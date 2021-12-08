Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RRC RRC EN RRC Enterprise Networking RRC Focus Distribution RRC Business Telecommunications
Публикаций - 144, упоминаний - 176
RRC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Косилов Михаил 14 14
|Сидоров Константин 12 11
|Колмыков Александр 8 7
|Киппельман Игнатий 6 4
|Ходырев Владимир 7 4
|Витоженц Александр 7 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 3
|Рейтман Юрий 6 3
|Ковалевский Вадим 4 3
|Корнеев Сергей 81 3
|Тикуркин Максим 37 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
|Андреев Андрей 29 2
|Краснов Михаил 77 2
|Спирин Антон 6 2
|Шутбаев Жанибек 7 2
|Булгаков Кирилл 47 2
|Добкин Аркадий 62 2
|Фролов Алексей 16 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Бобровников Борис 99 2
|Солонин Виталий 89 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Володкович Вячеслав 50 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Астахов Сергей 3 2
|Миллер Сергей 43 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Козлов Павел 20 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Путин Владимир 2542 2
|Балабанов Виктор 1 1
|Востриков Илья 1 1
|Никулин Игорь 24 1
|Калинин Александр 124 1
|Королев Андрей 11 1
|Дягилев Василий 83 1
|Тихонова Наталья 1 1
|Гусаков Сергей 1 1
|Шальнов Олег 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru