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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Panasonic Russia
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Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус


05.03.2018 Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud
26.02.2016 «Panasonic Россия» заключил меморандум о сотрудничестве с культурно-просветительским центром «Эрмитаж-Урал»
19.11.2015 Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве
03.04.2015 Направление потребительской электроники Panasonic в России впервые возглавил россиянин
10.02.2015 Panasonic Россия фиксирует цены на Toughbook и Toughpad

Публикаций - 79, упоминаний - 97

Panasonic Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2532 72
Polycom - Поликом Россия 373 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 4
Телеком-защита 48 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 201 4
5494 4
1С-ИжТиСи 4901 4
Panasonic Europe 5 3
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 46 3
Cisco Systems 4675 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 97 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 739 2
ЛайфТелеком - Телфин 116 2
Softline - Софтлайн 1824 2
Центел - Центральный телеграф 395 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 2
Raidix - Рэйдикс 138 2
Salesforce.com 348 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 2
KMS Lighthouse 8 2
VMware 1989 2
iTeco - Ай-Теко 893 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 85 2
Сервионика - Servionica 165 2
Программный продукт ГК 3664 2
Polymedia - Полимедиа 92 2
LifeSize 37 2
Cisco Broadsoft UC 49 2
Microsoft Corporation 21980 2
ТелеСвязь 14 2
Meta - Facebook 4157 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7898 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 2
VideoMost - ВидеоМост 203 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 83 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 25 1
Sipnet 75 1
Sanyo Electric 333 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 77 4
Почта России ПАО 1820 3
Tesla Motors 265 2
Полипластик 11 2
Uber 275 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 24 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 233 2
DHL Express 110 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 2
Wildberries - Вайлдберриз 165 2
FamilyMart - японская сеть круглосуточных магазинов 2 1
Нефтетранссервис 4 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 129 1
Allianz - Страховая компания 30 1
Пробизнесбанк АКБ 122 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
DiDi Chuxing 20 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Еврохим МХК 67 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 57 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 278 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 269 1
Русагро Группа Компаний 171 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 798 1
Лукойл Информ 75 1
Связной ГК 1110 1
Транснефть 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6259 3
Президент Российской Федерации 2860 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 971 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 186 2
Верховный суд Российской Федерации 620 2
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2079 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 129 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 157 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1035 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1260 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3256 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7511 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2797 13
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 659 13
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1240 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12461 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29973 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6020 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 525 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2063 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3200 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8987 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4955 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1898 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4201 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2364 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1612 4
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2806 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 266 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 389 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1777 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3049 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4271 3
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 48 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1294 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 497 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2382 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 559 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1349 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 177 2
МФУ - Многофункциональное устройство 796 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5252 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 492 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 386 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5765 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6542 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 621 2
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 56 5
Panasonic Toughpad FZ - серия защищенных планшетов 19 5
Microsoft Lync 295 4
Microsoft Windows 10 11176 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 2
Panasonic KX-NSX - Серия UC-платформы 7 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 803 2
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 5 2
Asterisk 68 2
Microsoft Skype for Business 125 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 115 2
Panasonic Toughbook CF- серия защищенных ноутбуков 6 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 73 2
Apple iPad 3560 2
Microsoft Windows 7 1761 2
Apple iOS 6272 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 260 2
Panasonic VIERA - серия плазменных телевизоров 64 2
Microsoft Office 365 808 2
Google Android 11636 2
МегаФон ВКС 2 1
Panasonic Light ID 2 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 60 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 1
LifeSize Cloud 4 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 70 1
Cisco Jabber - Мессенджер 124 1
AMD FirePro - графический адаптер 41 1
Adobe Connect 21 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 177 1
Polycom RSS 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Tesla Model S 63 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
Samsung Smart Service 5 1
Archival Disc - оптический носитель Sony Corporation и Panasonic Corporation 7 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 39 1
Panasonic KX-TU - серия мобильных телефонов 2 1
Panasonic KX-HDV - серия SIP-конференц-телефонов 4 1
Avaya Scopia 12 1
Школьников Николай 26 22
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 12
Гайдаенко Олег 7 6
Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 5
Соловьев Владимир 102 5
Зайцев Николай 29 3
Ковалев Сергей 20 3
Абади Лоран 5 3
Горбунов Алексей 20 3
Герасимов Андрей 24 3
Мочальников Алексей 10 3
Герман Андрей 19 3
Чернов Максим 31 3
Горошилов Виктор 4 3
Игнатов Андрей 10 2
Макаров Станислав 116 2
Ревяшко Андрей 18 2
Хрычев Михаил 4 2
Миядзи Хироки 2 2
Фролов Антон 7 2
Никитин Олег 11 2
Кожевников Сергей 12 2
Карпов Евгений 8 2
Лосев Сергей 44 2
Салов Антон 31 2
Кацоев Алексей 17 2
Сельков Андрей 13 2
Чайка Павел 7 2
Вексельберг Виктор 143 2
Вексин Алексей 11 2
Баринов Александр 33 1
Путин Владимир 2457 1
Мылицын Роман 82 1
Березин Максим 66 1
Определенов Владимир 19 1
Тарасов Арсений 44 1
Алексин Михаил 18 1
Заржецкий Александр 31 1
Лебедев Георгий 50 1
Кокшаров Виктор 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 99284 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31432 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 12
Япония 9220 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42403 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12311 4
Япония - Токио 893 4
Австрия - Австрийская Республика 982 3
Европа 9560 3
Германия - Федеративная Республика 8165 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 2
Россия - ПФО - Казань 1913 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10659 2
Турция - Турецкая республика 1547 2
Беларусь - Белоруссия 3314 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4963 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 253 2
Израиль 1696 2
Китай - Тайвань 1606 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 653 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1195 1
Америка 1895 1
Бельгия - Королевство 849 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 666 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 498 1
Америка Латинская 1389 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 193 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 372 1
Германия - Берлин 606 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 322 1
Россия - УФО - Свердловская область 1071 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 462 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 937 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2043 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2383 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 320 1
Грузия - Тбилиси 72 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1333 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 234 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 327 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 787 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 481 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 438 1
Русский язык 3793 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 133 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 225 1
Великая Отечественная война 199 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 2
TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 4
IDC - International Data Corporation 4561 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 3
Gartner 3261 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 346 4
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 152 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 87 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 212 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 25 1
Олимпийские игры - Olympic Games 550 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 530 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 292 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
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