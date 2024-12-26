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Индексная книга (каталог) CNews*
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Quorum Кворум Брокер сообщений



26.12.2024 Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
22.10.2024 АО «Тольяттиазот» после внедрения системы корпоративного казначейства сократил трудозатраты на 80% 1
23.09.2024 Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации 1
11.09.2024 Как устроены интеграции в современных low-code платформах 1
26.04.2024 «К2Тех» перевел сеть магазинов Zolla на новую систему автоматизации торговли 1
22.04.2024 Как управлять крупными проектами системно 1
19.03.2024 «Диасофт» поможет управлять ETL-процессами 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
05.10.2023 «Первый бит» автоматизировал маркировку и сквозную прослеживаемость 9 млн шин в год на предприятиях компании Cordiant 1
04.09.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Управление регламентными операциями» 1
28.08.2023 Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке 1
07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» 1
20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 1
14.02.2023 #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka 1
05.10.2022 Процессы делопроизводства ГК «Содружество» переехали в Directum RX . 1
30.06.2022 4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
14.12.2021 Игорь Бутенко, банк «Санкт-Петербург»: Мы сделали ставку на умный офферинг 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
20.10.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
26.02.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России 1
08.11.2019 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся

 1
02.07.2019 ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными 1
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Quorum и организации, системы, технологии, персоны:

8213 8
Oracle Corporation 6688 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Diasoft - Диасофт 870 4
Quorum - Кворум - 126 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Microsoft Corporation 24625 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
Teradata 210 2
SAP SE 5277 2
Google LLC 11775 2
Directum - Директум 1090 2
Selectel - Селектел 385 2
Intel Corporation 12197 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
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ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
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H2O 19 1
ИКС 318 1
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Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
МегаФон 8805 1
Cisco Systems 5114 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Gelarm - Геларм 36 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
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Easy Report 8 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
SAS Institute 971 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
7twenty - Pamaya - 7twenty Backoffice Solutions - 7Twenty Engagement Platform 2 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Комус 94 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
Монополия ГК 10 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Совкомбанк ПАО 256 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Фора Банк 55 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Абсолют Банк 230 1
Альфа-Капитал УК 102 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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