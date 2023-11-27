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«СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl

Корпоративные клиенты «СДМ-банка» получили возможность подтверждать свои транзакции с помощью PayControl - решения, разработанного российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl помогает противостоять основным атакам на клиентов банков: «перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т. д.

Решение удобнее и безопаснее, чем классические средства подтверждения (USB-токены, SMS и push- коды, и т. д.). Пользоваться PayControl легко — достаточно нажать на экран смартфона, и операция по списанию средств будет проведена. Вся процедура верификации платежа займет две секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т. д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

В «СДМ-банке» используется отдельно стоящее приложение PayControl для подтверждения транзакций и подписания документов, напрямую связанное с ДБО банка, в основе которого лежит решение BSS. Команда этой компании и провела внедрение в кредитной организации.

Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS: «Мы, как разработчик систем ДБО уделяем пристальное внимание безопасности работы банковских клиентов в дистанционных каналах. С внедрением PayControl проведение платежей корпоративными клиентами «СДМ-банка» в онлайн-каналах стало максимально комфортным и легким. Одновременно мы обеспечили выполнение требований нормативных документов регулятора, что положительно сказывается на доверии к банку и его репутации».

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech: «Все больше кредитных организаций отказываются от устаревших способов подтверждения транзакций в виде push и SMS в пользу современных удобных и безопасных решений. И мы рады, что заботящийся о своих клиентах «СДМ-банк» также сделал выбор в пользу PayControl».

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Техника

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«СДМ-банк» – московский банк. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание коммерческих предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, вложения в облигации и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц, формирующие свыше половины пассивов.

SafeTech — разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, поставщик решений мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности. Компания работает на рынке 12 лет, ее продукты внедрены более чем 70 банках

Компания BSS — российский разработчик комплексного программного решения, включающего платформу ДБО нового поколения Digital2Go, в том числе с использованием микросервисов, интеллектуальную диалоговую платформу Digital2Speech (голосовые роботы, чат-боты, речевая аналитика, голосовая биометрия, исходящие обзвоны, база данных) и комплексную систему информационной безопасности.

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