RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение

RRC стала официальным дистрибьютором Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений информационной безопасности. Компании подписали соглашение, в рамках которого RRC дополнит продуктовый портфель решениями Docs Security Suite (DSS), DataNova OR, DataGrain RUMA, DataGrain ESO, Crosstech Smart Assets (CTSA). Об этом CNews сообщили представители RRC.

Специалисты Crosstech Solutions Group проведут комплексное обучение для сотрудников RRC по своим решениям. После чего дистрибьютор сформирует команду из инженеров, маркетинговых специалистов и солюшен-сэйлов, которые будут работать над проектами по всем решениям вендора, среди них:

Docs Security Suite – платформа маркирования, уникализации и шифрования электронных документов, позволяющая разграничить доступ пользователей к конфиденциальной информации и настроить политики разрешенных действий с документами; DataNova OR – комплексное решение, реализованное на основе глубоких нейронных сетей в алгоритмах компьютерного зрения, необходимое для анализа и реагирования на инциденты, связанные с нарушением прав доступа и компрометацией конфиденциальной информации со стороны сотрудников компании; DataGrain RUMA – решение предназначено для мониторинга поведения пользователей, нацелено на обнаружение и реагирование на аномальную и нелегитимную деятельность сотрудников компании; DataGrain ESO – решение для сбора, анализа, консолидации, нормализации и хранения индексированных событий информационной безопасности с целью оптимизации объема входного потока событий в SIEM, а также другие ИБ и бизнес-системы; CrossTech Smart Assets – комплексный продукт, ориентированный на физический учет, финансовый контроль и управление контрактными обязательствами ИТ-активов организации в течение всего их жизненного цикла.

«Для нас имеет огромное значение предоставление актуальных и востребованных решений нашим партнерам и их заказчикам. Дополнение продуктового портфеля решениями Crosstech Solutions Group позволит более комплексно подойти к задаче по обеспечению безопасности российских компаний, укрепив защиту во внутреннем контуре и минимизируя угрозы, связанные с действиями внутренних злоумышленников. У вендора большие планы по развитию своих продуктов на ближайшие несколько лет, и мы нацелены на продуктивную совместную работу по продвижению решений, будем активно поддерживать инициативы вендора и участвовать в их реализации», – сказал Алексей Матвеев, руководитель департамента RRC Security.

«Мы рады, что среди наших партнеров появился такой сильный игрок на рынке информационной безопасности, как RRC. Выбирая дистрибьютора, мы ориентировались, прежде всего, на масштаб дилерской сети, профессионализм команды и отлаженность существующих в компании бизнес-процессов, что позволит привлечь экспертных партнеров для продвижения наших продуктов. Мы видим возрастающие с каждым годом потребности заказчика в обеспечении информационной безопасности внутри периметра организации, поэтому решения Crosstech Solutions Group разрабатываются для выявления потенциальных злоумышленников и недопущения ошибок, ведущих к раскрытию конфиденциальной информации. Уверен, что сотрудничество с RRC поможет нашим партнерам получить всестороннюю поддержку по продвижению решений Crosstech Solutions Group», – отметил Станислав Волков, директор по работе с партнерами Crosstech Solutions Group.

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Компания RRC основана в 1992 г. и является широкопрофильным дистрибьютором телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств автоматической идентификации и сбора данных, систем информационной безопасности, инфраструктурных решений. Офисы RRC расположены в Москве и Санкт-Петербурге, продуктовый портфель компании насчитывает 60 вендоров. Партнерская база компании насчитывает более 6000 партнеров.

Crosstech Solutions Group – российский разработчик решений, предназначенных для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз с учетом специфики каждой отдельной организации. Продукты входят в реестр российского ПО и рекомендованы для импортозамещения на предприятиях России.