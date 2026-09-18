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РосдорНИИ ФАУ Российский дорожный научно-исследовательский институт

РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт

ФАУ «РОСДОРНИИ»  – подведомственное учреждение Федерального дорожного агентства, крупнейший в России научно-исследовательский дорожный Институт с 12 филиалами по всей стране. РОСДОРНИИ участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по ряду актуальных направлений и проводит научное сопровождение федеральных и региональных программ Российской Федерации по развитию дорожной деятельности.

СОБЫТИЯ


18.09.2026 «Газпром нефть» привлечет роботов к строительству дорог 1
07.08.2025 Гильфанов Рустам Халэфович: вклад в индустрию противогололедных материалов 1
06.03.2025 ФАУ «РОСДОРНИИ» развернул государственную информационную систему федерального масштаба в облаке Cloud.ru 3
19.10.2023 «Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге» 2
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер 2
14.06.2023 На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали 2
02.05.2023 Концерн «Телематика» расширил цифровой реестр российских дорог 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 2
22.06.2021 «Автобан», РосДорНИИ и «Дороги и мосты» разработают цифровую платформу для всех участников дорожно-строительного рынка 1
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 2
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
04.09.2020 НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру 2
20.08.2019 Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников 2
10.09.2018 ФАУ «Росдорнии» разместило ИТ-инфраструктуру в облаке CorpSoft24 3

Публикаций - 16, упоминаний - 28

РосдорНИИ ФАУ и организации, системы, технологии, персоны:

Телематика Концерн - СофтТелематика 13 4
Ростелеком 11023 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 2
Softline - Софтлайн 3785 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 36 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
Сенсорные Системы 79 1
Телематические системы 60 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 1
Yandex - Яндекс 9326 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
АйТи - Аплана Группа компаний 184 1
Крок - Croc 1969 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 514 1
HTC Corporation 1512 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 178 1
ФОРС - Центр разработки 707 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 256 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 1
ДиалогНаука 273 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 329 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 2
Toyota - Lexus 107 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Спецмаш-диагностика 1 1
Harley-Davidson 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Коломенский кремль - Историко-культурный музей-заповедник - Коломенский краеведческий музей 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 1
BMW Group 485 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1076 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Volkswagen Group - VW 311 1
Газпром нефть 740 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 64 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3345 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 2
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3081 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 178 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 7
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 3
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24644 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4447 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1321 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 716 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2818 3
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 353 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6668 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1602 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5039 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 243 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1396 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 370 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3746 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4711 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14093 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 759 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2088 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1127 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18467 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12303 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 1
Стандартизация - Standardization 2350 1
РосдорНИИ ФАУ - СКДФ ФГИС - Система контроля дорожных фондов - Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов 5 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Volkswagen Touareg 12 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 1
BMW X - серия кроссоверов 28 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Спецмаш-диагностика Эскандор - универсальная передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог 1 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
Porsche Panamera 9 1
Porsche Carrera 18 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Porsche Coupe 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Окулус - система поиска и классификации запрещенного видеоконтента 1 1
Mitsubishi Outlander 5 1
Hyundai ix 1 1
Stellantis - Jeep Wrangler 6 1
Toyota Alphard 2 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 100 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6360 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Apple iPhone 6 4860 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 207 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2492 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 179 1
Казаринов Дмитрий 12 4
Журавлев Антон 4 2
Набоко Станислав 2 2
Угнивенко Дмитрий 29 2
Михайлик Константин 44 2
Королев Илья 23 1
Цветков Сергей 22 1
Черкесова Бэлла 21 1
Петухов Михаил 6 1
Зотов Андрей 37 1
Брязгина Екатерина 1 1
Варятченко Алексей 2 1
Штрек Юлия 2 1
Павлов Сергей 17 1
Кочетова Светлана 5 1
Фургальский Владимир 5 1
Даценко Юрий 10 1
Павловский Фёдор 9 1
Ветров Николай 3 1
Кошель Евгений 1 1
Чухнова Евгения 7 1
Стариков Павел 1 1
Дроздов Владислав 2 1
Бобраков Анатолий 2 1
Ефименко Сергей 1 1
Ручьев Павел 1 1
Бутримов Никита 4 1
Кучина Лилия 2 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Логунов Владимир 15 1
Гильфанов Рустам 2 1
Рензяев Константин 80 1
Петрушин Андрей 110 1
Никулин Игорь 23 1
Шпак Василий 280 1
Ким Дмитрий 73 1
Бурин Андрей 17 1
Мухортов Андрей 2 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Зеленский Владимир 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 2
Азия - Азиатский регион 5946 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1807 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3494 1
Япония 13843 1
Беларусь - Белоруссия 6334 1
Финляндия - Финляндская Республика 3705 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 1
Израиль 2869 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2884 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1822 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3227 1
Россия - ЦФО - Курская область 765 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1704 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1826 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 843 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1680 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 1
Россия - Крайний Север 357 1
Россия - ЦФО - Костромская область 486 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 9
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 93 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6138 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9157 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2349 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2733 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 55 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 963 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 213 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6656 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 77 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2299 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8943 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5674 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3064 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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