Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости

«Росатом» установит на заводах ядерного топлива комплексы машинного зрения, чтобы снизить человеческий фактор ения на прототипах», — указала представитель компании. Для чего нужны комплексы с ИИ ПАК с компьютерным зрением позволят предприятиям «Росатома» повысить операционную эффективность, а также исключить человеческий фактор. «Автоматизация исключает человеческий фактор из рутинных проверок и кратно увеличивает пропускную способность контроля. Но главное — это данные. Автоматизированные с

«Приемлемый уровень риска» и человеческий фактор: эксперты обсудили диалог ИБ и бизнеса на SocioTech 2026 а. На встрече эксперты рассмотрели ключевые вопросы кибербезопасности: текущий ландшафт угроз, роль человеческого фактора в возникновении уязвимостей, а также практические инструменты для диало

85% ИT-специалистов считают основной причиной киберугроз для инфраструктуры человеческий фактор (50%), раскрытию коммерческой тайны (25%). Также руководители отмечают риски потерять репутацию и доверие клиентов, получить штраф. Около 85% ИT-специалистов главной причиной киберинцидентов назвали человеческий фактор. Это как осознанные действия рядовых сотрудников (34%), которые приводят к компрометации данных, так и непреднамеренные действия (50%), связанные со снижением работоспособно

Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор ожна приостановка деятельности компании, грозящая в среднесрочной перспективе ее банкротством. «За первое полугодие подавляющее количество инцидентов информационной безопасности по-прежнему связано с человеческим фактором. Такая тенденция прослеживается не первый год, но текущие цифры более чем красноречивы. Статистика показывает, что почти в половине случаев чувствительные данные не только

Мелкий ИИ Microsoft побеждает более крупные модели. Развитию ИИ мешал человеческий фактор не корректировать модель силами десятков, сотен или тысяч людей, а наоборот, устранить их из процесса и сосредоточиться на качестве исходных данных. «Да и те должны быть чуть ли ни стерилизованы от «человеческого фактора», что в очередной раз создает некоторые опасения о «Терминаторе» и реализации его негативного сценария в жизни», - заключил Алексей Водясов. Опять же, в компании подчеркну

Елена Черникова, «Ростелеком-Солар» - Усилия государства по сохранности персональных данных разрушает человеческий фактор , для сбора и хранения данных созданы все условия. Защищенность этой информации от утечек на уровне инфраструктуры тоже хорошо проработана. А с другой стороны, есть проблема с защищенностью на уровне человеческого фактора. И это — как раз наша забота. Елена Черникова: В трудовом законодательстве есть и однозначная норма, которая позволяет работодателю мониторить рабочую активность сотрудник

Человеческая деятельность скоро повысит глобальную температуру еще на 1,5°С дура будет длиться до 2020 года. Такое ограничение означает уменьшение на планете периодов с экстремальной и аномальной жарой в различных регионах, а также предотвращение исчезновения некоторых видов.Человеческая деятельность уже повысила глобальную температуры на 1 °С. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2018 году, выброс дополнительных 420–580 гигатонн

«Лаборатория Касперского»: 90% утечек данных из облаков происходит из-за человеческого фактора Подавляющее большинство утечек корпоративных данных из облаков (около 90%) происходит из-за человеческих ошибок, спровоцированных с помощью социальной инженерии, а не из-за проблем, возникающих на стороне облачных провайдеров. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского». Испо

Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики вылететь вовремя, а убытки авиакомпании составили около 80 млн фунтов стерлингов. Его причиной стал человеческий фактор – сотрудник ЦОДа нарушил регламент включения ИБП. Как показывает статисти

Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» новых технологий, таких как AI, ML, RPA и пр., в оптимизации бизнес-процессов? Павел Овчинников: Использование интеллектуальных инструментов логически развивает смысл автоматизации бизнеса: исключить человеческий фактор там, где это возможно, и позволить человеку сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах. Это значительно расширяет возможности процессной трансформации — бизнес

Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором Eset представила в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance. До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с

Eset: 84% компаний недооценивают риски, связанные с человеческим фактором России и СНГ, четыре компании из пяти недооценивают риски информационной безопасности, связанные с человеческим фактором.Респондентам предложили выбрать ответ на вопрос «Проходили ли вы на раб

CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор ция привилегий и «агентурные» методы – сегодня сплошь и рядом являются причинами успешности и внешних, и внутренних нарушителей. На мой взгляд, наиболее важная проблема обеспечения безопасности – это человеческий фактор. CNews: Расскажите, пожалуйста, о проблематике привилегированных аккаунтов. В чем суть? Богдан Тоболь: Привилегированные пользователи, по определению использующие учетные за

Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор из» (2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis). Данные указывают на то, что системные сбои и человеческий фактор стали причиной 2/3 всех утечек информации и подняли средний мировой показ

Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор возросли примерно на 20%. К сожалению, это одно из свидетельств того, что современные информационные системы, несмотря на оптимизацию многих бизнес-процессов, все же не позволяют полностью устранить человеческий фактор, который с ростом пассажиропотока начинает влиять все сильнее. Возможно, отчасти причина кроется в нарастающей асинхронности между сложностью систем и скоростью подготовки с

Исследован человеческий фактор в защите информации Из-за человеческого фактора защита конфиденциальной информации практически никогда не бывает абсолютной, выяснили ученые из Бизнес-школы университета Лидса. Участники исследования регулярно применяли

Легальные Vista превратил в пиратские человеческий фактор Сбой серверов Microsoft WGA 24-25 августа, в результате которого 12 тыс. версий Vista «сочли» себя пиратскими и отключили ряд функций, произошел по вине человеческого фактора, сообщил старший менеджер WGA Алекс Кохис (Alex Kochis) в блоге WGA. По его словам, на работающие серверы было случайно установлено новое программное обеспечение, которое

Новый поисковик использует "человеческий фактор" ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост

Новый поисковик использует "человеческий фактор" ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост

"Гута-Банк": Главное в ИТ – человеческий фактор S нельзя. Необходима постоянная и качественная поддержка, причем по разным информационным каналам – по телефону, в интернете, в том числе и на форумах. И здесь главным становятся уже не компьютеры, а человеческий фактор. Нам удалось создать такой кадровый ресурс, который по своей ценности не уступает всей технологической цепочке. Специалисты службы поддержки готовы оказать клиентам необходи

В2В: Ошибки и решения можно свести к четырем группам вполне банальных факторов, характерных и для традиционных проектов: человеческий фактор; рыночные возможности; финансирование; продукция и услуги. Каждый из этих

Человеческий фактор - основная причина неудач в развитии IT-проектов обие с материалами курса. Содержание тренинга 1. Управление проектами Современные стандарты и методологии управления проектами. Стандарт ANSI PMI РМВOК® Guide 2000. 2. Управление персоналом в проекте Человеческие факторы и их значение в проектной деятельности. Раздел HRM в РМВOК® Guide 2000. Основные задачи и функции управления персоналом. Обзор технологий управления персоналом, применяемых