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RRC RRC EN RRC Enterprise Networking RRC Focus Distribution RRC Business Telecommunications

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications

Компания RRC основана в 1992 году и является широкопрофильным дистрибьютором телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств автоматической идентификации и сбора данных, систем информационной безопасности, инфраструктурных решений. Офисы RRC расположены в Москве и Санкт-Петербурге, продуктовый портфель компании насчитывает 60 вендоров мирового класса. Партнерская база компании насчитывает более 6000 партнеров.

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08.02.2024 Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение

Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, заключила официальное партнерское соглашение с
14.12.2023 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security

Портфель широкопрофильного дистрибьютора RRC Security пополнился сервисами защиты от атак на веб-приложения, инструментами защиты от м
16.10.2023 RRC и «Dатару» подписали дистрибьютерское соглашение

Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютер ИТ-решений, объявляет о подписании дистрибьютерского согла
06.07.2023 Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение

труктурами для формирования максимально реалистичного ложного слоя данных и активов. «Партнерство с RRC поможет объединить усилия для реализации проектов по защите бизнеса от целевых атак. Широ
08.06.2023 RRC стала дистрибьютором российского производителя оборудования F+ tech

конечных заказчиков. Нам нужны сильные канальные игроки – такие, как наш новый дистрибутор компания RRC. Мы рассчитываем, что это сотрудничество поможет повысить узнаваемость бренда F+ tech и о
07.04.2023 RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение

разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый портфель решениями Docs Security Suite (DSS), DataNova OR, DataGrain
01.12.2022 Продукты Efros пополнили бизнес-портфель RRC

«RRC Россия», широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), объявила о начале
20.04.2022 Российский разработчик Qtech – новый вендор RRC Group

ия с российским производителем ИТ и телекоммуникационного оборудования Qtech. По условиям договора, RRC будет продвигать на российском рынке комплекс решений для операторов связи, предприятий и
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть

ь программного обеспечения NGR Softlab заключил соглашение с международным профильным дистрибутором RRC. Решения NGR Softlab будут продвигаться через партнерскую сеть RRC. Продукты NGR S
16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве

«Т1 консалтинг» подписала меморандум о сотрудничестве с группой RRC, ИТ-дистрибутором, работающим в России и странах ближнего зарубежья в том числе. Компании
20.01.2021 RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.

bishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления, а т
14.09.2020 RRC Group стала дистрибьютором Red Hat

Компания RRC Group, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), стала дистрибьюторо
12.08.2020 RRC анонсирует RRC Innovation Lab

Компания RRC, российский дистрибутор и поставщик высокотехнологичного ИТ оборудования, персональных ци
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений

Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали

13.11.2018 RRC займется дистрибуцией решений «Сименс» для промышленных коммуникаций

RRC и «Сименс», официальное представительство концерна «Сименс АГ» в России, сообщили о подписании совместного дистрибьюторского соглашения. По условиям договора, RRC займется продвижением промышленных сетевых компонентов и систем идентификации производства «Сименс» на рынках России и стран СНГ. Компания «Сименс» является одним из мировых лидеров решений
13.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
07.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
03.10.2017 RRC объявила о старте продаж сервисов BitTitan на платформе Bento Cloud
29.05.2017 RRC займется распространением решений Delta Power Solutions в России

Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании соглашения с тайваньской
11.01.2017 RRC добавила сервис Microsoft Azure CSP к платформе Bento Cloud

труктурой и, соответственно, обеспечивают более эффективное управление ИТ-бюджетами: заказчики платят только за те ресурсы, которые им необходимы.Благодаря данному обновлению платформа Bento Cloud от RRC теперь может предложить своим партнерам сервисы Microsoft Azure на гибкой основе потребления и оплаты только за потребленные мощности (модель pay-as-you-go) по программе Microsoft CSP (Clou
05.09.2016 RRC представила облачную платформу Bento Cloud

Компания RRC, российский дистрибутор высокотехнологичного оборудования и персональных цифровых устройс
17.08.2016 RRC займется продвижением программного решения Mind

Компания RRC объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с российским разработчиком решений в о
17.03.2016 RRC займется поставкой решений Microsoft в России

Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании партнерского соглашения

12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group

Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со шта
28.08.2015 Как RRC нарастил дистрибуцию решений Cisco, реорганизовав продажи

Сотрудничество одной из крупнейших российских ИТ-компаний RRC c Cisco Systems началось в далеком 2000 г. Руководство RRC, ориентированное на работу с технологическими лидерами, поверило в потенциал решений Cisco, популярность которых на мировом
19.06.2015 Михаил Косилов - Мы вошли в 2015 год с оптимизмом

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка информационных технологий в 2014 году, и как RRC Group закончила год на общем фоне? Михаил Косилов: Мы видим разные оценки рынка, потому ч
13.03.2013 RRC запустила мобильное приложение о продукции Zebra Technologies

Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о выпуске собственного мобильного при
04.06.2012 RRC: Пока все ждут новый кризис, мы наращиваем продажи Cisco

зультата. CNews: Вадим, это – тема следующего вопроса. Вы два года возглавляете направление Cisco в RRC. Получается, что вы добились таких впечатляющих результатов за первый год работы в компан
20.01.2010 RRC начинает поставлять в Россию решения Motorola Wireless Networks

Компания RRC и корпорация Motorola объявили о расширении сотрудничества. С января этого года RRC

16.10.2008 RRC консолидировала бизнес

Группа компаний RRC, международный дистрибутор высокотехнологичного оборудования, информирует об объединении

21.05.2008 RRC EN стала дистрибьютором Eset

Российское представительство компании Eset и RRC EN, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, подписали соглашение о сотрудничестве
28.01.2008 RRC EN: новая структура и кадровые перестановки

Нишевой дистрибутор высокотехнологичного оборудования компания RRC EN CIS, входящая в группу RRC, сообщила о создании новой структуры и некоторых кад
21.11.2007 RRC прогнозирует рост выручки на 39%

Компания RRC прогнозирует рост выручки в 2007г. по сравнению с 2006 г. на 39% - до $314 млн., заявил п
15.10.2007 Кадровые изменения в RRC: новый директор по маркетингу

Международная группа компаний RRC сообщила о кадровых изменениях, произошедших в первой половине октября 2007 г. 8 октября

01.06.2007 RRC нашла «безопасную» нишу

По словам Константина Сидорова, президента группы компаний RRC, одной из заметных в России и странах Восточной Европы тенденций, характерных для дистриб
19.04.2007 RRC EN Россия стала дистрибьютором McAfee

Компания RRC EN Россия, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, объявляет о начале продвижения
28.02.2007 Стартовали продажи новых решений Check Point UTM-1

Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «RRC EN Россия» объявил о старте продаж и начале продвижения на рынки России и СНГ новых решен
31.01.2007 В RRC произошли кадровые изменения

Международная группа компаний RRC сообщила о произошедших в конце 2006 и начале 2007 гг. кадровых изменениях. По завершению
13.07.2006 RRC EN стал дистрибьютором Nortel в СНГ

Компании Nortel и RRC EN Россия объявляют о заключении дистрибьюторского контракта на территории России и стран
10.05.2006 RRC объявила итоги работы в России

Группа компаний RRC подвела итоги работы компании RRC EN на территории России и Восточной Европы, а та

Публикаций - 178, упоминаний - 301

RRC и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 30
Microsoft Corporation 25775 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 18
HP Inc. 5883 15
Difo 18 14
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Lenovo Motorola 3566 11
HP 3Com 681 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 10
Softline - Софтлайн 3743 10
9594 10
Check Point Software Technologies 829 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 10
Ростелеком 10948 9
Intel Corporation 12811 9
Крок - Croc 1964 8
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 7
Epicor Software Corporation 166 7
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 7
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 7
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 7
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 7
SAP SE 5601 7
Zebra Technologies 158 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 6
Google LLC 12688 6
Rover - RoverComputers 423 6
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 6
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Samsung Electronics 11064 6
Dell EMC 5180 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Казахмыс - Kazakhmys 52 6
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 6
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 6
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 6
Газпром ПАО 1493 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Белый Ветер 365 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Газпром нефть 725 3
Евросеть 1421 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Hyundai Motor Company 436 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Superjob - Суперджоб 858 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Федеральное казначейство России 1949 2
NSSF - National Social Security Fund 4 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
Bryan Norris Associates 14 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 11
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