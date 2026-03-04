Сбер - СберТройка

СберТройка — совместная ИТ-компания Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители.