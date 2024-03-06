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МИИТ АВИШ Академия Высшая инженерная школа

СОБЫТИЯ


06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
29.11.2023 В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети 1
27.11.2023 Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
20.06.2023 Студенты при поддержке «Сбертройки» разработали решение для оценки качества услуг в городском транспорте 2
07.04.2023 АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте» 2
22.02.2023 «Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа» 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

МИИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 3
9594 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
ЭТМ 17 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
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Сбер - СберТройка 17 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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