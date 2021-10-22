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Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России

Lenovo объявила о том, что ноутбуки бизнес-класса Thinkbook и Thinkpad E поступят в продажу с предустановленной Windows 11.

Компания Lenovo дополнила свой ассортимент новой моделью Thinkbook 15p Gen 2 ITH с процессорами Intel Core H-Series 11 поколения для обеспечения высокой производительности. Среди доступных опций: графические карты Nvidia Geforce RTX 3050 Ti, RTX 3050 или GTX 1650, поддержка двух слотов для SSD, память до 32 ГБ DDR4, веб-камера FHD, динамики Harman с технологией Dolby Audio, IPS-дисплей UHD 15,6 дюйма с яркостью 600 нит и заводской калибровкой цветов X-Rite Pantone.

В ноутбуки добавлены новые интеллектуальные функции, например, ИИ-помощник AI Meeting Manager, который ведет протоколы совещаний и осуществляет их перевод. Lenovo Glance от Mirametrix защищает от посторонних глаз важную и конфиденциальную информацию, отображаемую на экране устройства. Это особенно актуально в условиях возросшей мобильности сотрудников, распространения офисов открытого типа (open-space) и коворкингов.

Кроме того, в Thinkbook 15p Gen 2 предусмотрена поддержка технологии DXR (DirectX Raytracing), которая позволяет создавать невероятно реалистичные фотоизображения. Функция AutoHDR улучшает яркость и цветопередачу, а оптимизированный пользовательский интерфейс предустановленной ОС Windows 11 обеспечивает большую эффективность и гибкость, необходимую для удаленной работы.

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Ноутбук Lenovo Thinkpad E14

В России ноутбуки для бизнес-пользователей Thinkbook и Thinkpad серии E на базе Windows 11 доступны для предзаказа через развитую сеть дистрибьюторов и партнеров Lenovo. Стоимость и сроки поставки оборудования необходимо уточнять у авторизованных поставщиков.

Для определенных конфигураций Thinkbook и Thinkpad будут предоставлены инструкции по переходу на предыдущую версию ОС Windows 10.

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