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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177565
ИКТ 13802
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Матвеев Алексей


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Россию заполонили низкокачественные безопасники. Их не берут на работу, хотя в стране дефицит ИБ-кадров 1
07.04.2023 RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение 1
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть 1
25.12.2017 Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии 1
08.07.2016 Samsung оборудовала решениями для визуализации зал славы ФК «Спартак» 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
20.03.2014 Смоленская АЭС стала пилотом в информатизации атомного ТЭК 1
03.04.2008 Программные продукты «Гранит-Центра» теперь совместимы с Vista 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Матвеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24899 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Samsung Electronics 10390 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Directum - Директум 1131 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
Гранит-Центр НПП 47 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 57 1
Ростех - Автоматика Концерн 1678 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 30 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2428 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5639 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11823 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3443 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4785 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6960 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1121 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 71 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 378 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8943 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5798 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8706 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14065 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12918 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5408 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 449 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 967 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24810 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 249 1
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 74 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 316 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 366 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12409 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12440 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 517 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 644 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 301 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 589 1
Google Android 14332 1
Apple iOS 7999 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 430 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1783 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 132 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 31 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
NGR Softlab - Dataplan 39 1
Crosstech Smart Assets 7 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 31 1
FreePik 1170 1
Юров Алексей 2 1
Славин Борис 34 1
Пудов Дмитрий 44 1
Киселев Александр 114 1
Зеленков Юрий 39 1
Аншина Марина 78 1
Семенов Андрей 19 1
Клепинин Павел 14 1
Рудзевич Мария 36 1
Усманов Артур 25 1
Зайков Максим 26 1
Богданов Мохаммед 1 1
Шамарова Оксана 1 1
Васильев Александр 63 1
Жбанкин Антон 1 1
Губин Егор 2 1
Волков Станислав 6 1
Моисеев Андрей 11 1
Айдемиров Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 902 1
Россия - УФО - Тюменская область 1204 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1102 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3215 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14258 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5132 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1290 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3027 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1249 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2285 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1959 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7074 1
Энергетика - Energy - Energetically 5273 1
Спорт - Футбол 743 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 547 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6493 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3104 1
Ведомости 1092 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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