гибким дисплеем. Как сообщал CNews, Lenovo
|31.08.2020
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Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел
Бизнес-ноутбук без Windows Компания Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускал
|22.07.2020
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Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen
enovo расширила портфель игровых ПК на базе Windows 10. Новые версии представленных игровых компьютеров Lenovo Legion будут оснащены мобильными и настольными процессорами AMD Ryzen: 17- и 15-дюймовый ноутбук Lenovo Legion 5, специальная версия Performance — ноутбук Lenovo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные
|22.07.2020
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Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена
льные способности ноутбука поражают. Он способен распознать записанное и преобразовать в письмо или Word-документ. По обе стороны ноутбука расположены магнитные панели для удобства крепления стилуса. Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснащен последними разработками в области безопасности, такими как сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Кнопка удобно размещена на боковой панел
|25.06.2020
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Lenovo выпустила новые мобильные рабочие станции ThinkPad серии P
Lenovo анонсировала выпуск мобильных рабочих станций ThinkPad серии P нового поколения: ThinkPad Р15, ThinkPad Р17, ThinkPad
|03.06.2020
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Lenovo переведет на Linux популярные линейки десктопов и ноутбуков
айшем будущем и коснется в первую очередь линеек ThinkStation (стационарные ПК, рабочие станции), и ThinkPad P (мобильные ПК). На выбор покупателям будут предложены компьютеры под управлением д
|19.03.2020
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Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
Lenovo объявила о расширении возможностей станций ThinkStation серии P и мобильных рабочих станций ThinkPad. Высокую производительность и надежность станций Lenovo подтвердила компания «Аскон»
|17.02.2020
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Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020
ThinkPad X1 Fold Очевидно, что главным анонсом 2020 стал Lenovo ThinkPad X1 Fold – первый в мире ПК с гибким дисплеем. Ноутбук/планшет изготовлен с использов
|08.01.2020
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Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена
Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле сма
|26.12.2019
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Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены
Lenovo представила в России ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga. Lenovo ThinkPad L13 — ноутбук, в котором соче
|19.11.2019
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Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео
Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – диспле
|27.08.2019
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Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса серии L на российском рынке
Lenovo представила на российском рынке ноутбуки для бизнеса Thinkpad L490 и L590. Они ориентированы на крупных корпоративных заказчиков, так как поддержи
|14.06.2019
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Lenovo представила рабочие станции серии ThinkPad P
Lenovo представила новое поколение рабочих станций ThinkPad серии P. В нее вошли модели ThinkPad P73, ThinkPad P53, ThinkPad
|11.06.2019
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Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены
Lenovo обновила линейку ThinkPad на российском рынке, дополнив моделями ThinkPad X390, X390 Yoga, T490, T490s,
|16.05.2019
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Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen1
Ноутбуки серии Lenovo ThinkPad – одни из самых дорогих на рынке, поэтому в первую очередь мы оценивали модель Th
|09.01.2019
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Главные новинки Lenovo на CES 2019
Специально для выставки CES 2019 компания Lenovo подготовила презентации новых ноутбуков ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga, а также сдвоенного безрамочного дисплея ThinkVision P44w. Новое
|18.12.2018
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Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса
Lenovo представила ноутбуки ThinkPad L390 и L390 Yoga, расширяющие возможности совместной работы над проектами и обеспечи
|31.08.2018
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Lenovo представила геймерский ноутбук ThinkPad X1 Extreme
Lenovo представила пополнение премиальной линейки ноутбуков ThinkPad X1. Первый 15-дюймовый ноутбук этой серии — ThinkPad X1 Extreme — впервые пол
|14.08.2018
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Новинки Lenovo для серьёзных работ
Lenovo представила две новые мобильные рабочие станции сверхлёгкой серии ThinkPad. Первой новинкой стал Lenovo ThinkPad P1 — ультракомпактный ноутбук с диагона
|13.08.2018
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Lenovo выпустила свой «самый тонкий и легкий» профессиональный ноутбук. Фото
ильная замена мощной настольной системы Компания Lenovo анонсировала новый профессиональный ноутбук Thinkpad P1. Новая модель станет «самой тонкой и легкой» моделью Lenovo в категории «мобильна
|07.05.2018
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Обзор Lenovo Thinkpad X1 Carbon: достойный конкурент MacBook Pro
ьше, чем в MacBook Pro 13. В первую очередь бросаются в глаза довольно тонкие рамки. Ноутбук Lenovo ThinkPad Carbon X1 К сожалению, в Lenovo не позаботились об одной из самых удобных мелочей ма
|26.03.2018
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Lenovo объявила о начале поставок новых ноутбуков ThinkPad E480 и E580 на российский рынок
Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad – модели ThinkPad E480 и E580 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма станут до
|23.03.2018
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Lenovo плотно занимается Yoga
С середины марта на российском рынке появятся новые ноутбуки компании Lenovo: ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga. Третье поколение ноутбуков Lenovo ThinkPad X1
|21.03.2018
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Lenovo начала российские продажи новых ультрабуков ThinkPad X1 Carbon
Lenovo объявила о доступности в России нового поколения премиальных ноутбуков ThinkPad X1 Carbon. Устройства получили 14-дюймовый HDR дисплей с технологией Dolby Vision, у
|20.03.2018
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Lenovo представила в России новые ноутбуки линейки ThinkPad Yoga
Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad Yoga. Новые «трансформеры» оснащены производительными процессорами, современными дис
|09.01.2018
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Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1
Lenovo в рамках выставки CES 2018 представила обновленную линейку ThinkPad X1. В нее вошли самые тонкие и легкие устройства премиального уровня, сочетающие выс
|09.01.2018
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Глобальные планы Lenovo на CES 2018
Широкий спектр своей продукции – включая ноутбуки и трансформеры ThinkPad, планшет Lenovo Tablet 10 и мониторы ThinkVision – представит компания Lenovo на отк
|20.12.2017
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Lenovo и CNews проводят конкурс к 25-летию ThinkPad. Приз ноутбук
Первый ноутбук под маркой ThinkPad был выпущен компанией IBM в 1992 г., и это значит, что в 2017 г. семейству продуктов
|28.11.2017
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Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее
Они были первыми Официально история серии Thinkpad начинается в октябре 1992 года, когда японское подразделение корпорации IBM, базирую
|16.11.2017
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Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: компактный бизнес-инструмент
Линейке ноутбуков ThinkPad уже 25 лет, они старше MacBook аж на 16 лет. Изначально ThinkPad, ещё под кры
Lenovo ThinkPad и организации, системы, технологии, персоны:
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