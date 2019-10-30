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СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ

ИТ в банках Облака

СДМ-банк сообщил о завершении проекта по подключению к Системе быстрых платежей (СБП) на базе комплекса решений ЦФТ. Проектными командами банка и финтех-провайдера проведена работа по настройке и тестированию систем кредитной организации, задействованных в процессе передачи и обработки транзакций.

Теперь клиенты СДМ-банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках-участниках СБП, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. До 1 января 2020 г. комиссия за переводы СДМ-банком взиматься не будет.

Мгновенные переводы по номеру телефона отправляются клиентами СДМ-банка из систем ДБО разработки стороннего вендора, получаемые в среде СБП платежи принимаются на счета клиентов, которые ведутся в бэк-офисе «ЦФТ-ритейл банка» (РБС), а в качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны» (Third Party Processor для участников СБП, сертифицированный НСПК).

«Хотелось бы отметить хорошую скорость подключения СДМ-банка к Системе быстрых платежей – с момента открытия проекта и формирования объединенной команды внедрения до промышленного запуска прошло чуть больше месяца. Такая динамика говорит об отлаженной схеме подключения банков к СБП на базе комплексного решения ЦФТ. Важно подчеркнуть, что решение легко интегрируется в любой ИТ-ландшафт банка, поскольку использует Open API, и поэтому подходит для любой кредитной организации, которая стремится быстро и без использования лишних ресурсов стать участником СБП», – сказала Виктория Смоленская, директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая корона».

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