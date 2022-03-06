Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM EMEA ИБМ ВЕА ИБМ Восточная Европа/Азия IBM East Europe/Asia
Публикаций - 93, упоминаний - 104
IBM EMEA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корнильев Кирилл 64 12
|Сорокина Татьяна 16 4
|Слизов Владимир 5 3
|Филатов Андрей 105 3
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 3
|Макаров Станислав 116 3
|Яковлев Александр 25 2
|Мочальников Алексей 10 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Коротков Андрей 82 2
|Фазылзянов Фарит 24 2
|Сапельников Сергей 107 2
|Конаш Дмитрий 18 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Андреев Сергей 59 2
|Тюркин Михаил 45 2
|Казаков Александр 42 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Агамирзян Игорь 68 2
|Мякишева Марина 84 2
|Фурсенко Андрей 121 2
|Юнов Константин 36 2
|Макаров Валентин 173 2
|Попов Алексей 329 2
|Кривошеев Евгений 8 2
|Путин Владимир 2542 2
|Тихонов Александр 64 2
|Павлов Олег 12 2
|Волож Аркадий 212 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Поляков Алексей 15 2
|Хомков Игорь 43 1
|Молодых Владимир 27 1
|Хасис Лев 103 1
|Галицкий Александр 96 1
|Лысенко Эдуард 238 1
|Белоусов Максим 73 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
|IDC - International Data Corporation 4671 4
|Gartner - Гартнер 3301 1
|RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
|Медиалогия 48 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
|IDC EMEA 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru