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SFR Société française du radiotéléphone
СОБЫТИЯ
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|10.06.2011
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Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone
Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завершена в течение следую
|10.04.2003
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RIM и SFR представили новую версию BlackBerry для французских пользователей
Оператор сотовой связи Франции SFR и канадский производитель системы мобильного доступа к корпоративным сетям BlackBerry - компания Research In Motion (RIM), объявили о представлении новой версии коммуникатора и сервера Blac
|28.03.2003
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Orange и SFR сняли антенны со школ
Французские операторы сотовой связи SFR и Orange France снимут антенны сотовой связи с крыш школ во французском городе Ивелинс (Yvelines). Решение было принято в связи с растущим беспокойством общественности по поводу вреда от из
|19.03.2003
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Accenture модернизирует ИТ-сектор SFR за €100 млн.
Оператор SFR, являющийся подразделением мобильной связи французского холдинга Cegetel, подписала соглашение с компанией Accenture стоимостью €100 млн. о модернизации ИТ-систем. По условиям соглашения Ac
|05.12.2002
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Французский оператор SFR развернет у себя MMS-систему Ericsson
Французский сотовый оператор SFR, филиал Cegetel, второй по величине в стране, подписал контракт с Ericsson на приобретение и установку в своей сети платформы MMS. Сроки выполнения контракта и сумма не сообщаются. Как пише
|29.11.2002
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Cegetel/SFR Group приобретает решение Alcatel
Компания Alcatel объявила о том, что ведущий французский оператор мобильной связи Cegetel/SFR Group подписал многомиллионный контракт на приобретение передовых многопротокольных платформ Alcatel, включая средства сетевого управления и поддержки сетевых услуг. В рамках этого проекта
|03.09.2002
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Vodafone готов поглотить французского оператора SFR
Vodafone готовится к подаче заявки на покупку французского сотового оператора SFR, контролируемого Vivendi. Как сообщает Financial Times, стоимость сделки может достигнуть 8 млрд. фунтов стерлингов. В настоящее время Vodafone владеет 32% акций SFR. Эта новость пос
|06.05.2002
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Vodafone намерен поглотить французского оператора SFR
Крупнейший европейский оператор Vodafone Group Plc. готовится к приобретению второго по величине французского оператора SFR, в то время как его крупнейший акционер Vivendi Universal намерен продать свою долю. Информация о планах Vodafone появилась после того, как акции Vivendi упали до самой низкой отметки за че
|29.11.2001
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Французская SFR прогнозирует резкое увеличение популярности GPRS-сервиса в 2002 г
Второй по объему услуг французский оператор мобильной связи SFR заявил во вторник, что в 2002 году больше французов станут абонентами компаний мобильной связи за счет популярности доступа в интернет через GPRS-сервис. SFR называет цифру в 67% все
|05.10.2001
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SFR выплатила первый взнос в 619 млн. евро за лицензию на 3G-связь
Vivendi Universal, произвело первоначальный платёж за лицензию на предоставление услуг связи в сети 3-го поколения в размере 619 млн. евро. Согласно данным Wall Street Journal, данный платёж позволит SFR, ранее намеревавшейся его игнорировать, избежать разбирательства с французским правительством. Правительство согласилось обсудить возможность уменьшения цены лицензий, предоставленных SF
|30.11.2000
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SFR и Lucent намерены провести испытания UMTS системы
ьзовать оборудование Lucent Technologies для проведения испытаний систем мобильной связи третьего поколения. В совместном заявлении было сказано, что Lucent поставит французскому мобильному оператору SFR (Cegetel) платформу miLife 3G platform для тестирования UMTS-системы для передачи мультимедийных приложений. Ранее в этом году SFR заявлял, что поставщиком оборудования для тестов 3G
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