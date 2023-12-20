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Сургутнефтегазбанк внедрил PayControl в ДБО юридических лиц

Корпоративные клиенты Сургутнефтегазбанка получили возможность подтверждать свои транзакции с помощью PayControl – решения, разработанного российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Об этом CNews сообщил представитель компании.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl помогает противостоять основным атакам на клиентов банков: «перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т.д.

Решение, по мнению его разработчиков, удобнее и безопаснее, чем классические средства подтверждения (USB-токены, SMS- и push-коды и т.д.). Пользоваться PayControl очень легко — достаточно нажать на экран смартфона, и операция по списанию средств будет проведена. Вся процедура подписи и подтверждения платежа займет 2 секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т.д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

PayControl интегрировано непосредственно в мобильное приложение для корпоративных клиентов кредитной организации, внедрением решения занималась компания BSS.

«Предоставляя разнообразные банковские услуги, главный акцент мы делаем на их качестве. Внедрение PayControl в каналы ДБО юридических лиц – еще один шаг в данном направлении, так как повышение простоты и безопасности подтверждения транзакций улучшает клиентский опыт, и, следовательно, повышает качество оказываемых услуг», – отметил представитель банка.

«Сургутнефтегазбанк с помощью внедрения PayControl сделал работу клиентов в онлайн-каналах максимально комфортной и легкой с одновременным выполнением требований нормативных документов регулятора», – сказал директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.

«Для юридических лиц удобство подтверждения транзакций не менее важно, чем безопасность, так как в день у одной компании может проходить множество платежей. Внедрение Сургутнефтегазбанком решения PayControl повысит одновременно безопасность и удобство проведения платежей, я называю это заботой о клиентах», – сказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

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