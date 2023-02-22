«Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа»

«Сбертройка» и академия «Высшая инженерная школа» подписали соглашение, согласно которому студенты академии будут разрабатывать цифровые решения для оценки качества услуг в городском транспорте.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Сбертройки» Валерия Матюхина и директор академии «Высшая инженерная школа» Олег Покусаев. Сотрудничество начнется уже в ближайшем семестре: студенты академии в рамках проектной деятельности приступят к разработке цифровой системы, которая позволит оценить качество пассажироперевозок. Над проектом будет работать команда студентов двух образовательных программ «ИТ-сервисы и технологии обработки данных на транспорте» и «Экономика и инженерия транспортных систем».

«“Сбертройка” – молодая IT-компания, которая стремится обеспечить максимальный комфорт каждого пассажира в вопросах оплаты проезда, а также сделать возможным бесшовное передвижение пассажиров во всех регионах нашей страны. Мы активно развиваем инновационную билетную систему “Сбертройка” и заинтересованы в сотрудничестве с ИТ-талантами для внедрения лучших решений в отрасли», – сказала директор компании «Сбертройка» Валерия Матюхина.

Как отметил директор академии «Высшая инженерная школа» Олег Покусаев, работа над действующими проектами компаний-партнеров Академии является обязательным элементом образовательной программы «Высшей инженерной школы». Только за первый семестр этого учебного года студенты разработали более 50 инженерных, ИТ- и дизайн-решений для различных компаний.

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В дальнейшем «Сбертройка» и академия «Высшая инженерная школа» планируют запустить совместные образовательные программы и лаборатории.