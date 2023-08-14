«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

«Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева» с применением цифрового двойника магистрали. Автопилот будет пока оставаться под контролем водителя и оператора.



Тест беспилотных грузоперевозок

Российский ретейлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Магнита». Первое время будет выполняться по два рейса в сутки из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Тест позволит просчитать перспективы такого вида перевозок, сроки и стоимость доставки. «Запуская перевозки беспилотными грузовиками, мы на практике оценим устойчивость бизнес-моделей такого режима доставки товаров, его перспективы с точки зрения экономики, включая сроки и стоимость доставки, а также соответствие целевым показателям по безопасности и экологичности», — приводятся в релизе слова директора по цепочкам поставок и логистике «Магнита» Федора Павловского.

В проекте задействованы полуприцепы объемом до 22 тонн, они обеспечивают необходимый температурный режим и позволяют перевозить весь ассортимент продовольственных товаров без ограничений, а также непродовольственные товары, отмечается в релизе.

Перецепка с обычного тягача ритейлера на беспилотный КАМАЗ осуществляется в утвержденных пунктах при заезде на трассу и выезде с нее. По самой трассе тягач будет двигаться в режиме автопилота, но под контролем водителя и оператора.

Речь идет о трассе М-11 «Нева». «Магнит» ранее присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров на ней в рамках единой программы экспериментального правового режима (ЭПР). В этой программе «Магнит» выступает в качестве заказчика перевозок, предоставляет грузы в своих полуприцепах, а также делится с участниками проекта собственной экспертизой.

Цифровой двойник трассы М-11

На трассе М-11 в июне 2023 г. было открыто движение беспилотного транспорта с применением цифрового двойника магистрали. Цифровой двойник трассы М-11, как писал CNews, представляет собой высокоточную трехмерную цифровую карту магистрали и дорожной инфраструктуры с данными о дорожной ситуации, обновляемыми в режиме реального времени. К двойнику подключена V2X-платформа для взаимодействия с автономным транспортом. https://www.cnews.ru/news/line/2023-06-14_na_trasse_m-11_otkryto_dvizhenie

Двойник создается ФАУ «РОСДОРНИИ» и компанией «СофтТелематика» (входит в концерн «Телематика») в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Открытый конкурс на его создание в марте 2023 г. объявлял Минтранс. Максимальная цена контракта составляла 300 млн руб.

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В интервью CNews в июле 2023 г. директор компании «СофтТелематика» Дмитрий Казаринов рассказал, что В России есть и другие подходы к развитию автоматизированного транспорта. Например, Яндекс решает задачу за счет самого автомобиля: сами оцифровывают себе модель дороги, накатывают километры, снижая вероятность ошибок.

Создание же цифровых двойников и умной дорожной инфраструктуры позволяет мониторить ситуацию на дороге и обмениваясь сигналами с автоматизированными и подключенными автомобилями. Это обеспечит безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет информирования об изменениях на пути движения на десятки километров вперед.

«Сберавтотех» и Globaltruck сообщили о запуске коммерческих грузовыхе беспилотных перевозок по трассе М-11 «Нева» в конце июня 2023 г.