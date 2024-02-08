RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications

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Компания RRC основана в 1992 году и является широкопрофильным дистрибьютором телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств автоматической идентификации и сбора данных, систем информационной безопасности, инфраструктурных решений. Офисы RRC расположены в Москве и Санкт-Петербурге, продуктовый портфель компании насчитывает 60 вендоров мирового класса. Партнерская база компании насчитывает более 6000 партнеров.
СОБЫТИЯ
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|08.02.2024
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Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение
Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, заключила официальное партнерское соглашение с
|14.12.2023
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Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security
Портфель широкопрофильного дистрибьютора RRC Security пополнился сервисами защиты от атак на веб-приложения, инструментами защиты от м
|16.10.2023
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RRC и «Dатару» подписали дистрибьютерское соглашение
Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютер ИТ-решений, объявляет о подписании дистрибьютерского согла
|06.07.2023
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Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение
труктурами для формирования максимально реалистичного ложного слоя данных и активов. «Партнерство с RRC поможет объединить усилия для реализации проектов по защите бизнеса от целевых атак. Широ
|08.06.2023
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RRC стала дистрибьютором российского производителя оборудования F+ tech
конечных заказчиков. Нам нужны сильные канальные игроки – такие, как наш новый дистрибутор компания RRC. Мы рассчитываем, что это сотрудничество поможет повысить узнаваемость бренда F+ tech и о
|07.04.2023
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RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение
разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый портфель решениями Docs Security Suite (DSS), DataNova OR, DataGrain
|01.12.2022
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Продукты Efros пополнили бизнес-портфель RRC
«RRC Россия», широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), объявила о начале
|20.04.2022
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Российский разработчик Qtech – новый вендор RRC Group
ия с российским производителем ИТ и телекоммуникационного оборудования Qtech. По условиям договора, RRC будет продвигать на российском рынке комплекс решений для операторов связи, предприятий и
|26.10.2021
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RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть
ь программного обеспечения NGR Softlab заключил соглашение с международным профильным дистрибутором RRC. Решения NGR Softlab будут продвигаться через партнерскую сеть RRC. Продукты NGR S
|16.06.2021
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«Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве
«Т1 консалтинг» подписала меморандум о сотрудничестве с группой RRC, ИТ-дистрибутором, работающим в России и странах ближнего зарубежья в том числе. Компании
|20.01.2021
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RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
bishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления, а т
|14.09.2020
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RRC Group стала дистрибьютором Red Hat
Компания RRC Group, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), стала дистрибьюторо
|12.08.2020
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RRC анонсирует RRC Innovation Lab
Компания RRC, российский дистрибутор и поставщик высокотехнологичного ИТ оборудования, персональных ци
|06.07.2020
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RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений
Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали
|13.11.2018
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RRC займется дистрибуцией решений «Сименс» для промышленных коммуникаций
RRC и «Сименс», официальное представительство концерна «Сименс АГ» в России, сообщили о подписании совместного дистрибьюторского соглашения. По условиям договора, RRC займется продвижением промышленных сетевых компонентов и систем идентификации производства «Сименс» на рынках России и стран СНГ. Компания «Сименс» является одним из мировых лидеров решений
|13.03.2018
|RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
|07.03.2018
|RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
|03.10.2017
|RRC объявила о старте продаж сервисов BitTitan на платформе Bento Cloud
|29.05.2017
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RRC займется распространением решений Delta Power Solutions в России
Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании соглашения с тайваньской
|11.01.2017
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RRC добавила сервис Microsoft Azure CSP к платформе Bento Cloud
труктурой и, соответственно, обеспечивают более эффективное управление ИТ-бюджетами: заказчики платят только за те ресурсы, которые им необходимы.Благодаря данному обновлению платформа Bento Cloud от RRC теперь может предложить своим партнерам сервисы Microsoft Azure на гибкой основе потребления и оплаты только за потребленные мощности (модель pay-as-you-go) по программе Microsoft CSP (Clou
|05.09.2016
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RRC представила облачную платформу Bento Cloud
Компания RRC, российский дистрибутор высокотехнологичного оборудования и персональных цифровых устройс
|17.08.2016
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RRC займется продвижением программного решения Mind
Компания RRC объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с российским разработчиком решений в о
|17.03.2016
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RRC займется поставкой решений Microsoft в России
Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании партнерского соглашения
|12.02.2016
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Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group
Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со шта
|28.08.2015
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Как RRC нарастил дистрибуцию решений Cisco, реорганизовав продажи
Сотрудничество одной из крупнейших российских ИТ-компаний RRC c Cisco Systems началось в далеком 2000 г. Руководство RRC, ориентированное на работу с технологическими лидерами, поверило в потенциал решений Cisco, популярность которых на мировом
|19.06.2015
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Михаил Косилов - Мы вошли в 2015 год с оптимизмом
CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка информационных технологий в 2014 году, и как RRC Group закончила год на общем фоне? Михаил Косилов: Мы видим разные оценки рынка, потому ч
|13.03.2013
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RRC запустила мобильное приложение о продукции Zebra Technologies
Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о выпуске собственного мобильного при
|04.06.2012
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RRC: Пока все ждут новый кризис, мы наращиваем продажи Cisco
зультата. CNews: Вадим, это – тема следующего вопроса. Вы два года возглавляете направление Cisco в RRC. Получается, что вы добились таких впечатляющих результатов за первый год работы в компан
|20.01.2010
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RRC начинает поставлять в Россию решения Motorola Wireless Networks
Компания RRC и корпорация Motorola объявили о расширении сотрудничества. С января этого года RRC
|16.10.2008
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RRC консолидировала бизнес
Группа компаний RRC, международный дистрибутор высокотехнологичного оборудования, информирует об объединении
|21.05.2008
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RRC EN стала дистрибьютором Eset
Российское представительство компании Eset и RRC EN, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, подписали соглашение о сотрудничестве
|28.01.2008
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RRC EN: новая структура и кадровые перестановки
Нишевой дистрибутор высокотехнологичного оборудования компания RRC EN CIS, входящая в группу RRC, сообщила о создании новой структуры и некоторых кад
|21.11.2007
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RRC прогнозирует рост выручки на 39%
Компания RRC прогнозирует рост выручки в 2007г. по сравнению с 2006 г. на 39% - до $314 млн., заявил п
|15.10.2007
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Кадровые изменения в RRC: новый директор по маркетингу
Международная группа компаний RRC сообщила о кадровых изменениях, произошедших в первой половине октября 2007 г. 8 октября
|01.06.2007
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RRC нашла «безопасную» нишу
По словам Константина Сидорова, президента группы компаний RRC, одной из заметных в России и странах Восточной Европы тенденций, характерных для дистриб
|19.04.2007
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RRC EN Россия стала дистрибьютором McAfee
Компания RRC EN Россия, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, объявляет о начале продвижения
|28.02.2007
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Стартовали продажи новых решений Check Point UTM-1
Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «RRC EN Россия» объявил о старте продаж и начале продвижения на рынки России и СНГ новых решен
|31.01.2007
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В RRC произошли кадровые изменения
Международная группа компаний RRC сообщила о произошедших в конце 2006 и начале 2007 гг. кадровых изменениях. По завершению
|13.07.2006
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RRC EN стал дистрибьютором Nortel в СНГ
Компании Nortel и RRC EN Россия объявляют о заключении дистрибьюторского контракта на территории России и стран
|10.05.2006
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RRC объявила итоги работы в России
Группа компаний RRC подвела итоги работы компании RRC EN на территории России и Восточной Европы, а та
RRC и организации, системы, технологии, персоны:
|Косилов Михаил 17 16
|Сидоров Константин 15 12
|Колмыков Александр 9 7
|Ходырев Владимир 7 7
|Киппельман Игнатий 7 5
|Корнеев Сергей 84 4
|Ковалевский Вадим 4 4
|Бобровников Борис 104 3
|Витоженц Александр 7 3
|Рейтман Юрий 6 3
|Штерн Сергей 4 3
|Кострица Игорь 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Калинин Алексей 77 3
|Калинин Александр 189 3
|Андреев Андрей 33 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Добкин Аркадий 82 2
|Шпак Василий 279 2
|Зотов Алексей 69 2
|Шелобков Алексей 53 2
|Фролов Алексей 26 2
|Голов Андрей 53 2
|Безруков Андрей 33 2
|Краснов Михаил 87 2
|Козлов Михаил 182 2
|Волков Михаил 70 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Астахов Сергей 10 2
|Соловьев Сергей 76 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Слабаков Денис 3 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Спирин Антон 88 2
|Достов Виктор 26 2
|Кожуховский Игорь 10 2
|Соменков Станислав 2 2
|Бартенева Мария 35 2
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