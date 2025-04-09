Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172460
ИКТ 13416
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25355
Персоны 73969
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Globaltruck Management Глобалтрак менеджмент Глобалтрак лоджистик Глобал Трак Сейлз

Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз

GTS — это три ключевых направления— SALES, SERVICE, SOLUTION. 


09.04.2025 Автономные грузовики подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей 1
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер 1
27.06.2023 «Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева» 3
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
31.03.2022 Совет директоров VK усилен представителями научного сообщества 1
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Globaltruck Management и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 3
VK - Mail.ru Group 3471 3
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 17 3
Yandex - Яндекс 7563 3
Ростелеком 9845 2
МФ технологии - МФТ 35 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
Naver 20 2
СтарЛайн НПО - StarLine 23 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Gorserv - Горсерв инновации 5 1
РЖД Технологии - RZD Digital 24 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Газпром ПАО 1355 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 879 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 431 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 2
Naspers 83 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 2
Naspers - Prosus Ventures 20 2
РЖД - Российские железные дороги 1931 1
Татнефть 228 1
Газпром нефть 630 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 85 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
Монополия ГК 10 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 468 1
ГПБ - Газпромбанк 1099 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 84 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 13 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1397 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2997 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31388 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1075 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1108 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12150 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1370 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 560 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4029 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14290 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20922 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6749 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5200 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7293 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12225 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4870 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 110 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10695 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1129 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 28 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4648 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 196 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28404 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5409 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 124 1
Транспорт - Бортовой компьютер - Бортовой самописец - Бортовой журнал - бортовое устройство регистрации событий 19 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1816 2
VK - Mail.Ru Почта 351 1
My.Games 69 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
FreePik 1080 1
Айвазов Александр 31 3
Габриелян Владимир 28 3
Анисимов Никита 15 3
Гордин Михаил 10 3
Яковлева Наталья 5 3
Мишустин Михаил 689 2
Кириенко Владимир 139 2
Гришин Дмитрий 209 2
Кириенко Сергей 149 2
Устинов Антон 8 2
Куприянов Сергей 14 2
Чудаков Дмитрий 2 2
Антонова Ульяна 2 2
Павловский Фёдор 7 2
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 2
Путин Владимир 3223 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Волков Алексей 51 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Белевцев Андрей 66 1
Добродеев Борис 95 1
Миллер Алексей 21 1
Зыбина Мария 4 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Баканов Дмитрий 32 1
Давыдова Полина 13 1
Добродеев Олег 16 1
Дмитриев Илья 2 1
Карловский Александр 1 1
Радько Сергей 2 1
Казаринов Дмитрий 12 1
Жмурко Александр 3 1
Уфимцев Евгений 3 1
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
Гумеров Ирек 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 329 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 2
Южная Корея - Республика 6698 2
Нидерланды 3546 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2987 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2535 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3121 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 1
Украина 7648 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2965 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5257 5
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 170 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7146 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7826 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1802 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3291 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8911 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5529 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 413 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 1
Образование в России 2257 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6043 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4515 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5707 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 682 1
Аудит - аудиторский услуги 2749 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4919 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6228 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1985 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16563 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 616 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2657 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 50 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 691 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1929 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 1
VK Skillbox - Скилбокс 115 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 172 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153