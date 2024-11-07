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ИТ-платформа «Монополия» выходит на новый рынок

Группа компаний «Монополия», развивающая платформу цифровой логистики, начала работать с малотоннажными грузоперевозками. Теперь производители, ритейлеры, продавцы в одном приложении могут организовать доставку и 200-килограммового, и 20-тонного груза. А транспортные компании и перевозчики через один аккаунт – загрузить как магистральную фуру, так и небольшой грузовик. Об это CNews сообщили представители ГК «Монополия».

С момента основания «Монополия» специализировалась на крупнотоннажном сегменте: это фуры грузоподъемностью 20 тонн, что для грузов меньшего веса было нерентабельным. Потребовалась «донастройка» алгоритмов платформы с учетом характеристик и особенностей «малотоннажа». Алгоритмы – процессинговый центр «Монополии», разработанное in-house технологическое решение, «мозг» платформы. Сюда поступает и обрабатывается весь поток транзакций – действий, которые совершаются на платформе.

Алгоритмы сопоставляют, сравнивают, подбирают заказ и потенциальных исполнителей по списку параметров – от типа и веса груза до документов, времени погрузки и пр. В онлайн-режиме для каждого конкретного региона определяется баланс спроса и предложения, на основании всех факторов формируется оптимальная стоимость перевозки, в том числе – для сложных и непопулярных направлений.

Например, платформа способна рассчитать, когда одному автомобилю выгоднее пропустить какую-то заявку, а другому – совершить поездку в соседний регион, чтобы получить более выгодный заказ и сократить время простоя или холостого пробега транспорта. Говоря языком логистов, платформа повышает процент «вывозимости грузов» – увеличивает конверсию из онлайн-заявки на платформе в непосредственную доставку.

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

«Цифровые платформы способны решить большинство задач в процессе перемещения груза из точки А в точку В. Они сокращают количество ошибок и влияние «человеческого фактора», делают рутинные процессы проще, работу – быстрее и безопаснее. При этом, алгоритмы учитывают множество параметров в режиме реального времени и выбирают оптимальные решения и для грузоотправителя, и для перевозчика», - сказала Татьяна Соловьева, директор по развитию продуктов платформы «Монополия».

Российский рынок крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок в денежном выражении оценивается в 4,6 трлн руб. с прогнозом роста до 6,9 трлн руб. к 2028 г. (данные Kept). По оценкам «Монополии», мелко- и среднетоннажный сегмент рынка составляет более 1,5 трлн руб. Ожидается, что в перспективе и на фоне устойчивого роста спроса, этот шаг будет способствовать развитию платформы.

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