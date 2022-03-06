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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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IBM EMEA ИБМ ВЕА ИБМ Восточная Европа/Азия IBM East Europe/Asia

IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia


06.03.2022 IBM уходит из России. Под угрозой увольнения сотни ее российских сотрудников 1
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 1
15.01.2021 Уходит глава российской IBM 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 2
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 2
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 1
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
20.11.2018 IBM в России возглавила женщина 3
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
17.04.2017 МТС назначила директора по розничному рынку в Санкт-Петербурге 1
15.12.2016 «Технодинамика» автоматизировала процессы системной инженерии при разработке авиационных систем с помощью IBM Rational 1
13.10.2016 Сбербанк и IBM будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
29.09.2016 Touch Bank персонализирует общение с клиентами при помощи IBM Commerce 1
14.09.2016 На Data Talks эксперты обсудят нейроэкономику и управляемые изменения в бизнесе 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 1
17.08.2015 Алексей Катрич возглавил работу с финансовым сектором и ритейлом в «Техносерв Консалтинге» 1
27.11.2014 «Корус Консалтинг» и Merlion представили комплексное решение на платформе IBM PowerLinux 1
18.09.2014 «МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM 1
17.09.2014 Bell Integrator внедрил в «МегаФоне» систему класса Fault Management 1
08.09.2014 Большие данные реанимировали продажи серверов в регионе EMEA 1
21.08.2014 IBM запустил русскоязычный сервис на портале Softlayer 1
23.05.2014 «Ростелеком» и IBM будут сотрудничать в области «Больших данных» и облачных технологий 1
24.04.2014 Unity Technologies открыла офис в России 1
14.04.2014 «Альфа-Банк» подписал с IBM трехлетний контракт на приобретение ПО корпорации 1
19.12.2013 Как выбрать архитектуру облачного решения 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 1
25.11.2013 Через 4 года рынок СХД удвоится 1
31.10.2013 «Сбербанк России» и IBM договорились о стратегическом партнерстве 1
24.09.2013 Qiwi построил облачную платформу хранения данных на базе решений IBM 1
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
23.03.2012 «ВТБ Банк» выбрал IBM FileNet Content Manager для создания цифрового репозитория клиентских профилей 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1

Публикаций - 93, упоминаний - 104

IBM EMEA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 60
Cisco Systems 4720 13
Microsoft Corporation 22497 13
SAP SE 4595 9
Oracle - Sun Microsystems 2176 8
Intel Corporation 11262 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
6072 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Oracle Corporation 6035 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Nortel Networks 1287 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
Dell EMC 4736 4
ДиалогНаука 191 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
VMware 2025 4
Информзащита 641 4
Ситроникс - Sitronics 941 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
HP Inc. 5313 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 3
Связьинформ 85 3
SAS Institute 854 3
IBM Global Services 118 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 3
Navicon - Навикон 232 3
SAP CIS - САП СНГ 821 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 3
Электросвязь 215 3
Huawei 3222 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Альфа-Банк 1476 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Газпром ПАО 1008 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Аэрофлот 648 2
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 33 2
BNP Paribas 61 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
X5 Group 709 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 50 1
Danone - Юнимилк 38 1
Татэнерго 38 1
Jaguar Cars 115 1
ЮКОС НК 138 1
BMW Group 392 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Открытие ФК 2713 1
Россети МРСК Северного Кавказа 25 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 36 1
Oradell Equites 2 1
РОСНО СК 171 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 24 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 13 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
Cisco Capital 17 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 1
АСК 36 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 1
Белый Ветер 340 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
AECOM 10 1
Adizes Institute - Институт Адизеса 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Правительство РФ 8292 4
Правительство Москвы 1640 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 2
Правительство Канады 40 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 1 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 8 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 56 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Музей-усадьба Архангельское 20 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 24 1
Правительство Ульяновской области 31 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 1 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 48 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
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Apple iPad 3663 2
Apple iOS 6422 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
SAP Sybase 280 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 1
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Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 156 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 63 1
Intel x86 - архитектура процессора 1391 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 73 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 15 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 135 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 1
Корнильев Кирилл 64 12
Сорокина Татьяна 16 4
Слизов Владимир 5 3
Филатов Андрей 105 3
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 3
Макаров Станислав 116 3
Яковлев Александр 25 2
Мочальников Алексей 10 2
Никифоров Николай 1161 2
Дергунова Ольга 116 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Коротков Андрей 82 2
Фазылзянов Фарит 24 2
Сапельников Сергей 107 2
Конаш Дмитрий 18 2
Гуральников Сергей 162 2
Лядов Кирилл 17 2
Андреев Сергей 59 2
Тюркин Михаил 45 2
Казаков Александр 42 2
Ермолаев Артем 348 2
Агамирзян Игорь 68 2
Мякишева Марина 84 2
Фурсенко Андрей 121 2
Юнов Константин 36 2
Макаров Валентин 173 2
Попов Алексей 329 2
Кривошеев Евгений 8 2
Путин Владимир 2542 2
Тихонов Александр 64 2
Павлов Олег 12 2
Волож Аркадий 212 2
Рейман Леонид 1009 2
Поляков Алексей 15 2
Хомков Игорь 43 1
Молодых Владимир 27 1
Хасис Лев 103 1
Галицкий Александр 96 1
Лысенко Эдуард 238 1
Белоусов Максим 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 68
Азия - Азиатский регион 3803 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 34
Европа Восточная 2927 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 20
Европа 12319 10
Украина 6212 10
Казахстан - Республика 4467 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Канада 3319 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Ближний Восток 2549 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Франция - Французская Республика 5665 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Таджикистан - Республика 726 4
Казахстан - Нур-Султан - Астана 332 3
Япония 10069 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 3
Узбекистан - Республика 1285 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Сербия - Республика 225 3
Европа Западная 1329 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
Бельгия - Королевство 851 3
Индия - Республика 4263 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 6
Информационное общество - Государственная программа 1238 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 146 1
Абонентская база 1383 1
Экономический эффект 694 1
Технопарки, инновационные центры и наукограды 76 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 1
Мошенничество - Махинации 2142 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
Человеческий фактор 1099 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
ComNews - Медиа-бизнес 89 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
ComputerWorld 139 1
PCweek 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
IDC - International Data Corporation 4671 4
Gartner - Гартнер 3301 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
Медиалогия 48 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
IDC EMEA 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
РАН - Российская академия наук 1397 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
Академия ФСБ России 6 1
RRC Education - Учебный центр 0 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 4 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 14 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
IBM Academic Initiative 4 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Docflow 123 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 1
Navicon DataTalks 2 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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