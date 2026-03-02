Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191045
ИКТ 14738
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26629
Персоны 83080
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Open Space офис открытого типа опенспейс

Open Space - офис открытого типа - опенспейс

СОБЫТИЯ


02.03.2026 НИИТМ открыл новый Центр проектирования 1
19.08.2025 Работодатели рассказали, что в вакансиях отталкивает кандидатов 1
15.05.2025 «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке 1
20.02.2025 В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1
24.09.2024 Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном» 1
18.09.2024 Энергетика комфорта:« К2Тех» оборудовал флагманский офис одной из ведущих энергетических компаний России 1
06.02.2024 В Санкт-Петербурге открылся новый офис «ИнфоТеКС» 1
28.12.2023 Минцифры зовет специалистов на «интересные проекты» и зарплату до 400 тысяч в месяц 1
24.11.2023 ИТ-разработчик «Диасофт» расширяется в Санкт-Петербурге 1
25.09.2023 В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
11.09.2023 Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка 1
17.08.2023 Кабинетная система в 3,5 раза популярнее офисных опен-спейсов 1
15.08.2023 Планшет Xiaomi Pad 6 поступил в продажу в России 1
27.04.2022 «Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону 1
23.03.2022 Группа «Т1» переезжает в «умный» офис 1
27.01.2022 Цифровое управление бурением сократило на 15% сроки строительства нефтяных скважин 1
20.12.2021 Яков Шапиро -

ВКС растут быстро, меняются качественно

 1
12.11.2021 «Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ 1
22.10.2021 Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России 1
19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired 1
23.07.2021 Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
26.04.2021 Merlion в 2,5 раза увеличит численность ИТ-специалистов и разработчиков 1
13.11.2020 Повышаем продуктивность: 6 приложений с музыкой для работы и отдыха 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
05.03.2020 Tele2 и петербургский филиал НИУ ВШЭ открыли контактный центр на базе вуза 1
18.12.2019 «Айтеко» представила биометрическую систему с распознаванием лица 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
16.08.2019 «Крок» создала экологичное digital-пространство для сотрудников ОТП Банка 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
12.12.2018 Plantronics Habitat Soundscaping помогает повысить продуктивность сотрудников в открытых офисах 1
19.11.2018 NAI Becar представила квартальные итоги на рынке коворкингов Москвы 1
04.10.2018 КРОК создал для PepsiCo глобальную цифровую телеком-платформу 1
05.03.2018 «Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
13.02.2018 HP представила широкоформатный принтер для картографии 1
31.01.2018 NAI Becar представила итоги 4 кв. 2017 года на рынке коворкингов Москвы 1
27.12.2017 DataLine запустила модуль NORD-4 и представила планы на 2018 год 1
26.04.2017 НР: Мы формируем рынок ультракомпактных компьютеров 1
09.12.2016 Андрей Голов - Разработчик должен создавать технологии будущего уже сегодня 1

Публикаций - 60, упоминаний - 61

Open Space и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 5
Microsoft Corporation 25361 5
Intel Corporation 12598 4
HP Inc. 5781 4
Google LLC 12363 3
Yandex - Яндекс 8664 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 3
Крок - Croc 1822 3
Poly - Plantronics 140 3
Crestron 100 2
Cisco Systems 5240 2
Lenovo Group 2376 2
Meta Platforms - Facebook 4561 2
9126 2
Oracle Corporation 6911 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2264 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
Diasoft - Диасофт 1064 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 922 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Logitech 428 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 668 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Brocade Communications Systems 244 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
HPE - Juniper Networks 438 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 1
JetBrains 78 1
Центр2М - Center2М 67 1
Vintage Wines SA 4 1
Shure 13 1
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Beltel - Белтел 145 1
Nvidia Corp 3795 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
Barco Display Systems 53 1
SonicWall 57 1
Ланит - diHouse - Дихаус 247 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 4
WeWork 6 2
Workki - Сеть коворкингов 5 2
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 12 2
Becar Asset Management - GrowUp 4 2
IWG - International Workplace Group - Regus Group 10 2
Почта России ПАО 2271 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 122 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Локотех - Локомотивные технологии 57 1
Траско - Trasko 32 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 103 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 1
Рослокомотив 1 1
Uber 342 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 94 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 31 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 113 1
Веста 52 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Сбер - Сбербанк Контактный центр - АС ЕРКЦ - Единый распределенный контактный центр обслуживания Сбербанка 3 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 1
ABD architects 4 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 134 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 32 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 16 1
ТОР Холдинг - ПКРВ НПО - Научно-производственного объединение программных комплексов реального времени 2 1
Внешфинбанк КБ 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1117 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 2
Федеральное казначейство России 1880 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 19 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5095 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 24 1
Agile Russia 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 376 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8983 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 10
Микрофон - Microphone 2711 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7149 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12759 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 860 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10385 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8562 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7721 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 7
Наушники - Headphones 4322 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17885 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3789 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4333 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4545 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12934 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 5
Microsoft Windows 16467 6
Kaspersky Open Space Security 37 4
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 3
Linux OS 11067 3
Microsoft Windows 10 1905 3
Microsoft Teams - MS Teams 632 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 2
Logitech Meetup 7 2
Google Android 14855 2
Apple iOS 8341 2
Microsoft Windows 7 1999 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 2
Rakuten Viber 656 2
Microsoft Office 4013 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1546 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 65 2
Commvault Activate 9 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 24 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 374 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 267 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 989 1
HP Click 5 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 1
Microsoft Design Language - MDL - Microsoft Metro UI 44 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 160 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
HP EliteDesk Workstation - серия ПК 22 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Poly Habitat Soundscaping 1 1
Adobe PDF Print Engine 6 1
ELMA BPM 36 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 1
Honor SuperCharge 167 1
Виноградов Дмитрий 74 2
Королев Константин 13 2
Самойлов Юрий 75 2
Трефилов Алексей 47 1
Холинов Андрей 18 1
Вайсблюм Игорь 19 1
Суворов Александр 19 1
Скворцова Светлана 12 1
Белайчук Анатолий 31 1
Скарликов Владислав 2 1
Тарасов Александр 10 1
Пекин Александр 4 1
Голов Андрей 52 1
Чапчаев Андрей 55 1
Краснов Андрей 3 1
Пометун Андрей 1 1
Рыстенко Михаил 62 1
Шмыков Николай 9 1
Нешта Антон 1 1
Столяр Валерий 9 1
Шабанов Дмитрий 13 1
Федоров Дмитрий 25 1
Сюняева Диана 3 1
Пухов Евгений 12 1
Бычин Евгений 1 1
Малиновский Сергей 14 1
Турусов Сергей 2 1
Кадочников Сергей 2 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Дьяконова Наталия 19 1
Андреев Илья 3 1
Ведехин Игорь 37 1
Гайдаров Игорь 2 1
Степанова Ирина 17 1
Канушкина Алена 2 1
Бусько Владимир 3 1
Бондаренко Алла 4 1
Дмитриев Николай 17 1
Соколова Марина 4 1
Абрамов Алексей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 6
Европа 24708 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 3
Земля - планета Солнечной системы 10707 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Беларусь - Белоруссия 6094 2
Израиль 2792 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 2
Украина 7822 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1640 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 291 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 308 1
Донбасс 64 1
Украина - Одесса 196 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5361 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Азия - Азиатский регион 5780 1
Япония 13582 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2192 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4349 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Бельгия - Королевство 1174 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1845 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 627 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2955 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1462 1
Россия - СФО - Новосибирск 4726 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1135 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5299 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 5
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3281 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2984 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1430 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1331 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 358 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2929 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1014 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 2
Зоология - наука о животных 2798 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1298 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1662 2
Forbes - Форбс 936 1
Wired - Издание 273 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
Gartner - Гартнер 3624 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 2
Cinebench 29 1
Oxford Economics 13 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
Fortune Global 500 291 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 15 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
Salk Institute for Biological Studies - Института биологических исследований Солка 6 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
РШУ - Русская школа управления 45 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 31 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2149 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
IT-Лидер - премия 3 1
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 1014 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
CNews AWARDS - награда 557 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще