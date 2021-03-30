Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СДМ-Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 97
СДМ-Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крысина Ольга 109 6
|Благирев Вячеслав 11 5
|Мухин Максим 18 4
|Емельянов Алексей 8 3
|Федосов Виктор 8 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Патрин Максим 31 3
|Кравченко Денис 24 3
|Илюхин Олег 16 3
|Попов Андрей 72 3
|Кравченко Георгий 9 2
|Гришин Александр 10 2
|Волкоедова Елена 2 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Рахметов Руслан 23 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Кучугин Илья 41 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Ядройцев Артём 5 1
|Косолапов Артём 5 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Емельянов Святослав 5 1
|Потёмкин Роман 20 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Леушев Андрей 63 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Нисанов Вадим 1 1
|Бычков Александр 39 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Карпов Иван 41 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Сотин Денис 103 1
|Самойленко Максим 65 1
|Степанов Антон 56 1
|Нечаев Иван 57 1
|Солонин Владимир 1 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru