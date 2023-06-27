«Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева»

«Сберавтотех» — компания-разработчик технологии автономного вождения — и грузоперевозчик Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Беспилотные магистральные седельные тягачи «Сберавтотеха» будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева».

Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» «Сбербанка», сказал: «Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнерами — коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта».

Илья Дмитриев, председатель Совета директоров ПАО «Глобалтрак менеджмент», сказал: «Цифровизация и автоматизация процессов – основные драйверы отрасли грузоперевозок. Участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и «умных» систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом».

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ПАО «Сбербанк» — основным акционером ПАО «Сбербанк» является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Сберавтотех» (SberAutoTech) — дочерняя компания «Сбера», занимающаяся разработкой технологии автономного вождения, адаптируемой к различным видам колесного транспорта: от легковых автомобилей до грузовиков. Ключевые направления работы SberAutoTech: колесные транспортные средства, программно-аппаратные комплексы, специализированное программное обеспечение и сервисы для работы с данными.

Globaltruck — автомобильный грузовой FTL-перевозчик. Компания перевозит и экспедирует грузы в центральные регионы России, Юг, Северо-Запад, Урал, Сибирь и на Дальний Восток, а также в страны СНГ. Обслуживает около тысячи клиентов в таких сегментах, как ретейл, FMCG, промышленность, электронная коммерция и доставка посылок. В 2023 г. ГК "Монополия" приобрела 75,07% акций Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент").