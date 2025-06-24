Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит Artezio Артезио
Artezio – частная компания, основанная в 2000 году. Специализируется на создании программного обеспечения и оказание консультационных услуг в сфере разработки ПО. Компания создает инновационные решения для медицины, банковской и финансовой сфер, туризма, электронного обучения и социальных сетей. Центры разработки Artezio расположены в Москве, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Витебске, Могилеве. С 2005 года Artezio входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Специалистами Artezio выполнены проекты для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|24.06.2025
|
Artezio разработала методологию применения ИИ для быстрого запуска ИT-проектов
Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит» ) представила новую методологию для создания проектной документации, которая объединяет работу системных аналитиков с возможностями искусственного инте
|06.05.2025
|
Artezio представила рейтинг самых безопасных мессенджеров 2025 года
Аналитический центр компании Artezio (входит в группу компаний «Ланит») опубликовал обновленный рейтинг самых защищенных мессенджеров 2025 г. Это уже пятое комплексное исследование мессенджеров, проводимое Artezio с
|02.04.2024
|
AI4Dev ‒ новое сообщество от Artezio для разработчиков, использующих ИИ
Компания Artezio (входит в группу «Ланит»), разработчик программного обеспечения, объявляет о запуске Telegram-канала AI4Dev, посвященного применению искусственного интеллекта (ИИ) в разработке ПО. Кана
|30.11.2023
|
Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование
С 1 октября по 31 декабря 2023 г. проходит ежегодное исследование цифровизации бизнеса в России, организованное компанией Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware совместно с ассоциациями BPM-профессионалов и «Руссофт». Его цель ‒ оценить текущую готовность и потенциал российского бизнеса к цифровой трансфор
|08.11.2019
|
Artezio открыла центр разработки в Санкт-Петербурге
Компания Artezio (входит в группу «Ланит») объявила об открытии центра разработки программного обеспечения в Санкт-Петербурге. Команда филиала сфокусируется на перспективных российских и зарубежных прое
|27.11.2018
|
Россияне вычислили 8 самых безопасных мессенджеров в мире. Telegram не лучше всех
Восемь стражей безопасности Аналитический отдел российской компании Artezio, входящий в группу компаний «Ланит», провел исследование популярных мессенджеров с целью выявления наиболее безопасных из них. Специалисты протестировали 20 распространенных приложений
|12.02.2018
|
Artezio представила мобильное приложение для хранения секретной информации
асности. Импортировать файлы можно с любого устройства Apple или из облачного хранилища iCloud. Доступна загрузка файлов через программу iTunes.Игорь Есипович, глава департамента мобильной разработки Artezio, отметил: «Производители мобильной техники прикладывают немало усилий и выделяют значительные средства для более совершенной защиты персональных данных. Однако они не могут защитить инф
|05.12.2017
|
Artezio работает над мобильной технологией распознавания эмоций
Разработчики Artezio (входит в ГК «Ланит») намерены адаптировать технологию сканирования лица, использованную в новом iPhone X, для достоверного определения и фиксации эмоций и настроения. Artezio ра
|19.05.2017
|
Artezio и Facebook ведут переговоры о долгосрочном партнерстве в сфере ИТ
На встрече с топ-менеджером по развитию бизнеса центрального офиса Facebook Клаудией Фернандез (Claudia Fernandes) представители Artezio (группа компаний «Ланит») обсудили участие компании в социальных проектах и программах для ведущих разработчиков социальной сети. Говоря о сотрудничестве в публичных социальных проектах
|26.04.2017
|
Artezio разработала приложение для спасения потерявшихся и бездомных животных
Компания Artezio (входит в ГК «Ланит») создала приложение Friendly Citizens, предназначенное для спасения животных. Программная разработка предназначена для мобильных телефонов под управлением iOS и And
|24.10.2016
|
Artezio и B2W разработали новые модули платформы ONE для автоматизации в строительной сфере
Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») совместно с американской компанией B2W, разработчиком корпоративных программных продуктов для управления строительством, разработала новые модули для
|25.09.2013
|
Artezio разработала приложение для слайд-шоу фотографий из Instagram
Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») создала приложение iLikeSlide для создания и трансляции слайд-шоу фотографий из Instagram. Как рассказали CNews в Artezio, онлайн-сервис iLikeS
|26.11.2012
|
Artezio создает департамент банковских технологий
Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») сообщила о создании департамента банковских технологий. Задачей подразделения станет оказание ИТ-услуг банкам и другим финансовым учреждениям. Руковод
|02.08.2012
|
Artezio открывает новый производственный центр в Харькове
Компания Artezio, входящая в группу «Ланит», сообщила об открытии центра разработки программного обеспечения в Харькове (Украина). Центр будет специализироваться на проектах с использованием Java-технол
|29.05.2008
|
«Ланит-Терком» и «Артезио» объединились в одну компанию
Компании «Ланит-Терком» и «Артезио», входящие в холдинг «Ланит» и специализирующиеся на разработке программного обеспечения, объединились в компанию AT Software. 90% акций вновь созданной компании остается за холдингом «
|24.03.2008
|
Компания «Артезио» разработала новую версию сайта Career.ru
Компания «Артезио» объявила о том, что завершила разработку новой версии сайта Career.ru, приобретенного группой компаний HeadHunter в октябре 2007 г. Созданный полностью заново, с новыми функциями и на
|21.02.2008
|
«Артезио» открыла новый офис в Белоруссии
Компания «Артезио» (группа компаний ЛАНИТ), российский разработчик программного обеспечения, сообщила об открытии своего нового офиса в Витебске, республика Беларусь. Офис открыт в рамках стратегии расши
|28.09.2005
|
ЛАНИТ купил Artezio
Основными направлениями деятельности Artezio являются разработка и сопровождение информационных систем масштаба предприятия и систем электронного бизнеса; интеграция унаследованных систем предприятия в единую информационную среду;
|27.09.2005
|
ЛАНИТ поглотила Artezio
Фирма Artezio, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, вошла в группу компаний ЛАНИТ. Artezio остается самостоятельной компанией, а исполнительный директор Artezio Па
|08.10.2004
|
В Artezio новые кадровые назначения
Лоуренс Рейд (Lawrence Reid) назначен на должность главного инженера (chief technical officer) компании Artezio. В его служебные обязанности войдут разработка и координация технологической политики компании, контроль проектных групп и внедрения системы качества, организация взаимодействия с заказ
|04.02.2003
|
Антон Шутов стал директором по производству в “Артезио”
Aнтон Шутов назначен на должность директора по производству компании ”Артезио”. В его служебные обязанности войдут разработка и координация технологической политики компании, контроль проектных групп, контроль введения системы качества, организация взаимодействия
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Адылин Павел 18 18
|Паршин Дмитрий 18 11
|Матусевич Сергей 9 9
|Макаров Валентин 241 8
|Простоквашин Игорь 32 7
|Тихий Игорь 7 5
|Путин Владимир 3376 5
|Терехов Андрей 40 4
|Романовский Денис 4 4
|Овчаренко Юрий 38 4
|Бобровников Борис 104 4
|Грибов Владимир 31 3
|Шпак Виталий 34 3
|Никифоров Николай 1137 3
|Чехонин Антон 66 3
|Егоров Александр 87 3
|Черных Дмитрий 16 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Сухарев Алексей 13 2
|Фомичев Андрей 73 2
|Головачев Михаил 20 2
|Уфнаровский Владимир 5 2
|Мелехин Иван 24 2
|Есипович Игорь 3 2
|Львов Владимир 17 2
|Бяхов Олег 59 2
|Непочатова Елена 18 2
|Павлов Сергей 17 2
|Беляев Леонид 13 2
|Вронская Светлана 21 2
|Булатов Валерий 3 2
|Блатов Валерий 2 2
|Крылов Владимир 4 2
|Лозанский Эдуард 2 2
|Шадаев Максут 1158 2
|Генс Георгий 76 2
|Калинин Александр 178 2
|Семенов Алексей 85 2
|Лашин Ренат 83 2
|Генс Филипп 44 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2184 9
|Ведомости 1272 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11427 4
|Известия ИД 714 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|InformationWeek 241 1
|FT - Financial Times 1261 1
|РИА Новости 996 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.