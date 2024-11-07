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Монополия ГК
СОБЫТИЯ
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Монополия ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Илья 2 2
|Соловьева Татьяна 6 1
|Булдовская Марина 5 1
|Якубов Евгений 1 1
|Кизик Екатерина 1 1
|Ефимов Артем 17 1
|Чеснавский Александр 34 1
|Власкин Дмитрий 3 1
|Девицын Сергей 1 1
|Зозуля Елена 1 1
|Будылдина Наталья 1 1
|Белевцев Андрей 113 1
|Серов Алексей 10 1
|Гвоськов Андрей 9 1
|Перекрест Андрей 10 1
|Ахметов Сергей 15 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Михалин Денис 2 1
|Якубчик Андрей 3 1
|Forbes - Форбс 974 1
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