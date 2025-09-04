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Индексная книга (каталог) CNews*
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IBM EMEA ИБМ ВЕА ИБМ Восточная Европа/Азия IBM East Europe/Asia

IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia

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Всего 60 дел, на cумму 6 924 050 393 ₽*

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в качестве ответчика (16) на сумму 523 907 932 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.09.2025 Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили 2
13.08.2025 В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году 2
25.07.2025 «Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM 2
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 1
19.07.2023 IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд 4
24.03.2023 «Дочку» сбежавшей из России IBM наказали рублем за отказ обслуживать Linux в Центробанке 2
07.06.2022 IBM уничтожила свой бизнес в России 3
06.03.2022 IBM уходит из России. Под угрозой увольнения сотни ее российских сотрудников 2
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 2
15.01.2021 Уходит глава российской IBM 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 2
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 2
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 1
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
20.11.2018 IBM в России возглавила женщина 3
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
19.10.2017 Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
17.04.2017 МТС назначила директора по розничному рынку в Санкт-Петербурге 1
15.12.2016 «Технодинамика» автоматизировала процессы системной инженерии при разработке авиационных систем с помощью IBM Rational 1
13.10.2016 Сбербанк и IBM будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
29.09.2016 Touch Bank персонализирует общение с клиентами при помощи IBM Commerce 1
14.09.2016 На Data Talks эксперты обсудят нейроэкономику и управляемые изменения в бизнесе 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 1
17.08.2015 Алексей Катрич возглавил работу с финансовым сектором и ритейлом в «Техносерв Консалтинге» 1
27.11.2014 «Корус Консалтинг» и Merlion представили комплексное решение на платформе IBM PowerLinux 1
18.09.2014 «МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM 1
17.09.2014 Bell Integrator внедрил в «МегаФоне» систему класса Fault Management 1
08.09.2014 Большие данные реанимировали продажи серверов в регионе EMEA 1
21.08.2014 IBM запустил русскоязычный сервис на портале Softlayer 1
23.05.2014 «Ростелеком» и IBM будут сотрудничать в области «Больших данных» и облачных технологий 1
24.04.2014 Unity Technologies открыла офис в России 1
14.04.2014 «Альфа-Банк» подписал с IBM трехлетний контракт на приобретение ПО корпорации 1
26.02.2014 «Газпром нефть» модернизировала ИТ-платформу с помощью «Астерос Консалтинга» 1

Публикаций - 117, упоминаний - 144

IBM EMEA и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 78
Cisco Systems 5372 16
Microsoft Corporation 25775 14
SAP SE 5601 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Ростелеком 10948 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Intel Corporation 12811 9
9594 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
МегаФон 10742 6
Dell EMC 5180 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
Broadcom - VMware 2610 5
Huawei 4677 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
HP Inc. 5883 5
Oracle Corporation 7074 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Информзащита 941 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
АйТи 1519 4
ДиалогНаука 271 4
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 3
Электросвязь 268 3
IBM Global Services 130 3
Связьинформ 88 3
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Альфа-Банк 1979 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
BMO Financial Group 3 2
First National Bank (South Africa) 7 2
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
Окан Интерконтиненталь 2 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
LEGO 260 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 2
Правительство Канады 51 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Президент Республики Казахстан - КНБ РК - Комитет национальной безопасности Казахстана 3 2
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Стандартизация - Standardization 2339 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 8
Linux OS 11533 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 5
IBM Maximo Asset Management 60 4
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 4
IBM Storage - IBM DS servers 61 4
IBM DB2 396 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 4
IBM FileNet 140 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
SAP Sybase 292 2
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
IBM Storage - IBM Storwize 43 2
IBM PowerLinux Solution Edition 9 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 2
Huawei Cloud OS 2 2
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 2
IBM Cloud Kubernetes Service 3 2
SAP Sybase IWS - Sybase Industry Warehouse Studio 4 2
Apple iPad 4012 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Azure 1526 2
Корнильев Кирилл 65 13
Сорокина Татьяна 18 6
Филатов Андрей 117 5
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 5
Макаров Станислав 118 4
Мирошников Борис 63 4
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 4
Новицкий Сергей 25 3
Слизов Владимир 5 3
Перевозчиков Алексей 4 3
Солокхин Александр 6 3
Дергунова Ольга 120 3
Попов Алексей 339 2
Поляков Алексей 15 2
Фурсенко Андрей 128 2
Юнов Константин 46 2
Якушев Михаил 50 2
Тюркин Михаил 45 2
Прянишников Николай 316 2
Павлов Олег 23 2
Агамирзян Игорь 74 2
Серова Елена 320 2
Гуральников Сергей 164 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Гуриев Марат 17 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Мочальников Алексей 13 2
Сапельников Сергей 109 2
Мякишева Марина 84 2
Андреев Сергей 67 2
Кривошеев Евгений 14 2
Коротков Андрей 87 2
Тарасов Сергей 47 2
Лядов Кирилл 17 2
Фазылзянов Фарит 30 2
Конаш Дмитрий 21 2
Жбанков Антон 13 2
Артюхов Александр 19 2
Севрюков Алексей 19 2
Батанов Геннадий 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 95
Азия - Азиатский регион 5920 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Европа 24964 22
Европа Восточная 3138 21
Украина 7928 13
Казахстан - Республика 6048 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Канада 5082 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Таджикистан - Республика 953 5
Япония 13807 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Евразия - Евразийский континент 643 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 4
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Бельгия - Королевство 1192 3
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Европа Западная 1496 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Сербия - Республика 375 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Информатика - computer science - informatique 1195 5
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 4
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
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ИнформКурьерСвязь 14 3
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ComNews - Медиа-бизнес 142 3
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Ведомости 1466 2
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IDC EMEA 19 1
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РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
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КГТУ - Калининградский государственный технический университет 9 1
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
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RRC Education - Учебный центр 8 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
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ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Т1 Цифровая академия 54 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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