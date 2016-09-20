Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Макаренков Сергей


УПОМИНАНИЯ


Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
20.09.2016 Тренды российских облаков: экономия не главное, уникальный сервис, рост финансовой ответственности провайдеров 2
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Макаренков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 3
Amazon Inc - Amazon.com 3082 2
Крок - Croc 1791 2
Basis - Tionix - Тионикс - 82 2
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 2
Samsung Electronics 10490 1
SAP SE 5383 1
Microsoft Corporation 25046 1
8728 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Deutsche Telekom 913 1
Salesforce 442 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Spiceworks Community 11 1
TELUS 41 1
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 1
Русагро Группа Компаний 324 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 15 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Инвитро - Invitro 73 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 312 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 666 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
5G SA - 5G Standalone 29 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1017 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 329 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 732 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1191 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Microsoft Skype for Business 182 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 156 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Apple iPhone 6 4863 1
Panasonic KX UC-платформа 105 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 61 1
Алексин Михаил 18 3
Коровко Вадим 17 3
Пашенцев Виталий 11 3
Михалев Евгений 96 2
Зинкевич Сергей 63 2
Беляев Владислав 95 2
Кастильо Игорь 24 2
Потапов Сергей 29 2
Разницын Сергей 6 2
Сергеев Александр 31 2
Журютин Михаил 9 2
Носов Николай 13 2
Кадыков Роман 15 2
Адмиральский Сергей 39 2
Парамонов Александр 3 2
Березин Максим 124 1
Бутенко Юрий 65 1
Лебедев Павел 35 1
Школьников Николай 26 1
Зайцев Николай 32 1
Ерин Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
Энергетика - Energy - Energetically 5392 2
Черкизон - Черкизовский рынок 164 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 559 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
Gartner - Гартнер 3592 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще