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РосдорНИИ ФАУ Российский дорожный научно-исследовательский институт
ФАУ «РОСДОРНИИ» – подведомственное учреждение Федерального дорожного агентства, крупнейший в России научно-исследовательский дорожный Институт с 12 филиалами по всей стране. РОСДОРНИИ участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по ряду актуальных направлений и проводит научное сопровождение федеральных и региональных программ Российской Федерации по развитию дорожной деятельности.
СОБЫТИЯ
РосдорНИИ ФАУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Казаринов Дмитрий 12 4
|Журавлев Антон 4 2
|Набоко Станислав 2 2
|Угнивенко Дмитрий 29 2
|Михайлик Константин 44 2
|Королев Илья 23 1
|Цветков Сергей 22 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Петухов Михаил 6 1
|Зотов Андрей 37 1
|Брязгина Екатерина 1 1
|Варятченко Алексей 2 1
|Штрек Юлия 2 1
|Павлов Сергей 17 1
|Кочетова Светлана 5 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Даценко Юрий 10 1
|Павловский Фёдор 9 1
|Ветров Николай 3 1
|Кошель Евгений 1 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Стариков Павел 1 1
|Дроздов Владислав 2 1
|Бобраков Анатолий 2 1
|Ефименко Сергей 1 1
|Ручьев Павел 1 1
|Бутримов Никита 4 1
|Кучина Лилия 2 1
|Дырмовский Дмитрий 149 1
|Логунов Владимир 15 1
|Гильфанов Рустам 2 1
|Рензяев Константин 80 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Никулин Игорь 23 1
|Шпак Василий 280 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Бурин Андрей 17 1
|Мухортов Андрей 2 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Зеленский Владимир 32 1
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