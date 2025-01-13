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Верестникова Дарья



13.01.2025 Новая компания SafeTech займется разработкой и внедрением безопасных решений с использованием СКЗИ 1
26.11.2024 Push-уведомления помогут в навигации к новым продуктам. В мобильном приложении Sferra стало проще приводить клиента к новинкам 1
29.10.2024 «КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи 1
28.10.2024 «ОТП Банк» внедрил систему PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для корпоративных клиентов «ОТП Бизнес» 1
06.06.2024 Возможности натива для web-адаптива. SafeTech выпустила специализированный мобильный браузер SFERRA 1
03.06.2024 SafeTech выпустила версию PayControl ГОСТ для компьютеров и ноутбуков 1
29.05.2024 Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl совместима с «Ред ОС» 1
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
19.03.2024 Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц 1
24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей 1
18.01.2024 SafeTech добавила поддержку ОС «Аврора» в PayConrol 1
20.12.2023 Сургутнефтегазбанк внедрил PayControl в ДБО юридических лиц 1
27.11.2023 «СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl 1
14.11.2023 Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов 1
20.07.2023 Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись 1
05.07.2023 «Айыл банк» внедрил решение PayControl 1
22.12.2022 SafeTech выпустила обновленное решение PayControl 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
21.06.2022 «Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов 1
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 1
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов 1
17.07.2020 Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис» 1
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 1
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 1
04.06.2020 МКБ внедрил электронную подпись в мобильный банк 1
23.01.2020 SafeTech внедрила PayControl в компании «Порт транзит» 1
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке 1
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса 1
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 1
24.09.2019 ВТБ запустил пилотный проект облачной электронной подписи документов для бизнеса 1
09.07.2019 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Paycontrol в мобильный и интернет-банк 1
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Верестникова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 87 32
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 5
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 24 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Яблочков Зарядные станции 44 2
Ovision - Овижн 46 2
Stereotech - Стереотек 47 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
1С-Старт 4 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Beorg - Биорг 112 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 70 1
iCAM Group - АйКЭМ Групп 7 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 1
С-Инновации 45 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
SafeTech - ST Crypt 1 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 4
Рапид Био 101 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Порт транзит 1 1
Русский стандарт Банк 441 1
Альфа-Групп 696 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 33 1
ЯКласс 68 1
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 11 1
Айыл Банк 2 1
СДМ-Банк 63 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Гепатера - Hepatera 46 1
АльфаСтрахование Жизнь 25 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 22
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 19
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 11
Кибербезопасность - Криптографическая система с открытым ключом - асимметричное шифрование - асимметричный шифр - асимметричная криптография 13 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 8
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 6
Электронный документ - Electronic document 1454 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
SafeTech - PayControl 44 25
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 26 3
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
КриптоПро CSP СКЗИ 211 2
BSS Digital2Go 16 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 2
SafeTech - SFERRA 2 2
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 19 2
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 31 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
ВТБ Бизнес 48 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
VK RuStore 327 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
НСПК - СБПэй 43 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 1
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 2 1
КриптоПро Ключ 4 1
Apple Face ID 209 1
Новиков Павел 97 10
Патешман Виталий 42 4
Касимов Вячеслав 29 2
Королев Сергей 43 2
Адеев Николай 13 2
Емельянова Инна 21 1
Солонин Спартак 31 1
Крылов Павел 23 1
Ермолаева Анна 7 1
Киселев Александр 114 1
Зайцев Игорь 4 1
Гуляева Полина 7 1
Гречихо Максим 5 1
Смышляев Станислав 15 1
Долгова Екатерина 2 1
Жачкина Ирина 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Эйгес Павел 97 1
Мамедов Вусал 2 1
Смирнов Павел 45 1
Сытников Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Киргизия - Бишкек 131 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - Кубань 198 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 30
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 16
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 16
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
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Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Английский язык 6634 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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