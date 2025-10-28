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ИКС ИКС Безопасность ГардаТех Crosstech DSS Crosstech Docs Security Suite

Docs Security SuiteIRM решение по управлению доступом к неструктурированным данным и контролю за их использованием с применением целостной системы административных процессов, политик и руководств. Основная задача, решаемая DSS, – это реализация принятого в организации режима защиты информации. Docs Security Suite позволит отследить как умышленную передачу данных, так и непреднамеренные утечки.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2025 Выпущено глобальное обновление Docs Security Suite для работы в крупнейших инфраструктурах 1
22.10.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с решением Docs Security Suite 1
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
17.07.2023 Sitronics Group пополнила портфель решений для информационной безопасности продуктами Crosstech Solutions Group 1
07.04.2023 RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение 1
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний? 1
05.08.2022 Axoft обновил отечественный ИБ-портфель решениями от Crosstech Solutions Group 1
05.07.2022 «Сиссофт» и Crosstech Solutions Group стали партнерами 1
26.05.2022 Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами 1
26.05.2022 Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы 1
22.12.2021 Евгений Чугунов -

Искусственный интеллект становится помощником при принятии решений в SOC

 1
27.08.2021 Выручка Cross Technologies выросла на 8,4% с 2019 по 2020 годы 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
10.04.2019 Алексей Даньков -

Мы идем в сторону расширения ИБ-сервисов

 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - ГардаТех Солюшнс Групп - Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 12
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 5
Softline - Софтлайн 3745 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 2
ИКС 539 2
InfoWatch - Инфовотч 1186 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1441 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
MONT - МОНТ 188 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Varonis Systems 42 2
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 9 1
Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика 19 1
Nord Clan - Норд Клан 30 1
ИКС - ИКС Безопасность 5 1
Ростелеком 10955 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 936 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 1
Oracle Corporation 7077 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 607 1
Норси-Транс - НТ 147 1
Информзащита 942 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
МегаФон - Талмер - Talmer 56 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
X-Com - Икс ком 188 1
Код Безопасности 814 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Visa International 1994 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13966 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2084 4
Электронный документ - Electronic document 1580 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22643 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4881 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 3
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 786 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1599 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16273 3
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 157 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7877 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  871 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2886 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6318 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2226 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2775 2
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 179 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13930 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1118 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 441 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Smart Assets 7 5
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Jay Data 10 2
Microsoft Office 4175 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1600 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2516 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 2
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Anonimizer 1 1
ServiceNow IT Asset Management 1 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DataGrain UEBA 1 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech CEDM - Crosstech Endpoint Device Manager 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Tantor PGconfiguraqtor 7 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - IDM CAE - Identity Management Crosstech Advanced Edition 4 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Container Security - CTCS 2 1
Linux OS 11542 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3555 1
Microsoft Windows 16894 1
Apple - App Store 3113 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 284 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 904 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 852 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 236 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1403 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 909 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 254 1
Ivanti Neurons 5 1
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 7 1
Волков Станислав 6 5
Чугунов Евгений 16 3
Сафранович Алексей 2 2
Шелестюк Евгений 30 1
Тимофеева Дарья 4 1
Галинский Александр 4 1
Горелова Марина 6 1
Щербаков Никита 3 1
Феофанов Алексей 1 1
Самофеев Илья 6 1
Галдобин Александр 17 1
Вайсбанд Елена 3 1
Даньков Алексей 1 1
Ковалева Дарья 1 1
Лобас Аркадий 40 1
Семенов Александр 166 1
Генс Филипп 54 1
Прозоров Денис 11 1
Игнатов Сергей 80 1
Дворянский Александр 22 1
Шелобков Алексей 53 1
Лавров Владимир 111 1
Кожемяка Егор 15 1
Косецкий Сергей 2 1
Зотов Игорь 5 1
Пыслару Аркадий 7 1
Галиулин Тимур 12 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Матвеев Алексей 8 1
Александров Дмитрий 20 1
Дбар Федор 51 1
Сайганов Сергей 4 1
Козлов Денис 12 1
Дмитракова Анна 8 1
Фролов Виктор 11 1
Толкачев Алексей 6 1
Ледовской Валерий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 14
Турция - Турецкая республика 2623 3
Казахстан - Республика 6053 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 2
Узбекистан - Республика 2006 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 1
Европа 24969 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Азия - Азиатский регион 5922 1
Армения - Республика 2451 1
Беларусь - Белоруссия 6295 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19554 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Ближний Восток 3155 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1138 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1113 1
Таджикистан - Республика 954 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5116 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3832 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21670 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2263 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18171 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2897 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 2
Финансовый сектор - Банковская тайна 16 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7825 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5779 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1402 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10358 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5586 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16083 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4022 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8495 1
Импортозамещение - параллельный импорт 619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3963 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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