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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пудов Дмитрий



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
13.01.2025 NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики 1
26.11.2024 NGR Softlab представляет новый продукт — систему управления безопасностью файлов 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
12.11.2024 NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ 1
30.10.2024 Dataplan от NGR Softlab официально признан программным обеспечением в сфере искусственного интеллекта 1
20.08.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию платформы Alertix 1
13.05.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan 1
13.02.2024 Евгений Ростовцев назначен генеральным директором NGR Softlab 1
27.12.2023 Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope 1
07.12.2023 NGR Softlab выпустила обновление SIEM-системы Alertix 1
31.10.2023 Вышло обновление российской аналитической платформы информационной безопасности Dataplan 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 1
22.05.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan 1
30.03.2023 Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года 1
17.03.2023 BI.ZONE запустил сервис по управлению корпоративной кибербезопасностью 1
02.02.2023 NGR Softlab дополнила платформу Dataplan модулем анализа прав и формирования модели управления доступом на основе ролей 1
23.11.2022 NGR Softlab получила сертификат ФСТЭК для SIEM-системы Alertix 1
20.09.2022 NGR Softlab усовершенствовал платформу Dataplan 1
06.09.2022 NGR Softlab представила новую версию SIEM-системы Alertix 1
01.09.2022 NGR Softlab представила новую версию продукта Infrascope 1
05.07.2022 «Крок» стала партнером NGR Softlab 1
17.06.2022 Вышла новая версия платформы Dataplan компании NGR Softlab 1
08.06.2022 NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения 1
06.05.2022 Вышла новая версия платформы Alertix компании NGR Softlab 1
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково» 1
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 2
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
16.03.2021 Аналитическая платформа Dataplan компании NGR Softlab включена в Реестр отечественного ПО 1
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак 1
03.11.2020 Дмитрий Пудов, Angara -

Банкам нужно больше времени, чтобы изменить отношение своих клиентов к биометрии

 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
01.10.2020 Группа компаний Angara и CyberPeak займутся защитой неструктурированных данных 1
24.07.2019 Angara Technologies Group создала систему ИБ для «ЭР-Телеком Холдинг» 1
22.11.2017 Angara запускает мониторинг ИБ в рамках Центра киберустойчивости ACRC 1
16.10.2017 Angara получила расширенную лицензию ФСТЭК России 1
26.09.2017 Angara Technologies Group удвоила команду технических специалистов 1
07.02.2017 Angara приобрела гиперконвергентное web-scale решение Nutanix для развития бизнеса 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Пудов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 26
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 9
Diasoft - Диасофт 870 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
8213 2
Информзащита 756 2
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Dell EMC 5027 1
Softline - Софтлайн 2810 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
SoftwareONE Group 105 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 4 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
PM Expert 113 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Nutanix 98 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Резонанс НПП 370 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 11
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 11
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 5
Оповещение и уведомление - Notification 4605 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 35 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
NGR Softlab - Dataplan 35 15
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 13
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 26 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Linux OS 9936 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Microsoft Windows 15656 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Сбер - BI.Zone vCISO 7 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 56 1
Google VirusTotal 80 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 16 1
Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector 2 1
Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector 2 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
МТС Exolve 67 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
Шерстобитов Сергей 55 3
Лящ Михаил 46 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Флоринский Алексей 7 1
Северин Олег 1 1
Николаева Мария 2 1
Путин Владимир 3171 1
Кондрашин Михаил 22 1
Непочатова Елена 18 1
Скрипаль Сергей 2 1
Рензяев Константин 62 1
Ефимов Петр 39 1
Бодрик Александр 10 1
Петров Александр 17 1
Минеев Евгений 10 1
Мелехин Иван 24 1
Адылин Павел 18 1
Матвеев Алексей 7 1
Якушев Николай 2 1
Боширов Руслан 1 1
Чугунов Евгений 14 1
Осьминин Евгений 4 1
Чернин Игорь 7 1
Заикин Андрей 30 1
Быков Андрей 12 1
Ляпунов Игорь 121 1
Булатов Александр 5 1
Ростовцев Евгений 4 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1008 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Швеция - Королевство 3619 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Европа Восточная 3075 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 114 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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