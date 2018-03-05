Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Panasonic Russia
Панасоник Россия
Панасоник Рус
Публикаций - 79, упоминаний - 97
Panasonic Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 2
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
|Школьников Николай 26 22
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 12
|Гайдаенко Олег 7 6
|Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 5
|Соловьев Владимир 102 5
|Зайцев Николай 29 3
|Ковалев Сергей 20 3
|Абади Лоран 5 3
|Горбунов Алексей 20 3
|Герасимов Андрей 24 3
|Мочальников Алексей 10 3
|Герман Андрей 19 3
|Чернов Максим 31 3
|Горошилов Виктор 4 3
|Игнатов Андрей 10 2
|Макаров Станислав 116 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Миядзи Хироки 2 2
|Фролов Антон 7 2
|Никитин Олег 11 2
|Кожевников Сергей 12 2
|Карпов Евгений 8 2
|Лосев Сергей 44 2
|Салов Антон 31 2
|Кацоев Алексей 17 2
|Сельков Андрей 13 2
|Чайка Павел 7 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Вексин Алексей 11 2
|Баринов Александр 33 1
|Путин Владимир 2457 1
|Мылицын Роман 82 1
|Березин Максим 66 1
|Определенов Владимир 19 1
|Тарасов Арсений 44 1
|Алексин Михаил 18 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Лебедев Георгий 50 1
|Кокшаров Виктор 4 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 4
|IDC - International Data Corporation 4561 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 3
|Gartner 3261 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru