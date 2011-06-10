Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201516
ИКТ 15625
Организации 11845
Ведомства 1513
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 87996
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

SFR Société française du radiotéléphone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2011 Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone

Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завершена в течение следую
10.04.2003 RIM и SFR представили новую версию BlackBerry для французских пользователей

Оператор сотовой связи Франции SFR и канадский производитель системы мобильного доступа к корпоративным сетям BlackBerry - компания Research In Motion (RIM), объявили о представлении новой версии коммуникатора и сервера Blac
28.03.2003 Orange и SFR сняли антенны со школ

Французские операторы сотовой связи SFR и Orange France снимут антенны сотовой связи с крыш школ во французском городе Ивелинс (Yvelines). Решение было принято в связи с растущим беспокойством общественности по поводу вреда от из
19.03.2003 Accenture модернизирует ИТ-сектор SFR за €100 млн.

Оператор SFR, являющийся подразделением мобильной связи французского холдинга Cegetel, подписала соглашение с компанией Accenture стоимостью €100 млн. о модернизации ИТ-систем. По условиям соглашения Ac
05.12.2002 Французский оператор SFR развернет у себя MMS-систему Ericsson

Французский сотовый оператор SFR, филиал Cegetel, второй по величине в стране, подписал контракт с Ericsson на приобретение и установку в своей сети платформы MMS. Сроки выполнения контракта и сумма не сообщаются. Как пише
29.11.2002 Cegetel/SFR Group приобретает решение Alcatel

Компания Alcatel объявила о том, что ведущий французский оператор мобильной связи Cegetel/SFR Group подписал многомиллионный контракт на приобретение передовых многопротокольных платформ Alcatel, включая средства сетевого управления и поддержки сетевых услуг. В рамках этого проекта

03.09.2002 Vodafone готов поглотить французского оператора SFR

Vodafone готовится к подаче заявки на покупку французского сотового оператора SFR, контролируемого Vivendi. Как сообщает Financial Times, стоимость сделки может достигнуть 8 млрд. фунтов стерлингов. В настоящее время Vodafone владеет 32% акций SFR. Эта новость пос
06.05.2002 Vodafone намерен поглотить французского оператора SFR

Крупнейший европейский оператор Vodafone Group Plc. готовится к приобретению второго по величине французского оператора SFR, в то время как его крупнейший акционер Vivendi Universal намерен продать свою долю. Информация о планах Vodafone появилась после того, как акции Vivendi упали до самой низкой отметки за че
29.11.2001 Французская SFR прогнозирует резкое увеличение популярности GPRS-сервиса в 2002 г

Второй по объему услуг французский оператор мобильной связи SFR заявил во вторник, что в 2002 году больше французов станут абонентами компаний мобильной связи за счет популярности доступа в интернет через GPRS-сервис. SFR называет цифру в 67% все
05.10.2001 SFR выплатила первый взнос в 619 млн. евро за лицензию на 3G-связь

Vivendi Universal, произвело первоначальный платёж за лицензию на предоставление услуг связи в сети 3-го поколения в размере 619 млн. евро. Согласно данным Wall Street Journal, данный платёж позволит SFR, ранее намеревавшейся его игнорировать, избежать разбирательства с французским правительством. Правительство согласилось обсудить возможность уменьшения цены лицензий, предоставленных SF
30.11.2000 SFR и Lucent намерены провести испытания UMTS системы

ьзовать оборудование Lucent Technologies для проведения испытаний систем мобильной связи третьего поколения. В совместном заявлении было сказано, что Lucent поставит французскому мобильному оператору SFR (Cegetel) платформу miLife 3G platform для тестирования UMTS-системы для передачи мультимедийных приложений. Ранее в этом году SFR заявлял, что поставщиком оборудования для тестов 3G

Публикаций - 66, упоминаний - 66

SFR и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 30
Bouygues Telecom 65 16
Vodafone Group 1413 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 5
Samsung Electronics 11125 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 4
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 439 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
Cisco Systems 5378 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 3
LG Electronics 3745 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 3
AT&T Inc 1726 3
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 3
StarHub 42 2
Usaha Tegas - Maxis Berhad - Maxis Communications Bhd - Maxis Mobile 20 2
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 2
Huawei 4704 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
ZTE Corporation 801 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 958 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Sony 6754 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 2
China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания 336 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1162 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1470 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
TELUS 41 2
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 2
SoftBank Group 287 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Carphone Warehouse 43 1
Sofinnova Ventures 5 1
Acciona - Nordex 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
eBay Inc 1642 1
Permira 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1957 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
UMA - United Music Agency 40 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 156 1
Suez 8 1
Hansa - Ханса 119 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 215 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 7
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
WiMAX Forum 69 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 28
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9659 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10801 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9365 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13574 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10314 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6892 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5937 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18471 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11612 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2441 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8730 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10285 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9837 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2194 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3625 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8872 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4531 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4592 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6100 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 75 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 233 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2040 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 646 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 767 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
Мобильная связь - Handover - Хендовер - процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 36 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 3
Google Android 15330 2
Microsoft Azure 1530 2
Google Cloud Platform - GCP 389 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2495 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 1
Amdocs ClarifyCRM 5 1
Amdocs PRM - Amdocs Partner Relationship Management - система управления взаимоотношениями с партнерами 2 1
Amdocs Enabler 2 1
BlackBerry App World 58 1
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 1
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 1
FreePik 1876 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
Paragon DOS 5 1
Paragon BootManager 5 1
Sony FeliCa - Sony Felicity Card 28 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
Apple iPhone 6 4860 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 89 1
Docker - Платформа распределённых приложений 561 1
Google TensorFlow 101 1
SAP Ariba 309 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 30 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 87 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 76 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Messier Jean Marie - Мессе Жан Мари 18 2
Pierret Christian - Пьеррет Кристиан 4 2
Конева Юлия 8 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Портной Сергей 9 1
Косинов Михаил 14 1
Непомнящий Андрей 1 1
Залесский Сергей 3 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Берлизев Михаил 2 1
Devedjian Patrick - Деведжьян Патрик 1 1
Chatin Nicolas - Шатен Николя 1 1
Ferrari Marina - Феррари Марина 1 1
Talmesio Dario - Талмесио Дарио 1 1
Водясов Алексей 222 1
Миньковский Михаил 25 1
Иванов Андрей 63 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Новиков Александр 36 1
Комаров Константин 16 1
Умаров Михаил 56 1
Зимин Дмитрий 42 1
Лаврентьев Иван 5 1
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 1
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 1
Богатов Антон 79 1
Солонин Виталий 90 1
Франция - Французская Республика 8195 51
Европа 25017 14
Россия - РФ - Российская федерация 167809 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 7
Италия - Итальянская Республика 4517 7
Германия - Федеративная Республика 13286 6
Канада 5093 5
Испания - Королевство 3846 5
Нидерланды 3766 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 4
Азия - Азиатский регион 5947 4
Бельгия - Королевство 1200 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 3
Япония 13845 3
Швеция - Королевство 3792 3
Европа Западная 1497 3
Португалия - Португальская Республика 958 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 3
Норвегия - Королевство 1864 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 2
Израиль 2870 2
Великобритания - Лондон 2434 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
Индонезия - Республика 1069 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 2
Австрия - Австрийская Республика 1359 2
Греция - Греческая Республика 1018 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Великобритания - Северная Ирландия 64 1
Франция - Марсель 56 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 1
Южная Корея - Республика 7092 1
Ирландия - Республика 1055 1
Дания - Королевство 1339 1
Словения - Республика 255 1
Польша - Республика 2037 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53920 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58253 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2852 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8306 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3897 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3218 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3813 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1390 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11742 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6789 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7658 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6611 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 1
Паспорт - Паспортные данные 2879 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1242 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2119 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1519 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5555 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 655 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 20
Telecom.paper 194 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 4
FT - Financial Times 1302 3
The Register - The Register Hardware 1795 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 2
Le Figaro 20 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
ZDnet 666 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1345 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 1
The Guardian - Британская газета 410 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 1
Inquirer 463 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Le Monde 30 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 244 1
Silicon 496 1
Total Telecom 613 1
Newsbytes News Network 379 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Мировой рынок телекоммуникаций 2 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1255 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще