Ланит - Artezio - Артезио

Artezio разработала методологию применения ИИ для быстрого запуска ИT-проектов Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит» ) представила новую методологию для создания проектной документации, которая объединяет работу системных аналитиков с возможностями искусственного инте

Artezio представила рейтинг самых безопасных мессенджеров 2025 года Аналитический центр компании Artezio (входит в группу компаний «Ланит») опубликовал обновленный рейтинг самых защищенных мессенджеров 2025 г. Это уже пятое комплексное исследование мессенджеров, проводимое Artezio с

AI4Dev ‒ новое сообщество от Artezio для разработчиков, использующих ИИ Компания Artezio (входит в группу «Ланит»), разработчик программного обеспечения, объявляет о запуске Telegram-канала AI4Dev, посвященного применению искусственного интеллекта (ИИ) в разработке ПО. Кана

Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование С 1 октября по 31 декабря 2023 г. проходит ежегодное исследование цифровизации бизнеса в России, организованное компанией Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware совместно с ассоциациями BPM-профессионалов и «Руссофт». Его цель ‒ оценить текущую готовность и потенциал российского бизнеса к цифровой трансфор

Artezio открыла центр разработки в Санкт-Петербурге Компания Artezio (входит в группу «Ланит») объявила об открытии центра разработки программного обеспечения в Санкт-Петербурге. Команда филиала сфокусируется на перспективных российских и зарубежных прое

Россияне вычислили 8 самых безопасных мессенджеров в мире. Telegram не лучше всех Восемь стражей безопасности Аналитический отдел российской компании Artezio, входящий в группу компаний «Ланит», провел исследование популярных мессенджеров с целью выявления наиболее безопасных из них. Специалисты протестировали 20 распространенных приложений

Artezio представила мобильное приложение для хранения секретной информации асности. Импортировать файлы можно с любого устройства Apple или из облачного хранилища iCloud. Доступна загрузка файлов через программу iTunes.Игорь Есипович, глава департамента мобильной разработки Artezio, отметил: «Производители мобильной техники прикладывают немало усилий и выделяют значительные средства для более совершенной защиты персональных данных. Однако они не могут защитить инф

Artezio работает над мобильной технологией распознавания эмоций Разработчики Artezio (входит в ГК «Ланит») намерены адаптировать технологию сканирования лица, использованную в новом iPhone X, для достоверного определения и фиксации эмоций и настроения. Artezio ра

Artezio и Facebook ведут переговоры о долгосрочном партнерстве в сфере ИТ На встрече с топ-менеджером по развитию бизнеса центрального офиса Facebook Клаудией Фернандез (Claudia Fernandes) представители Artezio (группа компаний «Ланит») обсудили участие компании в социальных проектах и программах для ведущих разработчиков социальной сети. Говоря о сотрудничестве в публичных социальных проектах

Artezio разработала приложение для спасения потерявшихся и бездомных животных Компания Artezio (входит в ГК «Ланит») создала приложение Friendly Citizens, предназначенное для спасения животных. Программная разработка предназначена для мобильных телефонов под управлением iOS и And

Artezio и B2W разработали новые модули платформы ONE для автоматизации в строительной сфере Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») совместно с американской компанией B2W, разработчиком корпоративных программных продуктов для управления строительством, разработала новые модули для

Artezio разработала приложение для слайд-шоу фотографий из Instagram Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») создала приложение iLikeSlide для создания и трансляции слайд-шоу фотографий из Instagram. Как рассказали CNews в Artezio, онлайн-сервис iLikeS

Artezio создает департамент банковских технологий Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») сообщила о создании департамента банковских технологий. Задачей подразделения станет оказание ИТ-услуг банкам и другим финансовым учреждениям. Руковод

Artezio открывает новый производственный центр в Харькове Компания Artezio, входящая в группу «Ланит», сообщила об открытии центра разработки программного обеспечения в Харькове (Украина). Центр будет специализироваться на проектах с использованием Java-технол

«Ланит-Терком» и «Артезио» объединились в одну компанию Компании «Ланит-Терком» и «Артезио», входящие в холдинг «Ланит» и специализирующиеся на разработке программного обеспечения, объединились в компанию AT Software. 90% акций вновь созданной компании остается за холдингом «

Компания «Артезио» разработала новую версию сайта Career.ru Компания «Артезио» объявила о том, что завершила разработку новой версии сайта Career.ru, приобретенного группой компаний HeadHunter в октябре 2007 г. Созданный полностью заново, с новыми функциями и на

«Артезио» открыла новый офис в Белоруссии Компания «Артезио» (группа компаний ЛАНИТ), российский разработчик программного обеспечения, сообщила об открытии своего нового офиса в Витебске, республика Беларусь. Офис открыт в рамках стратегии расши

ЛАНИТ купил Artezio Основными направлениями деятельности Artezio являются разработка и сопровождение информационных систем масштаба предприятия и систем электронного бизнеса; интеграция унаследованных систем предприятия в единую информационную среду;

ЛАНИТ поглотила Artezio Фирма Artezio, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, вошла в группу компаний ЛАНИТ. Artezio остается самостоятельной компанией, а исполнительный директор Artezio Па

В Artezio новые кадровые назначения Лоуренс Рейд (Lawrence Reid) назначен на должность главного инженера (chief technical officer) компании Artezio. В его служебные обязанности войдут разработка и координация технологической политики компании, контроль проектных групп и внедрения системы качества, организация взаимодействия с заказ