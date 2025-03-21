Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171403
ИКТ 13356
Организации 10475
Ведомства 1452
Ассоциации 984
Технологии 3405
Системы 25266
Персоны 73474
География 2777
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2594
Мероприятия 846

MoneyGram

MoneyGram

21.03.2025 Платежный процессор MoneyGram парализован шифровальщиком 1
14.10.2024 Хакеры, атаковавшие второй по величине в мире сервис денежных переводов MoneyGram, охотились за персональным компроматом 1
07.09.2020 Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров 1
12.03.2019 Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat 1
07.12.2018 Хакер с рекордным сроком заключения доставлял себе дроном в тюрьму ИТ-гаджеты 1
03.07.2017 Хакер украл у нелегалов интернета биткоины на $365 тысяч 1
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха 1
21.11.2014 «ПриватБанк» и MoneyGram запустили в Украине переводы через банкоматы и терминалы самообслуживания 1
29.04.2014 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank v. 5.5 с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
11.09.2013 DenizBank и MoneyGram договорились о стратегическом сотрудничестве 1
30.07.2013 Денежные переводы MoneyGram в 198 стран мира теперь доступны в салонах «Евросети» 1
30.07.2013 Пошли свои деньги 1
21.03.2013 Объем трансграничных денежных переводов из РФ в 2012 г. вырос на 17% 1
12.02.2013 Выручка MoneyGram за 2012 г. выросла на 7% 1
06.02.2013 Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка» 1
23.01.2013 Прямые денежные переводы MoneyGram на банковские счета станут доступны в 50 странах мира 1
27.11.2012 MoneyGram запустил услугу денежных переводов за рубеж в сети «Связной» 1
26.10.2012 Пользователи PayPal смогут отправлять и получать переводы MoneyGram по всему миру 1
05.10.2012 MoneyGram и Gemalto представили услугу по осуществлению денежных переводов с мобильных устройств 1
17.09.2012 Система денежных переводов MoneyGram вышла на рынок Боснии и Герцеговины 1
24.08.2012 «Сбербанк» стал новым партнером системы MoneyGram в Украине 1
30.07.2012 MoneyGram: выручка во втором квартале 2012 г. выросла на 7% до $330,1 млн 1
19.07.2012 «Билайн» расширяет возможности пополнения счета за рубежом 1
10.05.2012 «ВТБ Банк» расширил возможности услуги «Удобные переводы» 1
27.04.2012 Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» доступны мгновенные переводы MoneyGram и срочные переводы «Блиц» 1
14.02.2012 MoneyGram: прибыль в четвертом квартале 2011 г. выросла на 11% 1
31.01.2012 «Интегратор Систем Денежных Переводов» CyberPlat принял в свою сеть систему Contact 1
07.11.2011 Как воруют на аукционе Ebay: учимся покупать без потерь 1
28.09.2011 Нужен ли компаниям ИКТ-аутсорсинг? 1
02.10.2006 Интернет спасет Грузию от российской блокады 1
16.01.2006 Почтальонам не дадут отмыть деньги 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

MoneyGram и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1458 4
ЦФТ Золотая Корона 359 4
PayPal 656 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8805 3
Cisco Systems 5135 1
Cloudflare 113 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
Oracle Corporation 6730 1
Yandex - Яндекс 7501 1
Accenture plc 682 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
Deutsche Telekom 911 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Webmoney 542 1
К Телеком - Исеть Телеком 87 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
SFR - Société française du radiotéléphone 64 1
Thales - Gemalto 182 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
Карабах-Телеком 7 1
Bouygues Telecom 64 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Italtel 25 1
X Corp - Twitter 2871 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 3
Почта России ПАО 2133 3
Платежный Центр РНКО 53 3
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 2
Евросеть 1405 2
eBay Inc 1622 2
Связной ГК 1372 2
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
InterExpress - Интерэкспресс 5 1
DenizBank - Денизбанк 5 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 1
U.S. FCI - Federal Correctional Institution USA - Federal Bureau of Prisons - Федеральные исправительные учреждения США 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2774 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 178 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5518 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28182 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28065 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4058 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2530 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5147 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24424 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1479 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11227 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 500 2
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 60 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3160 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 426 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3261 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1915 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3784 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67389 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4200 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 464 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7778 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24402 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2986 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12174 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4061 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7472 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11187 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24712 1
Intel Express Chipset Family 112 2
Linux OS 10085 2
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
Microsoft Windows 15785 2
Apple Pay 491 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Tencent WeChat - мессенджер 144 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 1
PayPal Venmo 7 1
ПриватБанк - Приват24 116 1
IBM DB2 371 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
Платина КБ - CyberPlat ИСДП - Интегратор Систем Денежных Переводов 3 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 656 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Почта России - КиберДеньги 10 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 594 1
ПриватБанк - PrivatMoney 22 1
Apple iPhone 6 4862 1
МТС Управляемый VPN 3 1
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 1
Deutsche Telekom - T-Mobile myTouch 3G 7 1
Бутюгин Евгений 3 3
Галушкин Олег 182 1
Водясов Алексей 222 1
Gonzales Albert - Гонсалес Альберт 9 1
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 6 1
Hammons Phillip Tyler - Хэммонс Филлип Тайлер 1 1
Tidwell Jason Dane - Тидуэлл Джейсон Дэйн 1 1
Шалманов Сергей 201 1
Лагода Георгий 59 1
Зубков Виктор 49 1
Бугаенко Валерий 32 1
Ибрагимов Шухрат 8 1
Грибов Андрей 74 1
Грызлов Борис 32 1
Рогальский Михаил 18 1
Стеценко Вадим 13 1
Маевский Леонид 57 1
Поколодный Даниил 9 1
Селезнев Роман 9 1
Урываев Дмитрий 9 1
Логвинов Максим 8 1
Дробышевский Михаил 53 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Горьков Сергей 22 1
Миронов Сергей 61 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Панченко Юрий 6 1
Федорова Олеся 63 1
Папин Максим 10 1
Сухов Рафаэль 2 1
Терейковская Марина 1 1
Афанасьев Андрей 1 1
Tatic Dragana - Татик Драгана 1 1
Ермошин Роман 2 1
Lavelle Mark - Лавелл Марк 2 1
Мельникова Анастасия 398 1
Россия - РФ - Российская федерация 146415 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 7
Европа Восточная 3103 5
Израиль 2743 5
Грузия 1247 5
Украина 7643 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 3
Африка - Африканский регион 3500 3
Азия - Азиатский регион 5574 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43607 2
Беларусь - Белоруссия 5750 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17576 2
Германия - Федеративная Республика 12735 2
Европа 21845 2
Турция - Турецкая республика 2390 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1370 2
Франция - Французская Республика 7874 2
Казахстан - Республика 5589 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14247 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3014 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2774 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1586 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1496 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1154 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 260 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 203 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 1
Армения - Республика 2300 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Абхазия - Республика 172 1
США - Пенсильвания 360 1
Грузия - Тбилиси 101 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
США - Луизиана 107 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 12 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 21
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24399 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7569 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8132 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6780 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2275 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4719 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7104 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 845 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 219 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13774 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4184 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 462 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3570 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 505 1
Английский язык 6688 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5503 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1798 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1584 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 633 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 891 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2759 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1185 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 1
Forbes - Форбс 840 1
ZDnet 660 1
Azernews 1 1
BleepingComputer - Издание 355 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще