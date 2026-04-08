Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД е регулятором сроки замены банками ПО неуклонно приближаются, что позволяет рассчитывать на массовый интерес банков к переходу и, как следствие, повышение качества импортозамещенных АБС. Олег Илюхин, СДМ-Банк: Большинство ведущих вендоров находятся в поиске банков, которые готовы первыми рискнуть CNews: Не станет ли проект внедрения новой АБС бесконечным и тормозом для развития банка? Олег

SoftMediaLab создала для «СДМ-Банка» цифровую платформу, которая помогает развивать бизнес клиентов еде. В условиях растущей потребности бизнеса в проверенных партнёрах и дополнительных точках роста «СДМ-Банк» стремился создать кастомный сервис, встроенный в его экосистему. Он должен помочь к

Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год Эксперты Positive Technologies и «СДМ-Банка» разобрали тему фишинга: какие инструменты и темы используют злоумышленники и какие

«Сомерс» и СДМ-Банк помогли «Контур.Банку» запустить собственный эквайринг а «Контур.Банк» регистрирует его на «Сомерс.Платформе», которая автоматически настраивает терминал. СДМ-Банк обеспечивает обработку транзакций, выполняя функции банка-эквайера. Вадим Старченков

Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России ПАО «СДМ-Банк» станет первой финансовой организацией, которая внедрит тиражируемое решение от BSS,

«СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для предпринимателей «СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для бизнеса от Abanking Digital Office на nocode-платформе. Э

«СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl SMS в пользу современных удобных и безопасных решений. И мы рады, что заботящийся о своих клиентах «СДМ-банк» также сделал выбор в пользу PayControl». *** «СДМ-банк» – московский банк. О

В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов и искать удобный для алгоритмов распознавания ракурс. Благодаря технологии компании Smart Engines, СДМ-Банк продолжает совершенствовать качество предоставляемого клиентам сервиса, выбирая лучш

«СДМ-банк» внедрил новые стандарты ИБ с помощью Oberon ких-либо компонентов выполняется автоматическое переключение на резервное сетевое оборудование. «В "СДМ-банке" запущена современная сеть передачи данных. Она обеспечивает соответствие требовани

СДМ-банк представил новый мобильный банк для предпринимателей СДМ-банк представил новый мобильный банк – «СДМ бизнес» для смартфонов, который разработан специально для предприятий малого и среднего б

СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ м кредитной организации, задействованных в процессе передачи и обработки транзакций. Теперь клиенты СДМ-банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках-участн

Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard СДМ-Банка С 20 августа 2019 г. держатели карт Mastercard, выпущенных СДМ-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Безопасность и кон

«Интеллектуальная безопасность» автоматизировала управление инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке ент «Сколково», завершила проект автоматизации процессов управления инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке. В рамках проекта был сформирован и автоматизирован процесс обработки инцидентов ин

СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс» «Неофлекс» и СДМ-банк завершили совместный проект по созданию ИТ-системы, предназначенной для проведения ф

СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам шения для управления правами доступа Solar inRights. Партнером по проекту выступила компания «АСТ». СДМ-Банк обладает большим количеством информационных систем, для доступа к которым пользовате

СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы» ании «Крок», их партнеры по интеграции гарантировали нам работоспособность решения. Таким образом, «СДМ-банк» стал первым в России банком, внедрившим в продуктив технологию Global Active Device

«СДМ-Банк» обезопасит расчеты в интернете при помощи карт с запуском сервиса 3D Secure C 4 августа 2015 г. «СДМ-Банк» вводит новую услугу — 3D Secure, цель которой — повышение качества обслуживания кли

«СДМ-Банк» запустил новый информационный сервис для юридических лиц В июле 2015 г. «СДМ-Банк» предложил оптимизированный информационный сервис для юридических лиц — «СДМ-Аналити

«СДМ-Банк» запустил услугу мобильного эквайринга Начиная с августа 2014 г. клиенты «СДМ-Банка» смогут воспользоваться новой услугой — мобильный эквайринг. Об этом CNews сообщили

«СДМ-Банк» запустил услугу по дистанционному бронированию расчетного счета для юридических лиц В августе 2014 г. «СДМ-Банк» запустил новый сервис для юридических лиц — дистанционное бронирование расчетного с

«СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave -битное шифрование, при этом для каждой операции создается свой уникальный шифр. В ближайшее время «СДМ-Банк» планирует внедрение бесконтактной технологии оплаты MasterCard PayPass.

Интернет-магазин «СДМ-Моторс» организовал процесс продаж и оформления заказов с помощью «1С-Раруса» С помощью программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» специалисты «1С-Рарус» автоматизировали компанию «СДМ-Моторс». Программа адаптирована под ведение онлайн-торговли. Система позволила организовать взаимоотношения с клиентами и обеспечила руководство необходимой информацией. Об этом CNews сообщ

«СДМ-Банк» переводит карты MasterCard на EMV-технологию «СДМ-Банк» сообщил о переводе банковских карт международной платежной системы MasterCard World

«СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты с Visa «СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты по пластиковым картам с международной платежной системой

«Неофлекс» завершил интеграцию сервисов ДБО в ИТ-ландшафт «СДМ-Банка» е необходимо было сохранить и расширить функционал существующего решения ДБО физических лиц. Также «СДМ-Банк» ставил перед собой задачу привлечь к использованию сервиса ДБО дополнительные групп

EOS for SharePoint в банке: масштабируемость и прозрачность В конце 2011 г. в "СДМ-Банке" был завершен проект по внедрению системы электронного документооборота на базе реш

«СДМ-Банк» автоматизировал документооборот на базе EOS for SharePoint дрении системы электронного документооборота на базе решения EOS for SharePoint (разработки ЭОС) в «СДМ-Банке». Поставка включает в себя лицензии на 200 рабочих мест системы. Решение EOS for Sh

«СДМ-Банк» запустил сайт сети терминалов «Плат-Форма» «СДМ-Банк» запустил сайт собственной сети терминалов самообслуживания «Плат-Форма». На новом с

«Неофлекс» реализовал в «СДМ-Банке» отчетность по МСФО на базе SAP BI Компания «Неофлекс» и КБ «СДМ-Банк» сообщили о начале промышленной эксплуатации нового блока системы финансового анализ

«Неофлекс» построил BI-систему в «СДМ-Банке» ии проекта по созданию BI-системы финансово-экономического анализа в многофилиальном универсальном «СДМ-Банке». Решение обеспечивает получение целостной достоверной информации, позволяющей оцен