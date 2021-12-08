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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RRC RRC EN RRC Enterprise Networking RRC Focus Distribution RRC Business Telecommunications

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications


08.12.2021 Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть
16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве
20.01.2021 RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
14.09.2020 RRC Group стала дистрибьютором Red Hat
12.08.2020 RRC анонсирует RRC Innovation Lab
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений
13.11.2018 RRC займется дистрибуцией решений «Сименс» для промышленных коммуникаций
13.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
07.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
03.10.2017 RRC объявила о старте продаж сервисов BitTitan на платформе Bento Cloud
29.05.2017 RRC займется распространением решений Delta Power Solutions в России
11.01.2017 RRC добавила сервис Microsoft Azure CSP к платформе Bento Cloud
05.09.2016 RRC представила облачную платформу Bento Cloud
17.08.2016 RRC займется продвижением программного решения Mind
17.03.2016 RRC займется поставкой решений Microsoft в России
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group
28.08.2015 Как RRC нарастил дистрибуцию решений Cisco, реорганизовав продажи
19.06.2015 Михаил Косилов - Мы вошли в 2015 год с оптимизмом
13.03.2013 RRC запустила мобильное приложение о продукции Zebra Technologies
04.06.2012 RRC: Пока все ждут новый кризис, мы наращиваем продажи Cisco
20.01.2010 RRC начинает поставлять в Россию решения Motorola Wireless Networks
16.10.2008 RRC консолидировала бизнес
28.01.2008 RRC EN: новая структура и кадровые перестановки
21.11.2007 RRC прогнозирует рост выручки на 39%
15.10.2007 Кадровые изменения в RRC: новый директор по маркетингу
01.06.2007 RRC нашла «безопасную» нишу
31.01.2007 В RRC произошли кадровые изменения
10.05.2006 RRC объявила итоги работы в России
29.03.2006 "RRC Казахстан" объявила об итогах 2005 года
10.02.2006 RRC разделилась по бизнес-направлениям
19.10.2005 DiFo, входящая в RRC Group, стала дистрибьютором Linksys
14.05.2005 RRC стала дистрибьютором Check Point в России
29.04.2005 Группа компаний RRC подвела итоги работы в 2004 году
15.04.2005 В России появился новый дистрибьютер цифровых устройств
20.10.2004 RRC открыла офис в Словакии
25.08.2004 RRC, "Продукты Питания", ТВЦ и Antel Group перейдут на систему ERA Finacials
22.08.2003 RRC открыла новое направление по продажам продуктов ViewSonic
01.08.2003 RRC планирует расширяться за рубеж
29.04.2003 В рядах "Инфосан" пополнение

Публикаций - 144, упоминаний - 176

RRC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4720 24
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
Microsoft Corporation 22497 15
HP Inc. 5313 13
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 12
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 10
HP 3Com 659 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 9
Lenovo Motorola 3463 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 9
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 9
Check Point Software Technologies 694 8
1С-Битрикс - Bitrix 443 8
Intel Corporation 11262 8
6072 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
1С-ИжТиСи 5461 8
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 91 7
ITG - INLINE Technologies Group 150 7
Epicor Software Corporation 161 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 7
HP - palmOne - Handspring 294 6
Zebra - Symbol Technologies 146 6
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 5
Merlion - Мерлион 383 5
Red Hat 1183 5
Rover - RoverComputers 397 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Астерос - Asteros 624 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Zebra Technologies 129 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Dealine - Дилайн 66 5
SAP SE 4595 5
Dell EMC 4736 5
NVision Group - Энвижн Груп 660 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Toshiba Corporation 2830 4
РДТЕХ 220 4
Ланит - Comptek - Комптек 183 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 6
Роснефть РН-Пурнефтегаз 15 6
Казахмыс - Kazakhmys 48 6
Газпром ПАО 1008 4
Белый Ветер 340 4
ВТБ - ВТБ24 658 3
Dixis - Диксис 343 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 3
Башнефть ПАО АНК 118 2
Роснефть НК 434 2
Societe Generale - Росбанк 438 2
Hyundai Motor 316 2
Евросеть 1393 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Газпром нефть 439 2
Почта России ПАО 1853 2
Связьтранснефть 20 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 1
Гипросвязь ПАО 70 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
Boxberry - российская служба доставки 23 1
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
UFG Private Equity 29 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
Русский стандарт Банк 370 1
Springer Nature Limited 4 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 1
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 27 1
Новатэк Новафининвест 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 6
Правительство РФ 8292 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами 12 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
ГИС-Ассоциация 231 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 33
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 15
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 12
Сервер - Серверные платформы 10956 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 7
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Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 6
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 5
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 278 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 4
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
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WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 594 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 3
Big Data - Большие данные 3520 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 8
Google Android 11959 7
Nokia Symbian OS 1388 7
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 7
RRC Bento Cloud 7 7
Epicor ERP 32 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 6
Apple iOS 6422 5
Linux OS 7669 5
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 4
Яндекс.Маркет 524 3
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 24 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 156 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 3
Microsoft Windows 10 11713 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 154 2
Microsoft Azure 1276 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 44 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 2
Cisco Webex Room 7 2
Paragon Мультилекс 36 2
Microsoft Office 365 834 2
Aladdin JaCarta 257 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Rover - RoverPC 67 2
Microsoft SQL Server 1416 2
UNICOM U.S. Robotics Courier v.Everything 3 2
Paragon Penreader 52 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 2
Fujitsu Pocket LOOX 82 2
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Google Earth - Google Планета Земля 451 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
Cisco Webex - Intranets.com 155 2
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution 5 2
WordPress 194 1
Гарда Предприятие - DLP-система 19 1
Microsoft Azure Stack 69 1
МТС Cloud - CloudMTS 158 1
Nokia Broadband Fronthaul 18 1
Косилов Михаил 14 14
Сидоров Константин 12 11
Колмыков Александр 8 7
Киппельман Игнатий 6 4
Ходырев Владимир 7 4
Витоженц Александр 7 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 3
Рейтман Юрий 6 3
Ковалевский Вадим 4 3
Корнеев Сергей 81 3
Тикуркин Максим 37 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Андреев Андрей 29 2
Краснов Михаил 77 2
Спирин Антон 6 2
Шутбаев Жанибек 7 2
Булгаков Кирилл 47 2
Добкин Аркадий 62 2
Фролов Алексей 16 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Бобровников Борис 99 2
Солонин Виталий 89 2
Москалева Татьяна 73 2
Володкович Вячеслав 50 2
Никифоров Николай 1161 2
Астахов Сергей 3 2
Миллер Сергей 43 2
Балагуров Андрей 8 2
Козлов Павел 20 2
Болсуновский Михаил 11 2
Путин Владимир 2542 2
Балабанов Виктор 1 1
Востриков Илья 1 1
Никулин Игорь 24 1
Калинин Александр 124 1
Королев Андрей 11 1
Дягилев Василий 83 1
Тихонова Наталья 1 1
Гусаков Сергей 1 1
Шальнов Олег 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 120
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 62
Европа Восточная 2927 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 21
Украина 6212 19
Казахстан - Республика 4467 16
Венгрия 615 14
Польша - Республика 1559 13
Европа 12319 11
Чехия - Чешская Республика 1053 10
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Сербия - Республика 225 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 5
Румыния 592 5
Казахстан - Алматы 483 5
Словения - Республика 201 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Узбекистан - Республика 1285 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Индия - Республика 4263 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Европа Западная 1329 3
Ближний Восток 2549 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 8
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
VAD - Value Added Distribution 50 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 16 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Атлантис 71 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 134 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
Экономический эффект 694 1
Аутсорсинг 1351 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 72 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
The Verge - Издание 482 1
NYT - The New York Times 956 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 11
IDC - International Data Corporation 4671 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 6
SmartMarketing 73 5
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ITResearch 110 2
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Медиалогия 48 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
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