Группа «Т1» переезжает в «умный» офис

Группа «Т1», объявила о переезде в «Концептуальный умный офис будущего» (КУБ). Офис расположился на четырех этажах бизнес-центра «Арена» возле станции метро Динамо, где на площади в 5903 м2 организованы 374 «умных» рабочих места.

В новом офисе «Т1» применяются технологии управления пространством. «Умный» офис предполагает доступ в здание по Face ID и систему бронирования рабочих мест через специальное мобильное приложение, что обеспечивает четкое планирование встреч и рабочих активностей. Каждый сотрудник может с телефона забронировать переговорную комнату или рабочее место, управлять климатом, локерами и светом, а также найти нужную локацию на интерактивной карте офиса.

Офис оснащен зонами open-space, кофе-поинтами, переговорными комнатами с современными мультимедиа системами. На одном из этажей будет расположена корпоративная библиотека с большим выбором бизнес-литературы и амфитеатр для проведения мероприятий.

«Офисное пространство и его технологическое наполнение связаны неразрывно. Переезд группы «Т1» в офис принципиально нового формата, спроектированного специально под новую модель работы, позволит сделать пребывание наших коллег в офисе более комфортным, а бизнес-процессы – более эффективными. Современное офисное пространство, которое создает для себя группа «Т1», максимально адаптировано под главную потребность со стороны сотрудников в режиме гибридной работы – взаимодействие и коллаборацию», – отметил Павел Соколов, руководитель аппарата генерального директора группы «Т1».

КУБ станет флагманским офисом группы «Т1». В нем будут размещены сотрудники управляющей компании «Т1», а также предусмотрены рабочие места для сотрудников бизнес-единиц холдинга.

В «Т1» практикуется гибридный формат работы: сотрудники могут работать как в офисе, так и дома. Гибридный формат предполагает, что сотрудники приезжают в офис по гибкому графику, более 40% сотрудников работают вне офиса более 50% рабочего времени. Офисные пространства используются для совместной командной работы, в то время как индивидуальная работа может быть выполнена из дома.

«Гибридный офис имеет множество преимуществ для сотрудников: они могут самостоятельно выбирать удобный формат работы: в современном комфортном офисе, дома или где удобно, выстраивать для себя вместе с командой гармоничный образ жизни и работы. Для группы «Т1» как работодателя гибридный формат работы повышает уровень привлекательности на рынке ИТ и позволяет быть удобным для сотрудников вне зависимости от их места проживания», – сказала Екатерина Мелентьева, заместитель генерального директора по развитию талантов и организационной эффективности группы «Т1».