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ЦФТ Золотая Корона
«Золотая Корона» – система сервисов, предоставляющая комплекс розничных интегрированных продуктов с использованием наличных и безналичных способов расчетов: предоплаченные карты, социальные и транспортные карты, денежные переводы, погашение кредитов, системы лояльности и др. В рамках реализации социальных и транспортных проектов внедряются и развиваются программно-аппаратные комплексы, созданные на базе технологии ЗАО «Золотая Корона»: Транспортная Система «Электронный проездной». Созданные на базе данной технологии автоматизированные системы учета оплаты проезда действуют в 39 регионах и в более чем 100 городах и муниципальных образованиях РФ, а также в Республике Казахстан (Алматы, Караганда). По данным на 2021 год в системе «Электронный проездной» зарегистрировано более 10 млн. транспортных карт, ежегодно по картам сервиса «Золотая Корона – Транспортная карта» совершается свыше 2,1 млрд поездок.
ЦФТ Золотая Корона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федорова Олеся 60 60
|Висящев Андрей 64 10
|Ситнов Иван 10 10
|Попов Алексей 329 9
|Муканова Мадина 14 5
|Рейман Леонид 1009 3
|Греф Герман 345 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Смоленская Виктория 4 3
|Фомичев Андрей 68 3
|Рябый Илья 20 3
|Погудин Александр 8 3
|Орловский Виктор 325 2
|Путин Владимир 2542 2
|Жуков Сергей 33 2
|Макешин Анатолий 16 2
|Петкевич Андрей 13 2
|Мазанов Петр 10 2
|Бойко Елена 174 2
|Гришин Александр 14 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Михайлова Мария 6 2
|Смирнов Николай 15 2
|Рогозин Дмитрий 88 1
|Шалина Мария 13 1
|Свинцицкий Антон 2 1
|Чурсин Дмитрий 15 1
|Гузев Иван 12 1
|Мазур Артём 3 1
|Латыпов Роман 9 1
|Кудряшов Владимир 7 1
|Ликсутов Максим 39 1
|Точилов Мария 9 1
|Черкас Юрий 15 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Маркелов Константин 25 1
|Королев Андрей 11 1
|Новиков Алексей 40 1
|Арсентьев Андрей 56 1
|Самойлов Юрий 69 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Forbes - Форбс 591 1
|WikiLeaks 113 1
|РИА Новости 766 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|The Washington Post 298 1
|USA Today 125 1
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