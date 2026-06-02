Индексная книга (каталог) CNews*
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PMI Project Management Institute Институт управления проектами Институт проектного менеджмента
СОБЫТИЯ
Публикаций - 53, упоминаний - 71
PMI и организации, системы, технологии, персоны:
|Павлов Александр 120 4
|Кутузов Александр 40 4
|Попова Мария 141 3
|Крылов Евгений 8 2
|Колпаков Иван 7 2
|Старков Олег 6 2
|Усенков Дмитрий 6 2
|Кошкаров Олег 3 2
|Сафаров Владимир 3 2
|Собянин Сергей 522 2
|Кузнецов Иван 13 2
|Хромов Алексей 18 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Попов Геннадий 21 2
|Бабинцев Василий 24 1
|Забродин Алексей 20 1
|Цветков Александр 14 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Плесконос Дмитрий 33 1
|Ласкин Иван 13 1
|Борн Александр 7 1
|Зуев Михаил 5 1
|Пашкевич Анна 5 1
|Вратенков Сергей 1 1
|Лысцев Сергей 1 1
|Полнарева Лариса 1 1
|Самодуров Георгий 1 1
|Парамонов Максим 4 1
|Каллаур Галина 1 1
|Valenta Tomas - Валента Томас 1 1
|Чупина Екатерина 1 1
|Пигалов Владимир 2 1
|Малюка Дмитрий 2 1
|Крутых Федор 1 1
|Минькин Юлий 1 1
|Аминевская Кристина 1 1
|Bigelow Deborah - Бигелоу Дебора 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.