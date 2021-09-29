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Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше

Российские разработчики подняли цену на ПО на 20%, несмотря на налоговый маневр и льготы. Участники рынка считают, что это связано с ростом заработной платы специалистов.

Цены на ПО выросли

Российские разработчики подняли цену на ПО в среднем на 20%. Меры налогового маневра, которые вступили в силу с начала 2021 г., не сдержали рост цен. ИТ-компании вкладывают средства в зарплаты специалистов, которые увеличиваются быстрее, чем сбыт. Участники рынка считают, что без налоговых льгот рост цен был бы еще стремительнее. Об этом сообщил «Коммерсант».

Налоговый маневр для ИТ-компаний

Раньше инфляция на рынке держалась на уровне 10%. С 1 января 2021 г. по распоряжению президента Владимира Путина в силу вступили меры налогового маневра. Страховые взносы снизились с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. «Ведомости» сообщали, что претендовать на льготы смогут российские ИТ-компании, у которых приходится не менее 90% доходов на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

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Цена на отечественное ПО поднялась на 20%

Благодаря маневру НОТ в этом году удалось удержать стоимость продуктов на прежнем уровне, отмечает Елена Непочатова, коммерческий директор «Новых облачных технологий» (НОТ, разработчик «Мойофис»). Исполнительный директор «Рексофт» Евгений Минеев добавляет, что без налогового маневра рост цен был бы еще сильнее. Маневр помог индустрии сохранить темпы роста и развития, считает исполнительный директор Artezio Павел Адылин.

При этом дорожают, как правило, не старые версии продуктов, а новые релизы, которые несут большую ценность, говорит гендиректор NGR Softlab Дмитрий Пудов.

Высокие зарплаты

Другие участники рынка считают, что повышение цен связано с ростом зарплат специалистов. Наибольшая статья затрат любой софтверной компании — расходы на фонд оплаты труда, отмечает Елена Непочатова. По словам гендиректора NGR Softlab Дмитрия Пудова, компании поднимают ценник, потому что рынок сбыта не растет такими темпами, какими дорожает производственный ресурс.

Зарплата ИТ-специалистов в России выросла на 20% с начала лета 2021 г. Сегодня среди самых высокооплачиваемых профессий — программист «1С» с зарплатой до 250 тыс. руб., а также технический директор с зарплатой 238 тыс. руб. в месяц. На рынке труда отмечают, что число откликов на ИТ-вакансии выросло на 60% по сравнению с 2020 г., при росте вакансий на 70%. Однако специалисты отмечают, что высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке. Это провоцирует рост заработной платы.

Половинчатые меры

Иван Мелехин, директор по развитию «Информзащиты», считает, что рост цен на ПО может быть обусловлен таже условиями маневра. Софт, который не входит реестр отечественного ПО, теперь облагается НДС, и разработчикам приходится платить.

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Интеграция

«Или, например, за счет импортозамещения из некоторых секторов выдавлен ряд импортных продуктов, что снизило конкуренцию с одной стороны, но с другой — повысило спрос. Такие половинчатые меры регулирования не могут не привести к росту цен», — говорит Мелехин. Эксперт считает, что на ряд продуктов имеет смысл установить предельные цены — как в продовольственном секторе.

Другие причины

Еще одной причиной роста цен Константин Рензяев, гендиректор CorpSoft24, называет общую высокую инфляцию. По его мнению, разработчики и IT-консультанты отреагировали на нее, не желая ухудшать собственные жизненные условия.

По словам ИТ-директора Navicon Николая Якушева, ускорение инфляции на рынке отечественного ПО связано с ориентацией на мировой рынок, где цены также выросли на 20%.

Дарья Лебедева

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