RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications

Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, заключила официальное партнерское соглашение с

Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security Портфель широкопрофильного дистрибьютора RRC Security пополнился сервисами защиты от атак на веб-приложения, инструментами защиты от м

RRC и «Dатару» подписали дистрибьютерское соглашение Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютер ИТ-решений, объявляет о подписании дистрибьютерского согла

Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение труктурами для формирования максимально реалистичного ложного слоя данных и активов. «Партнерство с RRC поможет объединить усилия для реализации проектов по защите бизнеса от целевых атак. Широ

RRC стала дистрибьютором российского производителя оборудования F+ tech конечных заказчиков. Нам нужны сильные канальные игроки – такие, как наш новый дистрибутор компания RRC. Мы рассчитываем, что это сотрудничество поможет повысить узнаваемость бренда F+ tech и о

RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый портфель решениями Docs Security Suite (DSS), DataNova OR, DataGrain

Продукты Efros пополнили бизнес-портфель RRC «RRC Россия», широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), объявила о начале

Российский разработчик Qtech – новый вендор RRC Group ия с российским производителем ИТ и телекоммуникационного оборудования Qtech. По условиям договора, RRC будет продвигать на российском рынке комплекс решений для операторов связи, предприятий и

RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть ь программного обеспечения NGR Softlab заключил соглашение с международным профильным дистрибутором RRC. Решения NGR Softlab будут продвигаться через партнерскую сеть RRC. Продукты NGR S

«Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве «Т1 консалтинг» подписала меморандум о сотрудничестве с группой RRC, ИТ-дистрибутором, работающим в России и странах ближнего зарубежья в том числе. Компании

RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. bishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления, а т

RRC Group стала дистрибьютором Red Hat Компания RRC Group, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), стала дистрибьюторо

RRC анонсирует RRC Innovation Lab Компания RRC, российский дистрибутор и поставщик высокотехнологичного ИТ оборудования, персональных ци

RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали

RRC займется дистрибуцией решений «Сименс» для промышленных коммуникаций RRC и «Сименс», официальное представительство концерна «Сименс АГ» в России, сообщили о подписании совместного дистрибьюторского соглашения. По условиям договора, RRC займется продвижением промышленных сетевых компонентов и систем идентификации производства «Сименс» на рынках России и стран СНГ. Компания «Сименс» является одним из мировых лидеров решений

RRC займется распространением решений Delta Power Solutions в России Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании соглашения с тайваньской

RRC добавила сервис Microsoft Azure CSP к платформе Bento Cloud труктурой и, соответственно, обеспечивают более эффективное управление ИТ-бюджетами: заказчики платят только за те ресурсы, которые им необходимы.Благодаря данному обновлению платформа Bento Cloud от RRC теперь может предложить своим партнерам сервисы Microsoft Azure на гибкой основе потребления и оплаты только за потребленные мощности (модель pay-as-you-go) по программе Microsoft CSP (Clou

RRC представила облачную платформу Bento Cloud Компания RRC, российский дистрибутор высокотехнологичного оборудования и персональных цифровых устройс

RRC займется продвижением программного решения Mind Компания RRC объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с российским разработчиком решений в о

RRC займется поставкой решений Microsoft в России Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании партнерского соглашения

Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со шта

Как RRC нарастил дистрибуцию решений Cisco, реорганизовав продажи Сотрудничество одной из крупнейших российских ИТ-компаний RRC c Cisco Systems началось в далеком 2000 г. Руководство RRC, ориентированное на работу с технологическими лидерами, поверило в потенциал решений Cisco, популярность которых на мировом

Михаил Косилов - Мы вошли в 2015 год с оптимизмом CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка информационных технологий в 2014 году, и как RRC Group закончила год на общем фоне? Михаил Косилов: Мы видим разные оценки рынка, потому ч

RRC запустила мобильное приложение о продукции Zebra Technologies Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о выпуске собственного мобильного при

RRC: Пока все ждут новый кризис, мы наращиваем продажи Cisco зультата. CNews: Вадим, это – тема следующего вопроса. Вы два года возглавляете направление Cisco в RRC. Получается, что вы добились таких впечатляющих результатов за первый год работы в компан

RRC начинает поставлять в Россию решения Motorola Wireless Networks Компания RRC и корпорация Motorola объявили о расширении сотрудничества. С января этого года RRC

RRC консолидировала бизнес Группа компаний RRC, международный дистрибутор высокотехнологичного оборудования, информирует об объединении

RRC EN стала дистрибьютором Eset Российское представительство компании Eset и RRC EN, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, подписали соглашение о сотрудничестве

RRC EN: новая структура и кадровые перестановки Нишевой дистрибутор высокотехнологичного оборудования компания RRC EN CIS, входящая в группу RRC, сообщила о создании новой структуры и некоторых кад

RRC прогнозирует рост выручки на 39% Компания RRC прогнозирует рост выручки в 2007г. по сравнению с 2006 г. на 39% - до $314 млн., заявил п

Кадровые изменения в RRC: новый директор по маркетингу Международная группа компаний RRC сообщила о кадровых изменениях, произошедших в первой половине октября 2007 г. 8 октября

RRC нашла «безопасную» нишу По словам Константина Сидорова, президента группы компаний RRC, одной из заметных в России и странах Восточной Европы тенденций, характерных для дистриб

RRC EN Россия стала дистрибьютором McAfee Компания RRC EN Россия, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, объявляет о начале продвижения

Стартовали продажи новых решений Check Point UTM-1 Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «RRC EN Россия» объявил о старте продаж и начале продвижения на рынки России и СНГ новых решен

В RRC произошли кадровые изменения Международная группа компаний RRC сообщила о произошедших в конце 2006 и начале 2007 гг. кадровых изменениях. По завершению

RRC EN стал дистрибьютором Nortel в СНГ Компании Nortel и RRC EN Россия объявляют о заключении дистрибьюторского контракта на территории России и стран