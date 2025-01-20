Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Lenovo ThinkPad серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.01.2025 Гигантский производитель лишил свои ноутбуки «фишки», которая 30 лет отличала их от конкурентов. Аналогов у нее нет. Опрос

Ушла эпоха Китайская компания Lenovo «обезличила» свои ноутбуки ThinkPad, забрав у них уникальную особенность дизайна, которая выделяла их на фоне конкуренто
28.02.2022 Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad

Гц и технологией снижения синего излучения. Кроме того, Lenovo представила несколько новинок серии Thinkpad T. Портфель линейки пополнился новыми моделями с дисплеем 16:10 с функцией, уменьшаю
28.02.2022 Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM

в в своих топовых ноутбуках. Как сообщили CNews ее представители, она разработала компактный лэптоп ThinkPad X13s на базе чипа Snapdragon 8cx Gen3 компании Qualcomm. ThinkPad X13s стал п
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Линейка ThinkPad по-настоящему легендарная — в 2022 году ей исполняется 30 лет За это время ноутбуки

22.10.2021 Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России

Lenovo объявила о том, что ноутбуки бизнес-класса Thinkbook и Thinkpad E поступят в продажу с предустановленной Windows 11. Компания Lenovo дополнила свой

23.06.2021 Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео

Флагманский ноутбук Компания Lenovo анонсировала высокопроизводительный ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 4 для современных видеоигр и работы в тяжелых программах (видеоредакт
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены

Lenovo анонсировала мобильные рабочие станции ThinkPad P1, P15 и P17 последнего поколения, профессиональный монитор ThinkVision P34w-20 и д
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20

Lenovo анонсировала новые ноутбуки из линейки ThinkPad: высокопроизводительные Lenovo ThinkPad P, портативные модели Lenovo Think
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga

четкое звучание, что делает встречи более продуктивными. Новые модели встают в один ряд с ноутбуком X1 Fold и сверхлегким X1 Nano, анонсированным в сентябре прошлого года, и дополняют премиальн
27.11.2020 Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео

Слишком дорого для России Компания Lenovo привезла в Россию ноутбук ThinkPad X1 Fold, ставший первым в мире мобильным ПК с гибким дисплеем. Не имеющий аналогов в
30.09.2020 Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro

Складной и очень дорогой Компания Lenovo раскрыла стоимость своего 13-дюймового ноутбука ThinkPad X1 Fold – первого в мире мобильного ПК с гибким дисплеем. Как сообщал CNews, Lenovo

31.08.2020 Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел

Бизнес-ноутбук без Windows Компания Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускал
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen

enovo расширила портфель игровых ПК на базе Windows 10. Новые версии представленных игровых компьютеров Lenovo Legion будут оснащены мобильными и настольными процессорами AMD Ryzen: 17- и 15-дюймовый ноутбук Lenovo Legion 5, специальная версия Performance — ноутбук Lenovo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные

22.07.2020 Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена

льные способности ноутбука поражают. Он способен распознать записанное и преобразовать в письмо или Word-документ. По обе стороны ноутбука расположены магнитные панели для удобства крепления стилуса. Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснащен последними разработками в области безопасности, такими как сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Кнопка удобно размещена на боковой панел
25.06.2020 Lenovo выпустила новые мобильные рабочие станции ThinkPad серии P

Lenovo анонсировала выпуск мобильных рабочих станций ThinkPad серии P нового поколения: ThinkPad Р15, ThinkPad Р17, ThinkPad

03.06.2020 Lenovo переведет на Linux популярные линейки десктопов и ноутбуков

айшем будущем и коснется в первую очередь линеек ThinkStation (стационарные ПК, рабочие станции), и ThinkPad P (мобильные ПК). На выбор покупателям будут предложены компьютеры под управлением д
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»

Lenovo объявила о расширении возможностей станций ThinkStation серии P и мобильных рабочих станций ThinkPad. Высокую производительность и надежность станций Lenovo подтвердила компания «Аскон»
17.02.2020 Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

ThinkPad X1 Fold Очевидно, что главным анонсом 2020 стал Lenovo ThinkPad X1 Fold – первый в мире ПК с гибким дисплеем. Ноутбук/планшет изготовлен с использов
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена

Ноутбук без клавиатуры Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле сма
26.12.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены

Lenovo представила в России ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga. Lenovo ThinkPad L13 — ноутбук, в котором соче
19.11.2019 Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео

Ноутбук-планшет без клавиатуры Компания Lenovo продемонстрировала уникальный ноутбук ThinkPad X1 с гибким складным экраном. В его конструкции не предусмотрена клавиатура – диспле
27.08.2019 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса серии L на российском рынке

Lenovo представила на российском рынке ноутбуки для бизнеса Thinkpad L490 и L590. Они ориентированы на крупных корпоративных заказчиков, так как поддержи
14.06.2019 Lenovo представила рабочие станции серии ThinkPad P

Lenovo представила новое поколение рабочих станций ThinkPad серии P. В нее вошли модели ThinkPad P73, ThinkPad P53, ThinkPad

11.06.2019 Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены

Lenovo обновила линейку ThinkPad на российском рынке, дополнив моделями ThinkPad X390, X390 Yoga, T490, T490s,
16.05.2019 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen1

Ноутбуки серии Lenovo ThinkPad – одни из самых дорогих на рынке, поэтому в первую очередь мы оценивали модель Th
09.01.2019 Главные новинки Lenovo на CES 2019

Специально для выставки CES 2019 компания Lenovo подготовила презентации новых ноутбуков ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga, а также сдвоенного безрамочного дисплея ThinkVision P44w. Новое
18.12.2018 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса

Lenovo представила ноутбуки ThinkPad L390 и L390 Yoga, расширяющие возможности совместной работы над проектами и обеспечи
31.08.2018 Lenovo представила геймерский ноутбук ThinkPad X1 Extreme

Lenovo представила пополнение премиальной линейки ноутбуков ThinkPad X1. Первый 15-дюймовый ноутбук этой серии — ThinkPad X1 Extreme — впервые пол
14.08.2018 Новинки Lenovo для серьёзных работ

Lenovo представила две новые мобильные рабочие станции сверхлёгкой серии ThinkPad. Первой новинкой стал Lenovo ThinkPad P1 — ультракомпактный ноутбук с диагона
13.08.2018 Lenovo выпустила свой «самый тонкий и легкий» профессиональный ноутбук. Фото

ильная замена мощной настольной системы Компания Lenovo анонсировала новый профессиональный ноутбук Thinkpad P1. Новая модель станет «самой тонкой и легкой» моделью Lenovo в категории «мобильна
07.05.2018 Обзор Lenovo Thinkpad X1 Carbon: достойный конкурент MacBook Pro

ьше, чем в MacBook Pro 13. В первую очередь бросаются в глаза довольно тонкие рамки. Ноутбук Lenovo ThinkPad Carbon X1 К сожалению, в Lenovo не позаботились об одной из самых удобных мелочей ма
26.03.2018 Lenovo объявила о начале поставок новых ноутбуков ThinkPad E480 и E580 на российский рынок

Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad – модели ThinkPad E480 и E580 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма станут до
23.03.2018 Lenovo плотно занимается Yoga

С середины марта на российском рынке появятся новые ноутбуки компании Lenovo: ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga. Третье поколение ноутбуков Lenovo ThinkPad X1
21.03.2018 Lenovo начала российские продажи новых ультрабуков ThinkPad X1 Carbon

Lenovo объявила о доступности в России нового поколения премиальных ноутбуков ThinkPad X1 Carbon. Устройства получили 14-дюймовый HDR дисплей с технологией Dolby Vision, у
20.03.2018 Lenovo представила в России новые ноутбуки линейки ThinkPad Yoga

Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad Yoga. Новые «трансформеры» оснащены производительными процессорами, современными дис
09.01.2018 Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1

Lenovo в рамках выставки CES 2018 представила обновленную линейку ThinkPad X1. В нее вошли самые тонкие и легкие устройства премиального уровня, сочетающие выс
09.01.2018 Глобальные планы Lenovo на CES 2018

Широкий спектр своей продукции – включая ноутбуки и трансформеры ThinkPad, планшет Lenovo Tablet 10 и мониторы ThinkVision – представит компания Lenovo на отк
20.12.2017 Lenovo и CNews проводят конкурс к 25-летию ThinkPad. Приз ноутбук

Первый ноутбук под маркой ThinkPad был выпущен компанией IBM в 1992 г., и это значит, что в 2017 г. семейству продуктов
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее

Они были первыми Официально история серии Thinkpad начинается в октябре 1992 года, когда японское подразделение корпорации IBM, базирую
16.11.2017 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: компактный бизнес-инструмент

Линейке ноутбуков ThinkPad уже 25 лет, они старше MacBook аж на 16 лет. Изначально ThinkPad, ещё под кры

Публикаций - 493, упоминаний - 1462

Lenovo ThinkPad и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2446 299
Intel Corporation 12811 195
IBM - International Business Machines Corp 9699 184
Nvidia Corp 4002 99
Dell EMC 5180 84
Apple Inc 13154 77
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 76
Acer Group - Acer Inc 2776 67
HP Inc. 5883 63
AMD - Advanced Micro Devices 4641 63
Microsoft Corporation 25775 62
Sony 6739 60
Toshiba Corporation 2980 49
Samsung Electronics 11064 47
VAIO 475 45
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 36
AMD Graphics Product Group - ATI 973 34
Dell Technologies - Dell Computer 2219 29
Fujitsu 2105 22
HP - Hewlett-Packard 3662 21
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 19
LG Electronics 3735 18
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 17
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
Qualcomm Technologies 1974 15
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 11
Google LLC 12688 11
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 11
Lenovo Motorola 3566 10
Rover - RoverComputers 423 10
Novafora - Transmeta 196 9
Huawei 4676 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
IBM Aptiva 24 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Wacom 143 7
Red Hat 1378 6
Sharp Corporation 1062 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Белый Ветер 365 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Армада - РБК софт - PCHome 36 8
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Ford 434 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 2
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 2
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Kickstarter 136 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
UPS 216 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Walt Disney Company 647 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Assist - Ассист 218 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 455
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 265
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 208
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 184
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 164
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 164
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 150
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 149
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 142
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 140
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 123
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 118
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 113
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 112
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 111
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 108
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 107
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 103
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 97
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 94
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 94
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 87
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 82
DDR - Double data rate 3083 79
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 77
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 71
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 67
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 60
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 59
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 56
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 55
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 55
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 51
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 51
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 50
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 49
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 48
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 48
Microsoft Windows 16882 105
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 87
Intel Core - Семейство процессоров 1251 85
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 67
Microsoft Windows 10 1938 64
Intel Celeron - Серия процессоров 979 52
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 51
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 48
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 42
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 41
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 40
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 40
Intel Core i - Cерия процессоров 534 39
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 38
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 37
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 36
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 35
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 34
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 33
Nvidia GeForce GTX 525 29
Nvidia Quadro GPU 279 28
Fujitsu LifeBook 167 28
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 26
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 26
AMD Mobility Radeon 232 26
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 25
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 25
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 25
Apple MacBook Pro 559 25
Nvidia GeForce Go 189 25
Linux OS 11533 25
Dolby Vision 282 24
Google Android 15243 24
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 23
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 22
Intel HD Graphics - графический процессор 233 22
Intel Celeron M 118 22
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 21
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 29 21
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 20
Ксенин Алекс 311 43
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Катаев Александр 40 6
Решин Денис 9 3
Стромов Алексей 10 3
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 2
Лант Арсений 5 2
Gore Albert - Гор Альберт 44 2
Веселински Сашо 2 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Клыкова Наталья 3 2
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 2
Abary Mike - Эбэри Майк 4 2
Kostelnik Michael - Костельник Майкл 2 2
Cohen Mark - Коэн Марк 4 2
Мельникова Анастасия 440 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Зайцев Михаил 345 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Галицкий Александр 123 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
Евдокимов Андрей 95 1
Андреев Андрей 33 1
Гуденко Антон 5 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Лукацкий Алексей 140 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Соколов Андрей 22 1
Прянишников Николай 316 1
Сивцев Илья 174 1
Klinger Paul - Клингер Пол 1 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 61
Япония 13807 45
Китай - Тайвань 4245 23
Европа 24964 14
Южная Корея - Республика 7052 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
США - Нью-Йорк 3180 7
Китай - Пекин - Beijing 1096 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Канада 5081 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Индия - Bharat 5869 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Германия - Берлин 732 5
США - Северная Каролина 328 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа Восточная 3138 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
США - Калифорния 4829 3
Великобритания - Шотландия 341 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Украина - Киев 1151 3
Италия - Пьемонт - Турин 45 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Америка - Американский регион 2206 2
Америка Южная 884 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 57
Ergonomics - Эргономика 1755 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 16
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 12
Английский язык 7030 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 6
Металлы - Серебро - Silver 827 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 45
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Engadget - Блог о технологиях 429 5
DigiTimes - Издание 1331 5
The Verge - Издание 619 5
IDG - International Data Group 117 4
MacWorld 134 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Liliputing 76 3
GizmoChina 171 3
USA Today 153 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Wikipedia - Википедия 650 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Reddit 398 2
Bloomberg 1627 2
NYT - The New York Times 1100 2
BleepingComputer - Издание 458 2
The Washington Post 350 2
Ars Technica 450 2
Inquirer 463 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Neowin 217 2
Мобильные системы 118 2
Taipei Times 32 2
ExtremeTech 40 2
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
GizChina - Издание 84 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Wired - Издание 276 1
9to5Google 60 1
Чудо техники 60 1
AP - Associated Press 2007 1
TechRadar 97 1
Phoronix 59 1
Windowslatest 14 1
IDC - International Data Corporation 4975 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
Gartner - Гартнер 3658 8
Cinebench 29 3
Gartner - Dataquest 353 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
NPD DisplaySearch 285 2
ITResearch 123 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mercury Research 73 1
Strategy Analytics 285 1
Current Analysis 24 1
Sapio Research 1 1
NPD Group 140 1
Enderle Group 17 1
Sage Research 4 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
РАН ИИМК - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Industrie Forum Design Award 2 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
PC Expo 36 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
CeBIT 614 1
Microsoft Build - конференция 39 1
IBM Think 3 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Lenovo Tech World 4 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще