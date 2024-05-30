Apple Face ID

Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID филь KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touch ID или Face ID. Благодаря этому процесс входа в аккаунт стал еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая функция входа в профиль в мобильном приложении KION дост

«Почта Банк» запустил Face ID и Touch ID при входе в интернет-банк на iPhone Клиенты «Почта Банка» – пользователи iPhone получили возможность мгновенного доступа к интернету-банку с помощью технологии распознавания лиц Face ID и по отпечатку пальца. Пользователям смартфонов на базе ПО iOS больше не нужно каждый раз вспоминать свой пароль, достаточно один раз установить Face ID или Touch ID. Чтобы воспо

ГК «Кортрос» внедрила систему доступа в здание по BLE и Face ID в Москве Группа компаний «Кортрос» внедрила в московском ЖК iLove систему доступа в здание по BLE и Face ID. BLE – это способ, при котором телефон можно не доставать из кармана, и домофон сам понимает, что житель к нему приблизился. Устройство считывает идентификатор и открывает магнитный зам

СТЦ и «Вижнлабс» подтвердили совместимость PostLink и решения FaceID на платформе ОС «Аврора 4.0» ту своих продуктов на платформе ОС «Аврора 4.0». Теперь СТЦ может интегрировать в корпоративный мессенджер PostLink решение «Вижнлабс» по распознаванию лиц SDK Mobile для аутентификации в приложении (FaceID). В PostLink для ОС «Аврора» можно осуществлять аудиозвонки, принимать и отправлять текстовые сообщения и файлы любого формата по защищенному каналу связи, получать push-уведомления о но

Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства Face ID для коров Российская компания ООО «Современные технологии сельского хозяйства» (СТСХ) из Ижевска разработала аналог технологии Face ID для коров. По информации правительства Удмуртской республики, она необходима для идентификации животных и упрощения управления различными производственными процессами, связанными с разв

Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID Чертежи, на которых изображен iPad 2020, говорят о том, что он будет похож на iPad Pro, получит поддержку Magic Keyboard и даже датчики Face ID. Также у девайса будет разъем USB Type-C, беспроводная зарядка, а вот Touch ID он лишится. Уже многие инсайдеры сообщили, что Apple работает над новой моделью iPad 8-го поколения, котор

Клиенты «Точки» смогут использовать Face ID и Touch ID для авторизации в интернет-банке в настройках интернет-банка в любой момент. «В банках еще нет подобных схем авторизации. Нововведение будет полезно всем, кто работает в веб-версии «Точки» на устройствах, поддерживающих Touch ID или Face ID: IPad, IPhone, MacBook. Теперь авторизация в веб-версию интернет-банка «Точки» на этих устройствах такая же легкая, как авторизация в мобильное приложение. Для наилучшего пользовательск

Спецслужбы нашли простейший способ разблокировать iPhone против желания хозяина Принудительная разблокировка Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) заставили подозреваемого разблокировать его iPhone X через функцию Face ID, то есть показав лицо камере. Это первый в мире случай, когда правоохранители принудительно использовали Face ID для разблокировки iPhone подозреваемого, пишет Forbes. Инцидент п

Российские близнецы требуют с Apple 20 млн за то, что iPhone X не видит между ними разницы Близнецы против Apple Братья-близнецы из Владимира — 26-летние Александр и Илья Тунчики — направили в российский офис компании Apple претензию в связи с тем, что система распознавания лиц Face ID на их смартфонах iPhone X одинаково идентифицирует обоих молодых людей, тем самым, по их мнению, нарушая защиту персональных данных.Обиженные пользователи требуют от компании усовершенс

Apple забыла заменить отпечаток пальца на Face ID в собственных приложениях но одобрить покупкуПользователи iPhone X обнаружили, что систему идентификации пользователя по лицу Face ID нельзя использовать для одобрения семейных покупок. Напомним, в iOS есть механизм род

Авторизацию в iPhone X по лицу взломали маской за $150. Видео фирма по кибербезопасности Bkav продемонстрировала способ обхода системы авторизации по лицу Apple Face ID, реализованую в новых мобильных устройствах компании — iPhone X. Для этого им потребо