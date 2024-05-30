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Apple Face ID

СОБЫТИЯ

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30.05.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID

филь KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touch ID или Face ID. Благодаря этому процесс входа в аккаунт стал еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая функция входа в профиль в мобильном приложении KION дост
24.01.2024 «Почта Банк» запустил Face ID и Touch ID при входе в интернет-банк на iPhone

Клиенты «Почта Банка» – пользователи iPhone получили возможность мгновенного доступа к интернету-банку с помощью технологии распознавания лиц Face ID и по отпечатку пальца. Пользователям смартфонов на базе ПО iOS больше не нужно каждый раз вспоминать свой пароль, достаточно один раз установить Face ID или Touch ID. Чтобы воспо
27.10.2023 ГК «Кортрос» внедрила систему доступа в здание по BLE и Face ID в Москве

Группа компаний «Кортрос» внедрила в московском ЖК iLove систему доступа в здание по BLE и Face ID. BLE – это способ, при котором телефон можно не доставать из кармана, и домофон сам понимает, что житель к нему приблизился. Устройство считывает идентификатор и открывает магнитный зам
14.06.2022 СТЦ и «Вижнлабс» подтвердили совместимость PostLink и решения FaceID на платформе ОС «Аврора 4.0»

ту своих продуктов на платформе ОС «Аврора 4.0». Теперь СТЦ может интегрировать в корпоративный мессенджер PostLink решение «Вижнлабс» по распознаванию лиц SDK Mobile для аутентификации в приложении (FaceID). В PostLink для ОС «Аврора» можно осуществлять аудиозвонки, принимать и отправлять текстовые сообщения и файлы любого формата по защищенному каналу связи, получать push-уведомления о но
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства

Face ID для коров Российская компания ООО «Современные технологии сельского хозяйства» (СТСХ) из Ижевска разработала аналог технологии Face ID для коров. По информации правительства Удмуртской республики, она необходима для идентификации животных и упрощения управления различными производственными процессами, связанными с разв
03.09.2020 Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID

Чертежи, на которых изображен iPad 2020, говорят о том, что он будет похож на iPad Pro, получит поддержку Magic Keyboard и даже датчики Face ID. Также у девайса будет разъем USB Type-C, беспроводная зарядка, а вот Touch ID он лишится. Уже многие инсайдеры сообщили, что Apple работает над новой моделью iPad 8-го поколения, котор
20.09.2019 Клиенты «Точки» смогут использовать Face ID и Touch ID для авторизации в интернет-банке

в настройках интернет-банка в любой момент. «В банках еще нет подобных схем авторизации. Нововведение будет полезно всем, кто работает в веб-версии «Точки» на устройствах, поддерживающих Touch ID или Face ID: IPad, IPhone, MacBook. Теперь авторизация в веб-версию интернет-банка «Точки» на этих устройствах такая же легкая, как авторизация в мобильное приложение. Для наилучшего пользовательск
01.10.2018 Спецслужбы нашли простейший способ разблокировать iPhone против желания хозяина

Принудительная разблокировка Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) заставили подозреваемого разблокировать его iPhone X через функцию Face ID, то есть показав лицо камере. Это первый в мире случай, когда правоохранители принудительно использовали Face ID для разблокировки iPhone подозреваемого, пишет Forbes. Инцидент п
31.01.2018 Российские близнецы требуют с Apple 20 млн за то, что iPhone X не видит между ними разницы

Близнецы против Apple Братья-близнецы из Владимира — 26-летние Александр и Илья Тунчики — направили в российский офис компании Apple претензию в связи с тем, что система распознавания лиц Face ID на их смартфонах iPhone X одинаково идентифицирует обоих молодых людей, тем самым, по их мнению, нарушая защиту персональных данных.Обиженные пользователи требуют от компании усовершенс
26.12.2017 Apple забыла заменить отпечаток пальца на Face ID в собственных приложениях

но одобрить покупкуПользователи iPhone X обнаружили, что систему идентификации пользователя по лицу Face ID нельзя использовать для одобрения семейных покупок. Напомним, в iOS есть механизм род
15.11.2017 Авторизацию в iPhone X по лицу взломали маской за $150. Видео

фирма по кибербезопасности Bkav продемонстрировала способ обхода системы авторизации по лицу Apple Face ID, реализованую в новых мобильных устройствах компании — iPhone X. Для этого им потребо
13.09.2017 Главная инновация iPhone X провалилась на первом же публичном показе

Провал на презентацииСистема распознавания лица пользователя FaceID, которой оснащен только что представленный iPhone X, провалилась на первой же публично

Публикаций - 258, упоминаний - 271

Apple Face ID и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 141
Samsung Electronics 11064 35
Google LLC 12688 30
Huawei 4676 25
Xiaomi - Сяоми 2231 19
Философт - Philosoft 96 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Intel Corporation 12811 11
Microsoft Corporation 25775 10
Код Безопасности 812 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
LG Electronics 3735 8
BBK OPPO Electronics 484 8
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 8
BBK OnePlus 298 7
Lenovo Group 2446 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Telegram Group 2940 7
X Corp - Twitter 2938 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Qualcomm Technologies 1974 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
Ростелеком 10948 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Sony 6739 5
Leica Camera 282 4
JDI - Japan Display Inc 27 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
9594 4
HTC Corporation 1512 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 3
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 3
AKG 66 3
Syntellect - Синтеллект 105 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Cisco Systems 5372 3
HP Inc. 5883 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
KGI Securities 50 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Visa International 1993 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Почта России ПАО 2370 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Связной ГК 1401 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Абсолют Банк 249 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Русский стандарт Банк 509 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Бристоль - сеть магазинов 32 2
Силовые машины 166 2
Геометрия НПО 165 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 2
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 4 2
ВР-Инвест 2 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Администрация Белгорода 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 142
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 79
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 66
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 60
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 23
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 23
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NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 22
Оповещение и уведомление - Notification 5943 22
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 20
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Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 39
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Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 22
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Apple iPhone 6 4861 19
Apple iPhone 11 290 18
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 18
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Apple iPhone 2018 57 13
Apple iPad mini 430 13
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Apple True Tone 42 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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