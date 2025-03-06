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Журавлев Антон
Журавлев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 46 1
|МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
|IBM Tivoli 281 1
|Кутехов Сергей 6 1
|Волынцев Анатолий 1 1
|Чермашенцев Евгений 18 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 978 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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