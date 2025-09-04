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IBM EMEA ИБМ ВЕА ИБМ Восточная Европа/Азия IBM East Europe/Asia
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 60 дел, на cумму 6 924 050 393 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 117, упоминаний - 144
IBM EMEA и организации, системы, технологии, персоны:
|Корнильев Кирилл 65 13
|Сорокина Татьяна 18 6
|Филатов Андрей 117 5
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 5
|Макаров Станислав 118 4
|Мирошников Борис 63 4
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 4
|Новицкий Сергей 25 3
|Слизов Владимир 5 3
|Перевозчиков Алексей 4 3
|Солокхин Александр 6 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Попов Алексей 339 2
|Поляков Алексей 15 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Юнов Константин 46 2
|Якушев Михаил 50 2
|Тюркин Михаил 45 2
|Прянишников Николай 316 2
|Павлов Олег 23 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Серова Елена 320 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Гуриев Марат 17 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Мочальников Алексей 13 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Мякишева Марина 84 2
|Андреев Сергей 67 2
|Кривошеев Евгений 14 2
|Коротков Андрей 87 2
|Тарасов Сергей 47 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Конаш Дмитрий 21 2
|Жбанков Антон 13 2
|Артюхов Александр 19 2
|Севрюков Алексей 19 2
|Батанов Геннадий 6 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.