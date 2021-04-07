Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

TELUS


УПОМИНАНИЯ


Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
18.05.2018 Местонахождение 200 млн абонентов сотовой связи может узнать любой желающий 1
19.02.2018 Huawei тестирует технологию WTTx в городских условиях на оборудовании 5G 1
12.01.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition 1
29.10.2015 Виртуализация сети дарит владельцу свободу выбора 1
18.10.2013 Google проболтался о цене будущего эталонного смартфона Nexus 5. Новые фото 1
23.07.2012 HTC окончательно отказалась выпускать обновление для HTC Desire HD 1
18.07.2012 HTC обещает выпустить обновление для HTC Desire HD 1
17.07.2012 HTC лишила обновления до Android 4.0 владельцев популярного смартфона 1
08.03.2012 Первый взгляд на Apple iPad 3 1
07.03.2012 Apple представила «новый iPad» без названия 1
27.02.2012 Более 40 операторов по всему миру предлагают интегрированный биллинг в магазине BlackBerry App World 1
21.06.2011 Россия: IBM научит операторов современным сервисам 1
20.06.2011 Skype уволил шестерых топ-менджеров 1
26.08.2010 Windows Phone 7: самые ожидаемые коммуникаторы 1
28.01.2010 Juniper + Polycom: совместное интегрированное решение для видеоуслуг 1
18.02.2009 Huawei представила LTE-решение с поддержкой FDD/TDD 1
04.06.2007 "Ростелеком" подписал меморандум о сотрудничестве с Deutsche Telekom 1
22.02.2007 Telus отказался от мобильной эротики под давлением общественности 1
15.02.2007 IBM учит зарабатывать на цифровом контенте 1
27.11.2006 Крупнейшие канадские ISP заблокируют детское порно 1
03.07.2006 Канада вслед за Францией вступает в борьбу с Google Earth 1
03.07.2006 Канада вслед за Францией вступает в борьбу с Google Earth 1
19.04.2006 Cisco инвестирует в Widevine Technologies 1
23.08.2004 Telus предлагает купить Microcell за $847 млн. 1
17.08.2004 Swisscom и Telus Mobility внедрили HP ISM 1
24.05.2004 Продажа Microcell отложена советом директоров 1
23.09.2003 Kazaa предложила бесплатную IP-телефонию 1
20.12.2002 Nortel подписал контракт с гонконгским New World Telecom 1
06.11.2002 Telus терпит убытки 1
28.05.2002 Verizon Wireless и MSN объявили о стратегическом партнерстве 1
06.12.2001 Cable & Wireless расширила услуги связи на территории Канады 1
19.10.2001 Новое решение Cisco для услуги Microsoft PC-to-Phone повысит прибыльность операций сервис-провайдеров 1
13.03.2001 Sierra Wireless и Telus разработают модем для скоростной беспроводной связи с использованием портативных компьютеров 1
04.12.2000 Финансовые результаты 360networks в 2001 году будут хуже ожидаемых аналитиками 1
28.11.2000 Telus планирует инвестировать $323 млн. в развитие услуг высокоскоростного доступа в интернет в Канаде 1
23.10.2000 Telus завершила $4,4 млрд. приобретение Clearnet Communications 1
25.09.2000 Канадский аукцион лицензий 3G-связи отложен до середины января 1
22.08.2000 Канадский TELUS приобретет Clearnet 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

TELUS и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 9
AT&T Inc 1688 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 6
Samsung Electronics 10490 4
Microsoft Corporation 25046 4
HTC Corporation 1501 4
Vodafone Group 1384 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 561 3
Apple Inc 12427 3
HP Inc. 5728 3
Deutsche Telekom 913 3
Google LLC 12082 3
Rogers Communications - Rogers Wireless - Cantel - Cantel AT&T - Rogers Cantel AT&T - Rogers AT&T Wireless 27 3
Amazon Inc - Amazon.com 3082 2
Huawei 4112 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 2
Ростелеком 10106 2
Cisco Systems 5183 2
LG Electronics 3656 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 285 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 2
SFR - Société française du radiotéléphone 65 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 2
BCE - Bell Canada Enterprises 42 2
Rogers Communications - Fido Solutions - Microcell Solutions - Microcell Telecommunications - Microcell Connexions - Microcell PCS 18 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 256 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Virgin Group 140 1
BlackBerry Mobile 9 1
TELUS-Huawei 5G Living Lab 1 1
Best Buy 216 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks 8 1
Mirantis - Мирантис 36 1
SAP SE 5383 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1358 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
X Corp - Twitter 2897 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
JD.com - Jingdong Mall 91 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
eBay Inc 1627 1
Microsoft - LinkedIn 671 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2749 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Россети Ленэнерго 1699 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Carphone Warehouse 42 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 2
Правительство Канады 52 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 436 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6601 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2599 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2427 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 413 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1525 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4788 2
Google Android 14473 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 3
HTC Desire - серия смартфонов 153 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1153 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 2
Apple iPad 3898 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 2
Apple iCloud 281 2
Apple iPhone 4 788 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 2
Apple iPod Touch 746 2
Google Earth - Google Планета Земля 459 2
Microsoft Windows 16127 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
BlackBerry KEYone - Смартфон 11 1
BlackBerry Motion 2 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform - Nuage Networks VSAP - Nuage Networks Virtualized Services Assurance Platform - Nuage Networks VNS - Nuage Networks Virtualized Network Services 6 1
SAP BRIM - SAP Billing and Revenue Innovation Management - SAP Hybris Billing 3 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Apple iOS 8112 1
Microsoft DirectX 716 1
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 72 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 1
Apple - App Store 2974 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Outlook 1434 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 386 2
Gedeon Ibrahim - Гедеон Ибрагим 2 2
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Wyden Ron - Уайден Рон 20 1
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 1
Рукавицын Алексей 2 1
Campa Allyson - Кампа Эллисон 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Шарак Андрей 66 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Чурин Алексей 4 1
Корнильев Кирилл 64 1
Макаренков Сергей 4 1
Никитин Виктор 19 1
Arnold Karin - Арнольд Карин 2 1
Johannsson Jim - Йохансон Джим 1 1
Albert Don - Альберт Дон 1 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Dean Christopher - Дин Кристофер 1 1
Канада 4953 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 13
Европа 24508 6
Франция - Французская Республика 7941 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 4
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
США - Торонто 270 4
Южная Корея - Республика 6791 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 3
Германия - Федеративная Республика 12857 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 3
Азия - Азиатский регион 5684 2
Африка - Африканский регион 3542 2
Америка Латинская 1861 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Испания - Каталония - Барселона 747 2
Австрия - Австрийская Республика 1326 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1045 2
Канада - Британская Колумбия 81 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 48 2
Ближний Восток 3010 1
США - Калифорния 4729 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
США - Орегон 252 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Япония 13434 1
Индия - Bharat 5607 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Испания - Королевство 3746 1
Нидерланды 3587 1
Польша - Республика 1996 1
Израиль 2776 1
Ирландия - Республика 1021 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Индонезия - Республика 991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Энергетика - Energy - Energetically 5392 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 2
Английский язык 6820 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 787 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 291 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 1
Образование в России 2475 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
KrebsOnSecurity 17 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 305 1
PhoneArena 74 1
RCR News 107 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Inquirer 463 1
The Globe and Mail 73 1
Faulkner Information Services 100 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Newsbytes News Network 379 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Juniper Research 539 1
IBM Research 108 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще