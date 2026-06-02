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Индексная книга (каталог) CNews*
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PMI Project Management Institute Институт управления проектами Институт проектного менеджмента

PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Artezio ускоряет импортозамещение в BPM-сегменте 1
22.04.2024 Как управлять крупными проектами системно 1
31.08.2023 «Первый бит» запустил решение для организации проектной работы 1
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 1
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
13.02.2017 Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 1
15.12.2016 «Вест Концепт» внедрил инфосистему на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении PMI 2
20.04.2016 Ольга Баранова возглавила объединенный департамент поддержки клиентов и оперативного управления, сетевой инфраструктуры и ИТ в Orange Business Services 1
03.09.2014 Рынок подготовки ИТ-специалистов: куда пойти учиться? 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
28.11.2013 В сегменте ECM-решений царит стабильность 1
01.11.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 1
27.05.2011 Новым заместителем главы Департамента ИТ Москвы назначен Андрей Белозеров 1
26.01.2010 Российский нацстандарт по управлению проектами ждет утверждения 1
12.10.2009 PM Expert предлагает новый блок курсов по управлению портфелями проектов 2
19.05.2009 PM Expert будет готовить к сдаче экзамена на степень РМР по новому стандарту 2
11.11.2008 PM Expert учредил собственную сертификацию в области управления проектами 1
23.09.2008 PM Expert анонсирует курсы по управлению проектами основе новой версии PMI PMBOK Guide 2008 2
04.03.2008 Назначен генеральный директор Unitel 1
22.01.2008 В штате PM Expert 25 руководителей проектов PMP 2
27.12.2007 Управление проектами: стоит ли "растить" своих менеджеров? 2
05.10.2007 28–29 ноября 2007 г. в Москве состоится мастер-класс: эффективное управление проектами 1
13.06.2007 Интервью с PM-гуру: управление проектами как стиль мышления 1
08.06.2007 18 июня откроется конференция в области управления проектами 1
29.05.2007 20 июня 2007 года состоится мастер-класс: эффективное управление проектами 2
18.04.2007 Конференция по управлению проектами: подробности 1
12.04.2007 18 июня в Санкт-Петербурге откроется конференция по управлению проектами 1
07.02.2007 Экс-президент PMI приезжает с мастер-классом в Москву 1
13.11.2006 Топ-менеджеры соберутся послушать доклад Дуга ДеКарло "под барабаны" 1
01.11.2006 23 ноября состоится конференция PMI 1
27.10.2006 Дуг ДеКарло выступит перед российскими топ-менеджерами под тамтамы 1
16.12.2005 PMI снижает проходной балл 1
20.10.2005 В Москве прошла 2-я конференция "Эволюция и управление" 2
27.09.2005 13 октября откроется 2-я Международная конференция по управлению проектами 1
21.09.2005 13 октября состоится 2-я Международная конференция по управлению проектами 1
07.09.2005 13 октября состоится 2-я Международная конференция по управлению проектами 1
25.08.2005 13 октября состоится 2-я Международная конференция по управлению проектами 1
31.05.2005 PMI меняет требования экзамена на степень PMP 1
09.07.2003 Qbix начинает сотрудничество с Институтом PMI 3

Публикаций - 53, упоминаний - 71

PMI и организации, системы, технологии, персоны:

PM Expert - ПМ Эксперт 119 14
Microsoft Corporation 25634 11
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 68 7
ПМСофт 60 6
АйТи 1498 6
IBM - International Business Machines Corp 9659 5
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 16 4
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 4
Oracle Corporation 7033 4
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 3
Проектная практика 52 3
SAP SE 5557 3
Diasoft - Диасофт 1102 3
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 2
Alfresco Software 153 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
Microsoft Consulting Services 39 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Системы документооборота 515 2
Dell EMC 5157 2
Cisco Systems 5323 2
9400 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2355 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 370 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 249 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Qbix - Кьюбикс Лабс - Кубикс 8 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
GamingWorks BV 5 1
Парадигма 165 1
1С-Рарус - СофтСервис 16 1
Альт-Инвест 3 1
Инфострой - Infostroy 9 1
ГЕРЦ 1 1
ITeam - Айтиэм 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 3
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 2
Getronics - PinkRoccade 18 2
ПСБ - Промсвязьбанк 949 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 61 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 5 1
Центр стандартизации управления проектами 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
РусГазИнжиниринг 3 1
Роснефть - РН-Самаранефтехимпроект 2 1
АНХП - АнгарскНефтеХимПроект 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1668 1
Наука НПО 25 1
Интер РАО - Нижневартовская ГРЭС 4 1
Энергострой СРО НП 3 1
ФНК ГК 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1092 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 313 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Альфа-Банк 1950 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3534 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1484 1
Федеральное казначейство России 1925 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 712 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 4
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 3
Ассоциация менеджеров 104 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3525 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 10
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 960 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11959 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 7
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 457 5
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 414 5
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 473 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13733 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7665 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3545 5
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 205 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23894 3
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SCRUM - Методология совместной работы 161 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 2
Электронный документ - Electronic document 1560 2
Часы - Watch 1025 2
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 375 2
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16860 2
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Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 4
Google Android 15085 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 2
Apple iOS 8501 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1020 2
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
Redmine 22 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 35 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 270 1
PCEHR - Personally Controlled Electronic Health Record - Электронные медицинские карты для пациентов национальных больниц Австралии 2 1
InterSystems Ensemble 59 1
Apple iPad 3978 1
Linux OS 11326 1
Microsoft Windows XP 2429 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2957 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 719 1
Microsoft Outlook 1494 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 348 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 293 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 682 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 433 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 105 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 1
IBM FileNet 135 1
SAP Sybase 292 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 228 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 59 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
ELMA BPM 36 1
Павлов Александр 120 4
Кутузов Александр 40 4
Попова Мария 141 3
Крылов Евгений 8 2
Колпаков Иван 7 2
Старков Олег 6 2
Усенков Дмитрий 6 2
Кошкаров Олег 3 2
Сафаров Владимир 3 2
Собянин Сергей 522 2
Кузнецов Иван 13 2
Хромов Алексей 18 2
Белозеров Андрей 36 2
Бейлезон Олег 32 2
Попов Геннадий 21 2
Бабинцев Василий 24 1
Забродин Алексей 20 1
Цветков Александр 14 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Толкачева Екатерина 43 1
Плесконос Дмитрий 33 1
Ласкин Иван 13 1
Борн Александр 7 1
Зуев Михаил 5 1
Пашкевич Анна 5 1
Вратенков Сергей 1 1
Лысцев Сергей 1 1
Полнарева Лариса 1 1
Самодуров Георгий 1 1
Парамонов Максим 4 1
Каллаур Галина 1 1
Valenta Tomas - Валента Томас 1 1
Чупина Екатерина 1 1
Пигалов Владимир 2 1
Малюка Дмитрий 2 1
Крутых Федор 1 1
Минькин Юлий 1 1
Аминевская Кристина 1 1
Bigelow Deborah - Бигелоу Дебора 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 9
Канада 5040 8
Европа 24864 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 6
Африка - Африканский регион 3622 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8430 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3412 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 3
Швеция - Королевство 3758 2
Франция - Французская Республика 8095 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1497 2
Евразия - Евразийский континент 639 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1744 1
Ливия 153 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
США - Нью-Мексико 248 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Африка - Сахара - пустыня 93 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Канада - Британская Колумбия 81 1
Казахстан - Республика 5968 1
Южная Корея - Республика 6990 1
Азия - Азиатский регион 5866 1
Япония 13722 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1034 1
Дания - Королевство 1329 1
Европа Восточная 3135 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2574 1
Германия - Федеративная Республика 13089 1
Италия - Итальянская Республика 4480 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2802 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 17
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 76 16
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