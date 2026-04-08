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СДМ-Банк
СДМ-банк - средний по размеру активов московский банк. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание коммерческих предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, вложения в облигации и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц, формирующие свыше половины пассивов.
СОБЫТИЯ
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|08.04.2026
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Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД
е регулятором сроки замены банками ПО неуклонно приближаются, что позволяет рассчитывать на массовый интерес банков к переходу и, как следствие, повышение качества импортозамещенных АБС. Олег Илюхин, СДМ-Банк: Большинство ведущих вендоров находятся в поиске банков, которые готовы первыми рискнуть CNews: Не станет ли проект внедрения новой АБС бесконечным и тормозом для развития банка? Олег
|28.11.2025
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SoftMediaLab создала для «СДМ-Банка» цифровую платформу, которая помогает развивать бизнес клиентов
еде. В условиях растущей потребности бизнеса в проверенных партнёрах и дополнительных точках роста «СДМ-Банк» стремился создать кастомный сервис, встроенный в его экосистему. Он должен помочь к
|23.05.2025
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Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год
Эксперты Positive Technologies и «СДМ-Банка» разобрали тему фишинга: какие инструменты и темы используют злоумышленники и какие
|10.02.2025
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«Сомерс» и СДМ-Банк помогли «Контур.Банку» запустить собственный эквайринг
а «Контур.Банк» регистрирует его на «Сомерс.Платформе», которая автоматически настраивает терминал. СДМ-Банк обеспечивает обработку транзакций, выполняя функции банка-эквайера. Вадим Старченков
|20.08.2024
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Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России
ПАО «СДМ-Банк» станет первой финансовой организацией, которая внедрит тиражируемое решение от BSS,
|29.01.2024
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«СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для предпринимателей
«СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для бизнеса от Abanking Digital Office на nocode-платформе. Э
|27.11.2023
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«СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl
SMS в пользу современных удобных и безопасных решений. И мы рады, что заботящийся о своих клиентах «СДМ-банк» также сделал выбор в пользу PayControl». *** «СДМ-банк» – московский банк. О
|27.05.2020
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В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов
и искать удобный для алгоритмов распознавания ракурс. Благодаря технологии компании Smart Engines, СДМ-Банк продолжает совершенствовать качество предоставляемого клиентам сервиса, выбирая лучш
|19.02.2020
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«СДМ-банк» внедрил новые стандарты ИБ с помощью Oberon
ких-либо компонентов выполняется автоматическое переключение на резервное сетевое оборудование. «В "СДМ-банке" запущена современная сеть передачи данных. Она обеспечивает соответствие требовани
|13.11.2019
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СДМ-банк представил новый мобильный банк для предпринимателей
СДМ-банк представил новый мобильный банк – «СДМ бизнес» для смартфонов, который разработан специально для предприятий малого и среднего б
|30.10.2019
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СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ
м кредитной организации, задействованных в процессе передачи и обработки транзакций. Теперь клиенты СДМ-банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках-участн
|21.08.2019
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Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard СДМ-Банка
С 20 августа 2019 г. держатели карт Mastercard, выпущенных СДМ-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Безопасность и кон
|16.07.2019
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«Интеллектуальная безопасность» автоматизировала управление инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке
ент «Сколково», завершила проект автоматизации процессов управления инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке. В рамках проекта был сформирован и автоматизирован процесс обработки инцидентов ин
|03.06.2019
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СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс»
«Неофлекс» и СДМ-банк завершили совместный проект по созданию ИТ-системы, предназначенной для проведения ф
|11.07.2018
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СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам
шения для управления правами доступа Solar inRights. Партнером по проекту выступила компания «АСТ». СДМ-Банк обладает большим количеством информационных систем, для доступа к которым пользовате
|10.01.2017
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СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы»
ании «Крок», их партнеры по интеграции гарантировали нам работоспособность решения. Таким образом, «СДМ-банк» стал первым в России банком, внедрившим в продуктив технологию Global Active Device
|03.08.2015
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«СДМ-Банк» обезопасит расчеты в интернете при помощи карт с запуском сервиса 3D Secure
C 4 августа 2015 г. «СДМ-Банк» вводит новую услугу — 3D Secure, цель которой — повышение качества обслуживания кли
|01.07.2015
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«СДМ-Банк» запустил новый информационный сервис для юридических лиц
В июле 2015 г. «СДМ-Банк» предложил оптимизированный информационный сервис для юридических лиц — «СДМ-Аналити
|28.08.2014
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«СДМ-Банк» запустил услугу мобильного эквайринга
Начиная с августа 2014 г. клиенты «СДМ-Банка» смогут воспользоваться новой услугой — мобильный эквайринг. Об этом CNews сообщили
|27.08.2014
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«СДМ-Банк» запустил услугу по дистанционному бронированию расчетного счета для юридических лиц
В августе 2014 г. «СДМ-Банк» запустил новый сервис для юридических лиц — дистанционное бронирование расчетного с
|15.05.2014
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«СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave
-битное шифрование, при этом для каждой операции создается свой уникальный шифр. В ближайшее время «СДМ-Банк» планирует внедрение бесконтактной технологии оплаты MasterCard PayPass.
|06.03.2014
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Интернет-магазин «СДМ-Моторс» организовал процесс продаж и оформления заказов с помощью «1С-Раруса»
С помощью программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» специалисты «1С-Рарус» автоматизировали компанию «СДМ-Моторс». Программа адаптирована под ведение онлайн-торговли. Система позволила организовать взаимоотношения с клиентами и обеспечила руководство необходимой информацией. Об этом CNews сообщ
|18.12.2013
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«СДМ-Банк» переводит карты MasterCard на EMV-технологию
«СДМ-Банк» сообщил о переводе банковских карт международной платежной системы MasterCard World
|02.12.2013
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«СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты с Visa
«СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты по пластиковым картам с международной платежной системой
|18.10.2012
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«Неофлекс» завершил интеграцию сервисов ДБО в ИТ-ландшафт «СДМ-Банка»
е необходимо было сохранить и расширить функционал существующего решения ДБО физических лиц. Также «СДМ-Банк» ставил перед собой задачу привлечь к использованию сервиса ДБО дополнительные групп
|01.06.2012
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EOS for SharePoint в банке: масштабируемость и прозрачность
В конце 2011 г. в "СДМ-Банке" был завершен проект по внедрению системы электронного документооборота на базе реш
|29.05.2012
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«СДМ-Банк» автоматизировал документооборот на базе EOS for SharePoint
дрении системы электронного документооборота на базе решения EOS for SharePoint (разработки ЭОС) в «СДМ-Банке». Поставка включает в себя лицензии на 200 рабочих мест системы. Решение EOS for Sh
|01.03.2012
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«СДМ-Банк» запустил сайт сети терминалов «Плат-Форма»
«СДМ-Банк» запустил сайт собственной сети терминалов самообслуживания «Плат-Форма». На новом с
|08.04.2009
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«Неофлекс» реализовал в «СДМ-Банке» отчетность по МСФО на базе SAP BI
Компания «Неофлекс» и КБ «СДМ-Банк» сообщили о начале промышленной эксплуатации нового блока системы финансового анализ
|18.04.2008
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«Неофлекс» построил BI-систему в «СДМ-Банке»
ии проекта по созданию BI-системы финансово-экономического анализа в многофилиальном универсальном «СДМ-Банке». Решение обеспечивает получение целостной достоверной информации, позволяющей оцен
|13.11.2003
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В "СДМ-Банке" внедрят трехуровневое хранилище данных Datagy
Компания «Диасофт» приступила к созданию хранилища данных Datagy в КБ «СДМ-Банк». Трехуровневое хранилище данных Datagy компании «Диасофт» было выбрано по результат
СДМ-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Илюхин Олег 21 20
|Кузякин Дмитрий 27 5
|Леушев Андрей 75 5
|Благирев Вячеслав 15 5
|Сотин Денис 216 4
|Мухин Максим 18 4
|Фищук Борис 5 4
|Вагизов Руслан 25 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 3
|Попов Андрей 116 3
|Кузнецов Андрей 115 3
|Евтушенко Алексей 42 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Сумин Денис 9 3
|Кравченко Денис 28 3
|Мизун Даниил 10 3
|Дремач Кирилл 8 3
|Шестаков Александр 40 3
|Чиков Сергей 18 3
|Патрин Максим 32 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
|Федосов Виктор 8 3
|Емельянов Алексей 10 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 36 3
|Соколов Ренат 8 3
|Савинова Юлия 10 3
|Шеин Валерий 18 3
|Быков Владислав 8 3
|Дугаев Михаил 4 3
|Герштейн Михаил 3 3
|Кобышев Сергей 4 3
|Савин Константин 4 3
|Злобина Ольга 3 3
|Жучков Евгений 3 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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