Верестникова Дарья
Верестникова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Павел 97 10
|Патешман Виталий 42 4
|Касимов Вячеслав 29 2
|Королев Сергей 43 2
|Адеев Николай 13 2
|Емельянова Инна 21 1
|Солонин Спартак 31 1
|Крылов Павел 23 1
|Ермолаева Анна 7 1
|Киселев Александр 114 1
|Зайцев Игорь 4 1
|Гуляева Полина 7 1
|Гречихо Максим 5 1
|Смышляев Станислав 15 1
|Долгова Екатерина 2 1
|Жачкина Ирина 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Эйгес Павел 97 1
|Мамедов Вусал 2 1
|Смирнов Павел 45 1
|Сытников Виталий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.