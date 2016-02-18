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Лосев Сергей


18.02.2016 Исследование Opera: 30% всех мобильных данных тратится впустую в фоновом режиме 1
23.11.2015 Opera Max для Android экономит трафик музыкальных и видеосервисов 2
09.11.2015 Приложение Opera Max появится на более чем 100 млн телефонов Android к 2017 г. 2
10.10.2014 APM-решения снижают затраты на ИТ-инфраструктуру 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
27.06.2014 Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО 1
20.06.2014 ИТ-инфраструктура должна быть простой, как сервис из розетки 1
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
06.06.2014 Консенсус бизнеса и CIO: на что способна ИТ-стратегия 1
05.06.2014 В Алматы состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
28.04.2014 От банкоматов ждут повышения эффективности 1
22.04.2014 В России стало доступно приложение Opera для сжатия всего мобильного трафика в Android 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 1
04.04.2014 Мобильный сотрудник работает больше: российский опыт 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 1
21.03.2014 Идет мегапиксельная эволюция систем видеонаблюдения 1
13.03.2014 Как не разориться, внедряя инновации. Опыт российских ритейлеров 1
07.03.2014 Отечественные ЦОДы стремятся к стандартизации 1
13.12.2013 ВКС способна конкурировать с электронной почтой 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
06.12.2013 Конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии» пройдет в Барнауле 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 1
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
25.10.2013 ИТ-аутсорсинг против инсорсинга: побеждает инсорсинг 1
16.10.2013 Антипиратский закон может спровоцировать «бегство» сайтов из России 1
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
27.09.2013 Вопросы ИБ: выгоднее создать новое ПО, чем «чистить» старое 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1
20.09.2013 ИТ-инфраструктура движется к облакам и мобильности 1
19.09.2013 Переход в облака набирает мощь 1
16.09.2013 ИТ-инфраструктура: чем помогут "облака" и управление изменениями 1
11.09.2013 Бизнес поверил в облака 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Лосев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 14
SAP SE 3220 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
3779 4
АйТи 753 4
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 4
Dell EMC 2419 3
Oracle Corporation 3363 3
Directum - Директум 647 3
Polycom - Поликом Раша 301 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Google LLC 7177 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
IBM 3557 2
ЭОС - Электронные офисные системы 990 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Ramax - Рамакс 62 2
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 170 2
Esri 131 2
Esri CIS - Эсри СНГ 88 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 2
Samsung Electronics 5730 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Cisco Systems 2056 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Yandex - Яндекс 4103 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Xiaomi 904 1
Facebook 3768 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
ВТБ24 583 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Почта России ПАО 1579 2
ВТБ Страхование 52 1
Еврохим МХК 43 1
Starbucks - Старбакс 47 1
РОСНО СК 69 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Экспобанк - Expobank 21 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Allianz - Страховая компания 19 1
WikiMart - Викимарт 40 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ПриватБанк 177 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Татнефть 114 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Уралсиб Банк 390 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Альфа-Банк 1127 1
Qiwi 783 1
Роснефть НК 367 1
Expedia Group 40 1
X5 Group 600 1
Газпром нефть 382 1
Ак Барс Банк 174 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Правительство Москвы 653 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 2
Google Android-приложения и разработчики 236 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 8
Opera - Браузер 637 4
Opera Max 18 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows 10 6676 4
Microsoft Lync 272 3
Microsoft Office 365 769 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Skype 1477 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft SQL Server 798 2
Ланит LanDocs 41 2
Microsoft Excel 438 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
Microsoft Office 1950 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Хоулмонт - Тезис 76 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
Opera Mini 189 1
IBM FileNet 55 1
Oracle Retail Planning and Optimization 38 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Microsoft Dynamics 198 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Alfresco 114 1
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 1
Oracle Retail 38 1
Directum СЭД 68 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Avaya Scopia 10 1
Соловьев Владимир 98 5
Школьников Николай 26 2
Левиков Антон 68 2
Чучелов Андрей 44 2
Леушев Андрей 63 2
Рыстенко Михаил 57 2
Афанасьев Денис 29 1
Деянышев Вадим 19 1
Басистый Дмитрий 4 1
Дегтярев Алексей 54 1
Павлов Николай 9 1
Киреев Александр 12 1
Керценбаум Кирилл 20 1
Панчоян Артур 5 1
Караева Ольга 8 1
Тюрина Мария 39 1
Калайда Игорь 7 1
Агапова Светлана 5 1
Киреев Иван 29 1
Кузякин Дмитрий 22 1
Виноградов Сергей 8 1
Белик Сергей 15 1
Бунин Алексей 6 1
Сапельников Сергей 100 1
Островский Владимир 22 1
Быстров Константин 19 1
Сафронов Роман 33 1
Стуров Дмитрий 25 1
Александров Илья 6 1
Аникин Александр 16 1
Михалев Александр 21 1
Римский Александр 3 1
Михайлов Алексей 27 1
Курило Андрей 35 1
Мочальников Алексей 10 1
Бабенко Алексей 9 1
Пирогов Алексей 29 1
Широких Алексей 70 1
Ермаченков Алексей 14 1
Шилина Мария 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Казахстан - Республика 2650 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Европа 3788 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Краснодар 1041 2
Украина 3398 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Тюменская область 589 1
Нидерланды 981 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Владимирская область 369 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Новгородская область 287 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Казахстан - Алматы 265 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Украина - Полтава 13 1
Россия - Омск 632 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 40 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Страхование - Страховое дело 43 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 8
Gartner 2197 7
IDC - International Data Corporation 2729 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Fortune Global 500 162 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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