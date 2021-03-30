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СДМ-Банк


30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
27.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 2
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
19.02.2020 «СДМ-банк» внедрил новые стандарты ИБ с помощью Oberon 3
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
13.11.2019 СДМ-банк представил новый мобильный банк для предпринимателей 3
30.10.2019 СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ 4
21.08.2019 Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard СДМ-Банка 1
31.07.2019 BSS купила разработчика мобильных решений iDA Mobile 2
16.07.2019 «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала управление инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке 5
03.06.2019 СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс» 9
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
11.07.2018 СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам 6
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 2
10.01.2017 СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы» 2
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 2
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
03.08.2015 «СДМ-Банк» обезопасит расчеты в интернете при помощи карт с запуском сервиса 3D Secure 2
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
01.07.2015 «СДМ-Банк» запустил новый информационный сервис для юридических лиц 2
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 2
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
24.12.2014 «Моё дело» и «Фингуру» договорились о партнерстве 1
11.12.2014 «Моё дело» и «Кнопка» начали совместное обслуживание клиентов в Москве 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 1
17.09.2014 Банки считают ИТ-проекты антикризисной мерой 1
28.08.2014 «СДМ-Банк» запустил услугу мобильного эквайринга 2
27.08.2014 «СДМ-Банк» запустил услугу по дистанционному бронированию расчетного счета для юридических лиц 3
26.08.2014 «Моё дело» и Seeneco запустили аналитику для малого бизнеса 1
09.06.2014 Интернет-бухгалтерия «Моё дело» представила API для банков 1
15.05.2014 «СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave 2
16.04.2014 Сервис интернет-бухгалтерии «Моё дело» интегрирован с АБС «Диасофт» 1
07.02.2014 Новая счетно-сортировальная машина Glory совместима с решением событийного видеоконтроля «ЧЕКТВ Банк» 1
18.12.2013 «СДМ-Банк» переводит карты MasterCard на EMV-технологию 2
02.12.2013 «СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты с Visa 3
18.10.2012 «Неофлекс» завершил интеграцию сервисов ДБО в ИТ-ландшафт «СДМ-Банка» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 97

СДМ-Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
SAP SE 3220 3
Microsoft Corporation 11168 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
Телеком-защита 48 2
Telegram Group 702 2
iDA Mobile 8 2
Золотая Корона 281 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
IntegrIT 4 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
TimelinePI 4 1
F5 Networks 81 1
Data Matrix 52 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Крок 1221 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
OpenText 161 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Прогноз 197 1
Netris - Нетрис 46 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
Тривиум - Trivium 4 1
Netcraft 22 1
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 16 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
АвтоТрекер 95 1
СКБ Контур 416 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ВТБ24 583 6
Альфа-Банк 1127 6
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Связь-банк 79 4
Открытие ФК 538 4
МДМ Банк 150 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ВТБ Банк Москвы 372 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Пробизнесбанк АКБ 109 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
Банк Интеза 20 2
Локо-Банк 31 2
СКБ-банк 86 2
Урал ФД - Коммерческий банк 8 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Почта Банк 289 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
МБА-Москва Банк 7 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Nouse Limited 2 1
Центр-инвест КБ 29 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Русфинанс Банк 34 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Уралсиб Банк 390 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Администрация города Владимира 1 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них 3 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 7 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 3 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 4
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
BSS e-Government Gate 26 1
SAP Sybase 77 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 1
BSS Business 3 1
Apple macOS Sierra 33 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Apple FaceID 26 1
Apple TouchID 38 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
Prognoz Platform 74 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 8 1
SafeTech SafeTouch 28 1
МТС Автосекретарь 35 1
Apple iPad Pro 226 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Apple Pay 385 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Apache HTTP Server 223 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1950 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
SafeTech - PayControl 23 1
Apple Mac 1461 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Крысина Ольга 109 6
Благирев Вячеслав 11 5
Мухин Максим 18 4
Емельянов Алексей 8 3
Федосов Виктор 8 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
Бахвалов Андрей 18 3
Свердлов Михаил 29 3
Патрин Максим 31 3
Кравченко Денис 24 3
Илюхин Олег 16 3
Попов Андрей 72 3
Кравченко Георгий 9 2
Гришин Александр 10 2
Волкоедова Елена 2 2
Кирьянова Александра 42 2
Рахметов Руслан 23 2
Соловьев Алексей 60 2
Кучугин Илья 41 1
Енгибарян Ваге 9 1
Ядройцев Артём 5 1
Косолапов Артём 5 1
Прохоров Фёдор 78 1
Емельянов Святослав 5 1
Потёмкин Роман 20 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Леушев Андрей 63 1
Смирнова Оксана 10 1
Путятинский Сергей 53 1
Нисанов Вадим 1 1
Бычков Александр 39 1
Атанесов Саргис 13 1
Карпов Иван 41 1
Сысоев Игорь 31 1
Ахмеров Тимур 73 1
Сотин Денис 103 1
Самойленко Максим 65 1
Степанов Антон 56 1
Нечаев Иван 57 1
Солонин Владимир 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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Медиалогия 37 1
Национальная банковская премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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