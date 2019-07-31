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ЦФТ Золотая Корона

ЦФТ Золотая Корона

«Золотая Корона» – система сервисов, предоставляющая комплекс розничных интегрированных продуктов с использованием наличных и безналичных способов расчетов: предоплаченные карты, социальные и транспортные карты, денежные переводы, погашение кредитов, системы лояльности и др. В рамках реализации социальных и транспортных проектов внедряются и развиваются программно-аппаратные комплексы, созданные на базе технологии ЗАО «Золотая Корона»: Транспортная Система «Электронный проездной». Созданные на базе данной технологии автоматизированные системы учета оплаты проезда действуют в 39 регионах и в более чем 100 городах и муниципальных образованиях РФ, а также в Республике Казахстан (Алматы, Караганда). По данным на 2021 год в системе «Электронный проездной» зарегистрировано более 10 млн. транспортных карт, ежегодно по картам сервиса «Золотая Корона – Транспортная карта» совершается свыше 2,1 млрд поездок.


31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир»
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона»
10.03.2017 Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии
27.01.2017 «Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12%
26.12.2016 Трансстройбанк запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона»
09.12.2016 Кубаньторгбанк — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»
08.12.2016 «Алма Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
20.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан»
21.07.2016 «Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов
20.07.2016 Геобанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
15.07.2016 «Крокус-Банк» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»
08.07.2016 Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир»
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы»
23.06.2016 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк
21.06.2016 «БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси
27.05.2016 В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии
28.04.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны клиентам Спиритбанка
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18%
21.04.2016 Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
13.04.2016 Процессинговый центр «Золотой Короны» интегрирован с «Мультисервисной платежной системой»
13.04.2016 «Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»
11.04.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит»
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове
17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона»
02.03.2016 «Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии
18.02.2016 НЗБанка запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона»
11.02.2016 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2015 г. превысил 665 млрд руб.
08.02.2016 ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии
23.12.2015 К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился Rabitabank
11.12.2015 «Кредитный Айболит» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов»
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк
20.11.2015 «РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы»
18.11.2015 Сервис денежных переводов «Золотая Корона» доступен в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком — Розничные системы»
17.11.2015 Кредиты ВТБ24 теперь можно погашать в точках системы «Золотая Корона»
11.11.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Заубер Банке»

Публикаций - 352, упоминаний - 676

ЦФТ Золотая Корона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 41
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 215 24
Oracle Corporation 6035 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 48 15
INPAS - ИНПАС 118 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Intel Corporation 11262 7
OpenWay 53 7
Информзащита 641 6
Программный продукт ГК 3960 5
TietoEnator 20 5
Thales - GemPlus 45 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Ростех - Ростехнологии 2532 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Microsoft Corporation 22497 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 4
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 39 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
БПЦ Банковские технологии 105 3
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 137 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
CompuTel - Компьютел 62 3
TietoEVRY - Tieto 128 3
SAP SE 4595 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 225 2
6072 2
Safran - Sagem 169 2
Микрон - Micron 851 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
Восход ФГБУ НИИ 529 2
HP Inc. 5313 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Diasoft - Диасофт 534 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 51
Visa International 1809 37
Евросеть 1393 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 28
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 19
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 47 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
НСПК - Национальная система платежных карт 401 10
Платежный Центр РНКО 37 10
Kari - Кари - Сеть магазинов 57 10
Максимус 27 10
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 10
UnionPay - Платёжная система 88 9
Связной ГК 1190 8
Русский стандарт Банк 370 8
Альфа-Банк 1476 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 7
Qiwi 878 6
ВТБ - ВТБ24 658 6
American Express - Amex 309 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Цифроград 171 6
Бинбанк 190 6
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 5
Связной Банк 89 5
Western Union 120 5
Почта России ПАО 1853 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 4
МТС банк 290 4
OTP Group - ОТП Банк 157 4
Diners Club International - платёжная система 79 4
MoneyGram 30 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 72 4
МДМ Банк 246 3
CyberPlat - КиберПлат 339 3
Банк Зенит 215 3
МКБ - Московский кредитный банк 333 3
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 23
Правительство Москвы 1640 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
НПС - Национальный платежный совет 24 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Правительство РФ 8292 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
Президент Украины 92 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 44 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 47 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 40 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 12
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 2
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Аутсорсинг 1351 2
Федеральное законодательство 1944 2
Мошенничество - Махинации 2142 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 427 1
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 1
Blacklist - Чёрный список 71 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 1
Образование в России 460 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 146 1
Физическое лицо - Физлицо 1548 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
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РИА Новости 766 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
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USA Today 125 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 2
Gartner 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Forrester Research 810 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
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The Nilson Report 6 1
MForum Analytics 18 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
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