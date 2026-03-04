Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191221
ИКТ 14745
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83211
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Сбер СберТройка

Сбер - СберТройка

СберТройка  — совместная ИТ-компания Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему  на базе московской карты «Тройка» в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.03.2026 Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер 2
20.06.2023 Студенты при поддержке «Сбертройки» разработали решение для оценки качества услуг в городском транспорте 2
05.05.2023 В 90% городского транспорта Ростовской области заработала билетная система «Сбертройка» 2
04.05.2023 Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5 2
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать 1
21.03.2023 Больше 16 тыс. транспортных средств в регионах России подключили к современной билетной системе «Сбертройка» 3
10.03.2023 «Сбертройка» запустила билетную систему в Хакасии 2
22.02.2023 «Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа» 3
29.06.2022 Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске 2
04.05.2022 Новый проект цифровизации общественного транспорта стартовал в Новосибирске 2
14.04.2022 Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс» 2
05.03.2022 Как будет развиваться цифровизация общественного транспорта Петербурга 2
10.12.2021 «Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона 2
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 1
14.10.2021 В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров 1

Публикаций - 15, упоминаний - 29

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Датапакс 48 5
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Ростелеком 10459 1
МегаФон 10165 1
SAP SE 5472 1
Yandex - Яндекс 8669 1
Softline - Софтлайн 3361 1
9128 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1616 1
Рексофт - Reksoft 437 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 240 1
Ланит - Artezio - Артезио 92 1
InnoSTage - Инностейдж 200 1
Сбер - Расчетные решения АО 28 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 7 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 121 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 8
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 3
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 1
Почта России ПАО 2271 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 1
Visa International 1977 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 42 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Центр-инвест КБ 62 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 143 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2766 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 693 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 248 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5103 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2979 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 723 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5290 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57936 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13156 8
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12353 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74268 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23450 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 100 3
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 88 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5358 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3152 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8864 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5693 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 374 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15023 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22097 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25637 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13094 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19062 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 856 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1460 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9511 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2395 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 663 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2713 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17276 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7712 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32278 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25813 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7491 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27265 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16720 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3395 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34221 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9844 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2060 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5906 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1021 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4382 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3467 3
Apple - App Store 3025 3
Google Android 14861 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 2
FreePik 1549 1
Администрация Новосибирска - Электронный проездной Новосибирск 2 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 1
Датапакс - Курский транспорт - Курск транспорт 4 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 824 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 856 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
Apple iPhone 6 4862 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Сбер - Сбербанк Вместе 13 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
Ликсутов Максим 210 6
Исаев Максим 55 5
Собянин Сергей 504 4
Матюхина Валерия 2 2
Анисимов Сергей 9 1
Торицын Алексей 2 1
Коскова Ксения 6 1
Русских Елизавета 2 1
Рябов Семен 1 1
Иванчихина Елена 3 1
Хужаев Дамир 1 1
Ларькин Сергей 1 1
Салаев Тимур 1 1
Мурыков Эдуард 1 1
Сушенцев Алексей 1 1
Покусаев Олег 3 1
Салимов Руслан 1 1
Беликов Дмитрий 3 1
Карнахин Станислав 3 1
Габдрахманова Лилия 1 1
Кругловая Мария 1 1
Кудрявцева-Девина Яна 1 1
Клейменов Александр 2 1
Алеев Андрей 1 1
Марченко Наталья 1 1
Малых Дмитрий 65 1
Рензяев Константин 75 1
Кирьянова Александра 160 1
Казаков Михаил 12 1
Алонсо Виктор Вентимилла 15 1
Васильченко Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159137 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46251 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18878 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 1017 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53655 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8259 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1705 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 217 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 18 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Земля - планета Солнечной системы 10711 1
Польша - Республика 2007 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - СФО - Новосибирск 4727 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1939 1
Россия - ЦФО - Курская область 715 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1686 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1463 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 517 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 394 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 566 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 729 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 374 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 168 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 188 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20516 13
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2974 13
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1478 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55299 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51550 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2988 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5927 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10572 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32127 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4413 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 807 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 350 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2605 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8265 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 426 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1333 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1076 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1076 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11835 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 84 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2580 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 382 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1837 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3421 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11477 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15330 1
Английский язык 6907 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3742 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8232 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1177 1
Деловой Петербург 34 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422999, в очереди разбора - 726689.
Создано именных указателей - 191221.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240