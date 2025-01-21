Пудов Дмитрий
Пудов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шерстобитов Сергей 55 3
|Лящ Михаил 46 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Флоринский Алексей 7 1
|Северин Олег 1 1
|Николаева Мария 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Непочатова Елена 18 1
|Скрипаль Сергей 2 1
|Рензяев Константин 62 1
|Ефимов Петр 39 1
|Бодрик Александр 10 1
|Петров Александр 17 1
|Минеев Евгений 10 1
|Мелехин Иван 24 1
|Адылин Павел 18 1
|Матвеев Алексей 7 1
|Якушев Николай 2 1
|Боширов Руслан 1 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Осьминин Евгений 4 1
|Чернин Игорь 7 1
|Заикин Андрей 30 1
|Быков Андрей 12 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Булатов Александр 5 1
|Ростовцев Евгений 4 1
|Галкин Николай 104 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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