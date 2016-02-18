Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лосев Сергей
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Публикаций - 43, упоминаний - 45
Лосев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Владимир 98 5
|Школьников Николай 26 2
|Левиков Антон 68 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Леушев Андрей 63 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Афанасьев Денис 29 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Павлов Николай 9 1
|Киреев Александр 12 1
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Панчоян Артур 5 1
|Караева Ольга 8 1
|Тюрина Мария 39 1
|Калайда Игорь 7 1
|Агапова Светлана 5 1
|Киреев Иван 29 1
|Кузякин Дмитрий 22 1
|Виноградов Сергей 8 1
|Белик Сергей 15 1
|Бунин Алексей 6 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Островский Владимир 22 1
|Быстров Константин 19 1
|Сафронов Роман 33 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Александров Илья 6 1
|Аникин Александр 16 1
|Михалев Александр 21 1
|Римский Александр 3 1
|Михайлов Алексей 27 1
|Курило Андрей 35 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Широких Алексей 70 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Шилина Мария 15 1
|CNews Analytics 1991 8
|Gartner 2197 7
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru