Quorum Кворум Брокер сообщений
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|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|Шадаев Максут 1008 3
|Воронин Павел 136 3
|Кирьянова Александра 135 3
|Натрусов Артем 284 2
|Урусов Виктор 127 2
|Ефименко Михаил 2 1
|Меденцев Константин 97 1
|Сотин Денис 205 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Истомин Константин 56 1
|Назаров Александр 65 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Бутенко Игорь 4 1
|Пантелеев Игорь 1 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Андрианов Павел 84 1
|Гольцов Александр 77 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Мартынов Павел 26 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Ляховецкий Станислав 1 1
|Ерошкин Павел 32 1
|Черногузова Ирина 1 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
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|Бондарев Борис 2 1
|Гришин Александр 22 1
|Сирота Юрий 67 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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