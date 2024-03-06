Индексная книга (каталог) CNews*
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МИИТ АВИШ Академия Высшая инженерная школа
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 11
МИИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберТройка 17 2
|РЖД - Российские железные дороги 2096 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|Покусаев Олег 3 2
|Матюхина Валерия 2 2
|Рябов Семен 1 1
|Хужаев Дамир 1 1
|Ларькин Сергей 1 1
|Салаев Тимур 1 1
|Мурыков Эдуард 1 1
|Токарев Петр 1 1
|Платова Раиса 1 1
|Шутов Алексей 2 1
|Сушенцев Алексей 1 1
|Щербань Вячеслав 1 1
|Дрыкин Дмитрий 2 1
|Бутырский Денис 1 1
|Дианова Валентина 1 1
|Кругловая Мария 1 1
|Сатторова Юлия 1 1
|Алеев Андрей 1 1
|Яшенкова Наталья 5 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Чесноков Александр 7 1
|Беспалов Александр 15 1
|Андреев Валерий 25 1
|Тищенко Дмитрий 2 1
|Ильин Роман 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.