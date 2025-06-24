Разделы

Ланит Artezio Артезио

Ланит - Artezio - Артезио

Artezio – частная компания, основанная в 2000 году. Специализируется на создании программного обеспечения и оказание консультационных услуг в сфере разработки ПО. Компания создает инновационные решения для медицины, банковской и финансовой сфер, туризма, электронного обучения и социальных сетей. Центры разработки Artezio расположены в Москве, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Витебске, Могилеве. С 2005 года Artezio входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Специалистами Artezio выполнены проекты для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады.

24.06.2025 Artezio разработала методологию применения ИИ для быстрого запуска ИT-проектов

Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит» ) представила новую методологию для создания проектной документации, которая объединяет работу системных аналитиков с возможностями искусственного инте
06.05.2025 Artezio представила рейтинг самых безопасных мессенджеров 2025 года

Аналитический центр компании Artezio (входит в группу компаний «Ланит») опубликовал обновленный рейтинг самых защищенных мессенджеров 2025 г. Это уже пятое комплексное исследование мессенджеров, проводимое Artezio с
02.04.2024 AI4Dev ‒ новое сообщество от Artezio для разработчиков, использующих ИИ

Компания Artezio (входит в группу «Ланит»), разработчик программного обеспечения, объявляет о запуске Telegram-канала AI4Dev, посвященного применению искусственного интеллекта (ИИ) в разработке ПО. Кана
30.11.2023 Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование

С 1 октября по 31 декабря 2023 г. проходит ежегодное исследование цифровизации бизнеса в России, организованное компанией Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware совместно с ассоциациями BPM-профессионалов и «Руссофт». Его цель ‒ оценить текущую готовность и потенциал российского бизнеса к цифровой трансфор
08.11.2019 Artezio открыла центр разработки в Санкт-Петербурге

Компания Artezio (входит в группу «Ланит») объявила об открытии центра разработки программного обеспечения в Санкт-Петербурге. Команда филиала сфокусируется на перспективных российских и зарубежных прое
27.11.2018 Россияне вычислили 8 самых безопасных мессенджеров в мире. Telegram не лучше всех

Восемь стражей безопасности Аналитический отдел российской компании Artezio, входящий в группу компаний «Ланит», провел исследование популярных мессенджеров с целью выявления наиболее безопасных из них. Специалисты протестировали 20 распространенных приложений

12.02.2018 Artezio представила мобильное приложение для хранения секретной информации

асности. Импортировать файлы можно с любого устройства Apple или из облачного хранилища iCloud. Доступна загрузка файлов через программу iTunes.Игорь Есипович, глава департамента мобильной разработки Artezio, отметил: «Производители мобильной техники прикладывают немало усилий и выделяют значительные средства для более совершенной защиты персональных данных. Однако они не могут защитить инф
05.12.2017 Artezio работает над мобильной технологией распознавания эмоций

Разработчики Artezio (входит в ГК «Ланит») намерены адаптировать технологию сканирования лица, использованную в новом iPhone X, для достоверного определения и фиксации эмоций и настроения. Artezio ра
19.05.2017 Artezio и Facebook ведут переговоры о долгосрочном партнерстве в сфере ИТ

На встрече с топ-менеджером по развитию бизнеса центрального офиса Facebook Клаудией Фернандез (Claudia Fernandes) представители Artezio (группа компаний «Ланит») обсудили участие компании в социальных проектах и программах для ведущих разработчиков социальной сети. Говоря о сотрудничестве в публичных социальных проектах
26.04.2017 Artezio разработала приложение для спасения потерявшихся и бездомных животных

Компания Artezio (входит в ГК «Ланит») создала приложение Friendly Citizens, предназначенное для спасения животных. Программная разработка предназначена для мобильных телефонов под управлением iOS и And
24.10.2016 Artezio и B2W разработали новые модули платформы ONE для автоматизации в строительной сфере

Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») совместно с американской компанией B2W, разработчиком корпоративных программных продуктов для управления строительством, разработала новые модули для 
25.09.2013 Artezio разработала приложение для слайд-шоу фотографий из Instagram

Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») создала приложение iLikeSlide для создания и трансляции слайд-шоу фотографий из Instagram. Как рассказали CNews в Artezio, онлайн-сервис iLikeS
26.11.2012 Artezio создает департамент банковских технологий

Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит») сообщила о создании департамента банковских технологий. Задачей подразделения станет оказание ИТ-услуг банкам и другим финансовым учреждениям. Руковод
02.08.2012 Artezio открывает новый производственный центр в Харькове

Компания Artezio, входящая в группу «Ланит», сообщила об открытии центра разработки программного обеспечения в Харькове (Украина). Центр будет специализироваться на проектах с использованием Java-технол
29.05.2008 «Ланит-Терком» и «Артезио» объединились в одну компанию

Компании «Ланит-Терком» и «Артезио», входящие в холдинг «Ланит» и специализирующиеся на разработке программного обеспечения, объединились в компанию AT Software. 90% акций вновь созданной компании остается за холдингом «
24.03.2008 Компания «Артезио» разработала новую версию сайта Career.ru

Компания «Артезио» объявила о том, что завершила разработку новой версии сайта Career.ru, приобретенного группой компаний HeadHunter в октябре 2007 г. Созданный полностью заново, с новыми функциями и на

21.02.2008 «Артезио» открыла новый офис в Белоруссии

Компания «Артезио» (группа компаний ЛАНИТ), российский разработчик программного обеспечения, сообщила об открытии своего нового офиса в Витебске, республика Беларусь. Офис открыт в рамках стратегии расши
28.09.2005 ЛАНИТ купил Artezio

Основными направлениями деятельности Artezio являются разработка и сопровождение информационных систем масштаба предприятия и систем электронного бизнеса; интеграция унаследованных систем предприятия в единую информационную среду;
27.09.2005 ЛАНИТ поглотила Artezio

Фирма Artezio, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, вошла в группу компаний ЛАНИТ. Artezio остается самостоятельной компанией, а исполнительный директор Artezio Па
08.10.2004 В Artezio новые кадровые назначения

Лоуренс Рейд (Lawrence Reid) назначен на должность главного инженера (chief technical officer) компании Artezio. В его служебные обязанности войдут разработка и координация технологической политики компании, контроль проектных групп и внедрения системы качества, организация взаимодействия с заказ
04.02.2003 Антон Шутов стал директором по производству в “Артезио”

Aнтон Шутов назначен на должность директора по производству компании ”Артезио”. В его служебные обязанности войдут разработка и координация технологической политики компании, контроль проектных групп, контроль введения системы качества, организация взаимодействия

