«Дочку» сбежавшей из России IBM наказали рублем за отказ обслуживать Linux в Центробанке

Представительству IBM в России придется по решению суда вернуть 30 млн руб. за сертификаты своей техподдержки, которые ранее были предоплачены, но обесценились после бегства вендора из нашей страны. Конечным пользователем сертификатов выступал Центробанк — исторический пользователь «железа» IBM.

Суд над IBM

Как выяснил CNews, российской структуре американской компании IBM, ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» придется выплатить одному из своих контрагентов в нашей стране 31,1 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

В этой сумме 30,1 млн руб. приходится на «неосновательное обогащение», а 1 млн руб. — на проценты за пользование чужими денежными средствами. Иск был подан 26 октября 2022 г. вышеупомянутым контрагентом — ООО «Бизнес телеком-импорт» (юрлицо известного дистрибутора RRC).

Напомним, в начале марта 2022 г. IBM, которая входит в число крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения с рыночной капитализацией свыше $100 млрд, в числе множества других западных ИТ-вендоров официально ушла из России на фоне начавшейся спецоперации на Украине.

Из опубликованных документов судебного разбирательства можно заключить, что служителям Фемиды пришлось рассматривать ставшую уже стандартной ситуацию. Представительство вендора получило от российской структуры-посредника (авторизованного партнера) предоплату за услуги своей техподдержки; подтвержденные обязательства в виде сертификатов были переданы конечному заказчику; к моменту бегства вендора срок действия сертификатов еще не истек; они обесценились, но вендор добровольно не желает возвращать деньги за «отказной» период.

Фото: соцсеть IBM «Дочку» IBM обязали в России вернуть 30 млн руб. покупателю сертификатов техподдержки вендора

В данной истории в цепочке посредников оказался не только «Бизнес телеком-импорт», но и компания «Смарт текнолоджис» (была заявлена в иске третьим лицом), которая на 40% принадлежит сыну основателя «Национальной компьютерной корпорации», Александра Калинина — Алексею Калинину.

Конечным же заказчиком техподдержки выступил Цетробанк. «Согласно условиям соглашения, истец может заказывать услуги ответчика для клиента Центральный банк Российской Федерации», — говорится в судебных документах.

Общая сумма соглашения заключенного между истцом и ответчиком 7 октября 2020 г., составила 84,2 млн руб. Вышеупомянутая сумма «неосновательного обогащения» в 30,1 млн руб. — это и есть «недорасходованные» средства.

Какого сервиса лишился Центробанк

В заключении суда упоминается, что «ИБМ оказывает консалтинговые услуги клиенту, услуги по установке, индивидуальной настройке и конфигурированию, техническому обслуживанию и др.».

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Как видно из текста решения, большая часть проблемных услуг касалась «комплексной технической поддержки для программ SUSE Linux» разработки SUSE Software Solution Irland Ltd.

Общеизвестно, что Центробанк исторически является пользователем мэйнфреймов IBM. Как ранее писал CNews, после 2013 г., ознаменовавшегося сменой ИТ-команды, они стали работать под управлением операционных систем на основе Linux.

В отношении упомянутой в судебных документах ОС SUSE Linux стоит отметить, что ее серверная версия SUSE Linux Enterprise Server впервые он был выпущен 31 октября 2000 г. как версия для мейнфреймов IBM S/390. Впоследствии различные релизы SUSE Linux Enterprise Server также поддерживали платформы IBM Power и IBM Z.

Редакция CNews ожидает от Центробанка комментариев относительно того, чьими силами после февраля 2022 г. в контексте санкционного демарша IBM, осуществлялась техподдержка ОС, развернутой на «железе» вендора, а также самого этого «железа».