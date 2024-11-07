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Монополия ГК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.11.2024 ИТ-платформа «Монополия» выходит на новый рынок 1
15.01.2024 «Монополия», «Контур» и MedPoint24 запустили полный цикл ЭПЛ с дистанционным медосмотром 1
18.12.2023 Как усилить поток кандидатов и удерживать сотрудников: Обзор современных HR-решений 1
14.12.2023 Платформа цифровой логистики Monopoly.Online доверила роботу редкие маршруты 3
24.08.2023 «Монополия» перевела бизнес-процессы на платформу «Яндекс 360 для бизнеса» 1
17.08.2023 «Инносети» и Monopoly.Online переводят логистов в цифровое страхование 2
20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 1
27.06.2023 «Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева» 1
21.10.2022 Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак 1
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы» 6
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО 3

Публикаций - 12, упоминаний - 22

Монополия ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9055 2
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Инносети - Innoseti 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5564 1
Microsoft Corporation 25666 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Thoma Bravo - Anaplan 76 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 35 1
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 13 1
Optimacros - Оптимакрос 99 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 142 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Северсталь ПАО - Severstal 615 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1491 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 5
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 430 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8111 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26067 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7301 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26452 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9106 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4640 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6121 2
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 130 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3061 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2625 2
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Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1612 2
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2476 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 321 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5058 1
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FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 575 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 802 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 112 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5175 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления 451 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6555 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1237 1
Монополия ГК - Monopoly.Online - Монополия.Онлайн 11 8
Microsoft Windows 2000 8678 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 70 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1587 1
Microsoft Office 4114 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 1
Microsoft Azure 1511 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 1
Microsoft Office 365 1033 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 715 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1825 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 249 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 16 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 268 1
Google BigQuery 24 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 35 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 284 1
Linx Safe - Linx Protect 5 1
Дмитриев Илья 2 2
Соловьева Татьяна 6 1
Булдовская Марина 5 1
Якубов Евгений 1 1
Кизик Екатерина 1 1
Ефимов Артем 17 1
Чеснавский Александр 34 1
Власкин Дмитрий 3 1
Девицын Сергей 1 1
Зозуля Елена 1 1
Будылдина Наталья 1 1
Белевцев Андрей 113 1
Серов Алексей 10 1
Гвоськов Андрей 9 1
Перекрест Андрей 10 1
Ахметов Сергей 15 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Михалин Денис 2 1
Якубчик Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3318 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3016 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3133 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2798 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1647 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1014 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 447 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 513 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1896 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2954 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 398 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 686 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1624 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1688 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 511 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1313 1
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 23 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3770 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10148 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 644 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 205 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 402 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 66 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1506 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2999 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3002 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7289 1
Аренда 2649 1
Forbes - Форбс 974 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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