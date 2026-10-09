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Все категории 202572
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Покусаев Олег

СОБЫТИЯ


09.10.2026 Студенты Российского университета транспорта будут изучать российское ПО в ИТ-лаборатории 1
07.04.2023 АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте» 1
22.02.2023 «Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа» 1
06.02.2012 Cisco оснастит системой видеосвязи многофункциональный молодежный центр в Москве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Покусаев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5383 1
Softline - Софтлайн 3808 1
Softline - Polymatica - Полиматика 203 1
Сбер - СберТройка 17 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 766 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 43 1
Молодежный центр СВАО ГБУ БГУ 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2907 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26987 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7866 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13038 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2782 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16724 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23223 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6624 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10344 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23961 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6722 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9440 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5746 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2760 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Шилова Алевтина 1 1
Матюхина Валерия 2 1
Яшенкова Наталья 5 1
Собянин Сергей 566 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34350 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22060 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58527 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3237 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8582 1
Образование в России 2980 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12010 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6240 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
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