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СДМ-Банк

СДМ-Банк

СДМ-банк - средний по размеру активов московский банк. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание коммерческих предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, вложения в облигации и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц, формирующие свыше половины пассивов.

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08.04.2026 Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

е регулятором сроки замены банками ПО неуклонно приближаются, что позволяет рассчитывать на массовый интерес банков к переходу и, как следствие, повышение качества импортозамещенных АБС. Олег Илюхин, СДМ-Банк: Большинство ведущих вендоров находятся в поиске банков, которые готовы первыми рискнуть CNews: Не станет ли проект внедрения новой АБС бесконечным и тормозом для развития банка? Олег

28.11.2025 SoftMediaLab создала для «СДМ-Банка» цифровую платформу, которая помогает развивать бизнес клиентов

еде. В условиях растущей потребности бизнеса в проверенных партнёрах и дополнительных точках роста «СДМ-Банк» стремился создать кастомный сервис, встроенный в его экосистему. Он должен помочь к
23.05.2025 Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год

Эксперты Positive Technologies и «СДМ-Банка» разобрали тему фишинга: какие инструменты и темы используют злоумышленники и какие
10.02.2025 «Сомерс» и СДМ-Банк помогли «Контур.Банку» запустить собственный эквайринг

а «Контур.Банк» регистрирует его на «Сомерс.Платформе», которая автоматически настраивает терминал. СДМ-Банк обеспечивает обработку транзакций, выполняя функции банка-эквайера. Вадим Старченков
20.08.2024 Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России

ПАО «СДМ-Банк» станет первой финансовой организацией, которая внедрит тиражируемое решение от BSS,
29.01.2024 «СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для предпринимателей

«СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для бизнеса от Abanking Digital Office на nocode-платформе. Э
27.11.2023 «СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl

SMS в пользу современных удобных и безопасных решений. И мы рады, что заботящийся о своих клиентах «СДМ-банк» также сделал выбор в пользу PayControl». *** «СДМ-банк» – московский банк. О
27.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов

и искать удобный для алгоритмов распознавания ракурс. Благодаря технологии компании Smart Engines, СДМ-Банк продолжает совершенствовать качество предоставляемого клиентам сервиса, выбирая лучш
19.02.2020 «СДМ-банк» внедрил новые стандарты ИБ с помощью Oberon

ких-либо компонентов выполняется автоматическое переключение на резервное сетевое оборудование. «В "СДМ-банке" запущена современная сеть передачи данных. Она обеспечивает соответствие требовани
13.11.2019 СДМ-банк представил новый мобильный банк для предпринимателей

СДМ-банк представил новый мобильный банк – «СДМ бизнес» для смартфонов, который разработан специально для предприятий малого и среднего б
30.10.2019 СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ

м кредитной организации, задействованных в процессе передачи и обработки транзакций. Теперь клиенты СДМ-банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках-участн
21.08.2019 Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard СДМ-Банка

С 20 августа 2019 г. держатели карт Mastercard, выпущенных СДМ-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Безопасность и кон
16.07.2019 «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала управление инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке

ент «Сколково», завершила проект автоматизации процессов управления инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке. В рамках проекта был сформирован и автоматизирован процесс обработки инцидентов ин
03.06.2019 СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс»

«Неофлекс» и СДМ-банк завершили совместный проект по созданию ИТ-системы, предназначенной для проведения ф
11.07.2018 СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам

шения для управления правами доступа Solar inRights. Партнером по проекту выступила компания «АСТ». СДМ-Банк обладает большим количеством информационных систем, для доступа к которым пользовате
10.01.2017 СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы»

ании «Крок», их партнеры по интеграции гарантировали нам работоспособность решения. Таким образом, «СДМ-банк» стал первым в России банком, внедрившим в продуктив технологию Global Active Device
03.08.2015 «СДМ-Банк» обезопасит расчеты в интернете при помощи карт с запуском сервиса 3D Secure

C 4 августа 2015 г. «СДМ-Банк» вводит новую услугу — 3D Secure, цель которой — повышение качества обслуживания кли
01.07.2015 «СДМ-Банк» запустил новый информационный сервис для юридических лиц

В июле 2015 г. «СДМ-Банк» предложил оптимизированный информационный сервис для юридических лиц — «СДМ-Аналити
28.08.2014 «СДМ-Банк» запустил услугу мобильного эквайринга

Начиная с августа 2014 г. клиенты «СДМ-Банка» смогут воспользоваться новой услугой — мобильный эквайринг. Об этом CNews сообщили
27.08.2014 «СДМ-Банк» запустил услугу по дистанционному бронированию расчетного счета для юридических лиц

В августе 2014 г. «СДМ-Банк» запустил новый сервис для юридических лиц — дистанционное бронирование расчетного с
15.05.2014 «СДМ-Банк» внедрил технологию бесконтактных платежей Visa payWave

-битное шифрование, при этом для каждой операции создается свой уникальный шифр. В ближайшее время «СДМ-Банк» планирует внедрение бесконтактной технологии оплаты MasterCard PayPass.
06.03.2014 Интернет-магазин «СДМ-Моторс» организовал процесс продаж и оформления заказов с помощью «1С-Раруса»

С помощью программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» специалисты «1С-Рарус» автоматизировали компанию «СДМ-Моторс». Программа адаптирована под ведение онлайн-торговли. Система позволила организовать взаимоотношения с клиентами и обеспечила руководство необходимой информацией. Об этом CNews сообщ
18.12.2013 «СДМ-Банк» переводит карты MasterCard на EMV-технологию

«СДМ-Банк» сообщил о переводе банковских карт международной платежной системы MasterCard World
02.12.2013 «СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты с Visa

«СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты по пластиковым картам с международной платежной системой

18.10.2012 «Неофлекс» завершил интеграцию сервисов ДБО в ИТ-ландшафт «СДМ-Банка»

е необходимо было сохранить и расширить функционал существующего решения ДБО физических лиц. Также «СДМ-Банк» ставил перед собой задачу привлечь к использованию сервиса ДБО дополнительные групп
01.06.2012 EOS for SharePoint в банке: масштабируемость и прозрачность

В конце 2011 г. в "СДМ-Банке" был завершен проект по внедрению системы электронного документооборота на базе реш
29.05.2012 «СДМ-Банк» автоматизировал документооборот на базе EOS for SharePoint

дрении системы электронного документооборота на базе решения EOS for SharePoint (разработки ЭОС) в «СДМ-Банке». Поставка включает в себя лицензии на 200 рабочих мест системы. Решение EOS for Sh
01.03.2012 «СДМ-Банк» запустил сайт сети терминалов «Плат-Форма»

«СДМ-Банк» запустил сайт собственной сети терминалов самообслуживания «Плат-Форма». На новом с
08.04.2009 «Неофлекс» реализовал в «СДМ-Банке» отчетность по МСФО на базе SAP BI

Компания «Неофлекс» и КБ «СДМ-Банк» сообщили о начале промышленной эксплуатации нового блока системы финансового анализ
18.04.2008 «Неофлекс» построил BI-систему в «СДМ-Банке»

ии проекта по созданию BI-системы финансово-экономического анализа в многофилиальном универсальном «СДМ-Банке». Решение обеспечивает получение целостной достоверной информации, позволяющей оцен
13.11.2003 В "СДМ-Банке" внедрят трехуровневое хранилище данных Datagy

Компания «Диасофт» приступила к созданию хранилища данных Datagy в КБ «СДМ-Банк». Трехуровневое хранилище данных Datagy компании «Диасофт» было выбрано по результат

Публикаций - 75, упоминаний - 154

СДМ-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1144 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
SAP SE 5601 6
Neoflex - Неофлекс 257 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 5
Microsoft Corporation 25775 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Apple Inc 13154 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Ростелеком 10948 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Крок - Croc 1964 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
KPMG 278 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
iDA Mobile 9 2
Монолит-Инфо 138 2
Google LLC 12688 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Camunda - Camunda Services GmbH 49 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 2
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 2
Телеком-защита 54 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 2
ИКС 538 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Альфа-Банк 1979 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Visa International 1993 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 7
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
ВТБ - ВТБ24 671 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 6
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 5
Кредит Европа банк 67 5
СБ Банк - Судостроительный банк 59 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Центр-инвест КБ 65 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 4
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 4
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
Оргбанк МБО 5 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Ак Барс Банк 283 4
Абсолют Банк 249 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Пробизнесбанк АКБ 135 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 11
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
BSS Digital2Go 25 4
Домашние Деньги - Digital Cash 15 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
SafeTech - PayControl 49 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Diasoft Flextera 57 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Neoflex Reporting 25 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 2
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех - ART-Bank Digital Banking Platform 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Office 4170 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Apple Pay 519 2
Apple Touch ID 298 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 1
Apple Mac mini - неттоп 207 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
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Positive Technologies - PT Sandbox 116 1
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Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
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Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
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BSS e-Government Gate 26 1
Илюхин Олег 21 20
Кузякин Дмитрий 27 5
Леушев Андрей 75 5
Благирев Вячеслав 15 5
Сотин Денис 216 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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