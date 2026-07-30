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Социальная инженерия Человеческий фактор Human factor Человеческие ошибки Поведенческие уязвимости

Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости

СОБЫТИЯ


30.07.2026 «Росатом» установит на заводах ядерного топлива комплексы машинного зрения, чтобы снизить человеческий фактор

ения на прототипах», — указала представитель компании. Для чего нужны комплексы с ИИ ПАК с компьютерным зрением позволят предприятиям «Росатома» повысить операционную эффективность, а также исключить человеческий фактор. «Автоматизация исключает человеческий фактор из рутинных проверок и кратно увеличивает пропускную способность контроля. Но главное — это данные. Автоматизированные с
02.04.2026 «Приемлемый уровень риска» и человеческий фактор: эксперты обсудили диалог ИБ и бизнеса на SocioTech 2026

а. На встрече эксперты рассмотрели ключевые вопросы кибербезопасности: текущий ландшафт угроз, роль человеческого фактора в возникновении уязвимостей, а также практические инструменты для диало
25.09.2024 85% ИT-специалистов считают основной причиной киберугроз для инфраструктуры человеческий фактор

(50%), раскрытию коммерческой тайны (25%). Также руководители отмечают риски потерять репутацию и доверие клиентов, получить штраф. Около 85% ИT-специалистов главной причиной киберинцидентов назвали человеческий фактор. Это как осознанные действия рядовых сотрудников (34%), которые приводят к компрометации данных, так и непреднамеренные действия (50%), связанные со снижением работоспособно
22.07.2024 Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор

ожна приостановка деятельности компании, грозящая в среднесрочной перспективе ее банкротством. «За первое полугодие подавляющее количество инцидентов информационной безопасности по-прежнему связано с человеческим фактором. Такая тенденция прослеживается не первый год, но текущие цифры более чем красноречивы. Статистика показывает, что почти в половине случаев чувствительные данные не только
26.12.2023 Мелкий ИИ Microsoft побеждает более крупные модели. Развитию ИИ мешал человеческий фактор

не корректировать модель силами десятков, сотен или тысяч людей, а наоборот, устранить их из процесса и сосредоточиться на качестве исходных данных. «Да и те должны быть чуть ли ни стерилизованы от «человеческого фактора», что в очередной раз создает некоторые опасения о «Терминаторе» и реализации его негативного сценария в жизни», - заключил Алексей Водясов. Опять же, в компании подчеркну
28.10.2020 Елена Черникова, «Ростелеком-Солар» -

Усилия государства по сохранности персональных данных разрушает человеческий фактор

, для сбора и хранения данных созданы все условия. Защищенность этой информации от утечек на уровне инфраструктуры тоже хорошо проработана. А с другой стороны, есть проблема с защищенностью на уровне человеческого фактора. И это — как раз наша забота. Елена Черникова: В трудовом законодательстве есть и однозначная норма, которая позволяет работодателю мониторить рабочую активность сотрудник
11.07.2019 Человеческая деятельность скоро повысит глобальную температуру еще на 1,5°С

дура будет длиться до 2020 года. Такое ограничение означает уменьшение на планете периодов с экстремальной и аномальной жарой в различных регионах, а также предотвращение исчезновения некоторых видов.Человеческая деятельность уже повысила глобальную температуры на 1 °С. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2018 году, выброс дополнительных 420–580 гигатонн

28.05.2019 «Лаборатория Касперского»: 90% утечек данных из облаков происходит из-за человеческого фактора

Подавляющее большинство утечек корпоративных данных из облаков (около 90%) происходит из-за человеческих ошибок, спровоцированных с помощью социальной инженерии, а не из-за проблем, возникающих на стороне облачных провайдеров. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского». Испо
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики

вылететь вовремя, а убытки авиакомпании составили около 80 млн фунтов стерлингов. Его причиной стал человеческий фактор – сотрудник ЦОДа нарушил регламент включения ИБП. Как показывает статисти
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор»

новых технологий, таких как AI, ML, RPA и пр., в оптимизации бизнес-процессов? Павел Овчинников: Использование интеллектуальных инструментов логически развивает смысл автоматизации бизнеса: исключить человеческий фактор там, где это возможно, и позволить человеку сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах. Это значительно расширяет возможности процессной трансформации — бизнес
27.09.2017 Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором

Eset представила в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance. До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с

06.07.2017 Eset: 84% компаний недооценивают риски, связанные с человеческим фактором

России и СНГ, четыре компании из пяти недооценивают риски информационной безопасности, связанные с человеческим фактором.Респондентам предложили выбрать ответ на вопрос «Проходили ли вы на раб
27.06.2014 CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор

ция привилегий и «агентурные» методы – сегодня сплошь и рядом являются причинами успешности и внешних, и внутренних нарушителей. На мой взгляд, наиболее важная проблема обеспечения безопасности – это человеческий фактор. CNews: Расскажите, пожалуйста, о проблематике привилегированных аккаунтов. В чем суть? Богдан Тоболь: Привилегированные пользователи, по определению использующие учетные за
13.06.2013 Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор

из» (2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis). Данные указывают на то, что системные сбои и человеческий фактор стали причиной 2/3 всех утечек информации и подняли средний мировой показ
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор

возросли примерно на 20%. К сожалению, это одно из свидетельств того, что современные информационные системы, несмотря на оптимизацию многих бизнес-процессов, все же не позволяют полностью устранить человеческий фактор, который с ростом пассажиропотока начинает влиять все сильнее. Возможно, отчасти причина кроется в нарастающей асинхронности между сложностью систем и скоростью подготовки с
11.02.2008 Исследован человеческий фактор в защите информации

Из-за человеческого фактора защита конфиденциальной информации практически никогда не бывает абсолютной, выяснили ученые из Бизнес-школы университета Лидса. Участники исследования регулярно применяли
31.08.2007 Легальные Vista превратил в пиратские человеческий фактор

Сбой серверов Microsoft WGA 24-25 августа, в результате которого 12 тыс. версий Vista «сочли» себя пиратскими и отключили ряд функций, произошел по вине человеческого фактора, сообщил старший менеджер WGA Алекс Кохис (Alex Kochis) в блоге WGA. По его словам, на работающие серверы было случайно установлено новое программное обеспечение, которое

24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"

ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост
24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"

ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост
14.02.2005 "Гута-Банк": Главное в ИТ – человеческий фактор

S нельзя. Необходима постоянная и качественная поддержка, причем по разным информационным каналам – по телефону, в интернете, в том числе и на форумах. И здесь главным становятся уже не компьютеры, а человеческий фактор. Нам удалось создать такой кадровый ресурс, который по своей ценности не уступает всей технологической цепочке. Специалисты службы поддержки готовы оказать клиентам необходи
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения

можно свести к четырем группам вполне банальных факторов, характерных и для традиционных проектов: человеческий фактор; рыночные возможности; финансирование; продукция и услуги. Каждый из этих
02.07.2002 Человеческий фактор - основная причина неудач в развитии IT-проектов

обие с материалами курса. Содержание тренинга 1. Управление проектами Современные стандарты и методологии управления проектами. Стандарт ANSI PMI РМВOК® Guide 2000. 2. Управление персоналом в проекте Человеческие факторы и их значение в проектной деятельности. Раздел HRM в РМВOК® Guide 2000. Основные задачи и функции управления персоналом. Обзор технологий управления персоналом, применяемых
29.09.2000 По мнению Кевина Митника, самым уязвимым звеном для хакерских атак является человеческий фактор

ащиты корпоративных сетей, сообщает idg.net. На состоявшейся в среду конференции "Инфраструктуры электронного бизнеса", проведенной компанией Giga Research, 37-летний хакер обратил особое внимание на человеческий фактор и метод внедрения, известный как "социальная инженерия". Сам Митник, с 16-летнего возраста начавший свой путь в качестве фрикера (человека, внедряющегося в телефонные сети и

Публикаций - 3121, упоминаний - 3331

Социальная инженерия и организации, системы, технологии, персоны:

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Почта России ПАО 2407 37
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Альфа-Банк 1997 34
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 15
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 11
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 9
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 86 8
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 421 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 153 4
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
PEX Network - Process Excellence Network 16 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
OWASP - Open Web Application Security Project 157 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Apache Software Foundation - ASF 234 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 2
TIA - Telecommunications Industry Association 91 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
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Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6961 185
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8029 184
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3920 183
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5230 178
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5954 180
Microsoft Windows 17092 116
Microsoft Office 4268 104
Linux OS 11751 84
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2587 76
Google Android 15418 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6357 61
Apple iOS 8683 55
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1480 54
1С:ERP Управление предприятием 888 47
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2590 45
Apple iPhone 6 4859 41
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3749 39
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 38
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1744 37
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 36
Microsoft Windows 2000 8675 35
Microsoft Dynamics 1200 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 34
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 954 34
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 826 33
Microsoft Azure 1535 31
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2594 30
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1819 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 29
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1089 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1876 27
Apple macOS 2488 26
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 832 26
Oracle Java - язык программирования 3513 24
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 87 24
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 23
FreePik 1911 23
Depositphotos - фотобанк 407 22
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Axelot WMS - Axelot YMS 99 22
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1248 21
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 20
Шадаев Максут 1246 21
Демидов Сергей 130 19
Путин Владимир 3489 17
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 53 4
РШУ - Русская школа управления 52 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 340 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 288 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 475 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 305 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 224 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 50
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 38
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1303 37
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 30
CNews FORUM Кейсы 318 16
День молодёжи - 27 июня 1122 14
CNews AWARDS - награда 579 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 408 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 751 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 665 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 235 4
Docflow 148 4
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