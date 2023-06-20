Студенты при поддержке «Сбертройки» разработали решение для оценки качества услуг в городском транспорте

Студенты Академии «Высшая инженерная школа» при поддержке «Сбертройки» за два месяца разработали проект цифровой системы для оценки качества транспортных услуг. Система прошла тестирование. Предполагается, что цифровой сервис будет запущен в регионах. Об этом CNews сообщили представители «Сбертройки».

Благодаря цифровой системе каждый пассажир сможет оставить обратную связь касательно того, насколько комфортно и удобно пользоваться городским транспортом или определенным транспортным средством. В транспортных средствах разместят QR-коды. Пассажиру необходимо сканировать QR-код, размещенный в транспорте, и перейти на страницу с формой обратной связи. На странице можно оценить работу платежной системы, профессионализм персонала, качество работы кондиционеров и другой техники, а также температурный комфорт и другие параметры, которые обозначит заказчик.

«Проект цифровой системы для оценки транспортных услуг, созданный студентами Академии «Высшая инженерная школа», получит свое продолжение и будет запущен в регионах нашей страны. С помощью системы можно будет собирать и анализировать обратную связь от пассажиров и на основе этих данных принимать решения по повышению качества услуг в пассажирском транспорте. Мы и в дальнейшем планируем привлекать ИТ-таланты для создания лучших сервисов в отрасли», – сказала генеральный директор компании «Сбертройка» Валерия Матюхина.

Власти региона смогут в личном кабинете отслеживать рейтинг перевозчиков по выбранным критериям, а также изучать отзывы пассажиров. Собранные данные позволят оперативно принимать меры для улучшения качества предоставляемых услуг.

В течение двух месяцев над проектом работали студенты образовательной программы «ИТ-сервисы и технологии обработки данных на транспорте»: Дамир Хужаев, Андрей Алеев, Тимур Салаев, Алексей Сушенцев, Семен Рябов, Мария Кругловая и Сергей Ларькин. Куратором проекта выступил заместитель директора по развитию региональных проектов «Сбертройки» Эдуард Мурыков.

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«На сегодняшний день основная цель рынка транспортных услуг – предоставление надлежащих услуг пассажирам. Но как получить обратную связь? И как эффективно отслеживать, что работает хорошо, а что необходимо улучшить? Для этого есть данные из открытых источников, звонки с горячих линий, обращения в социальных сетях, но все это слишком разрозненные и не упорядоченные данные, где зачастую сложно выделить ключевую проблему. Разработанное студентами решение – это качественный инструмент сбора обратной связи от пассажиров и гибкий аналитический инструмент любого руководителя транспортного предприятия. Мы считаем, у проекта есть будущее, его можно внедрять и выходить с ним на рынок», — отметил заместитель директора по развитию региональных проектов «Сбертройки» Эдуард Мурыков.

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«Сбертройка» — совместная ИТ-компания «Сбера», правительства Москвы и правительства Московской области, созданная в 2020 г. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. Сегодня билетная система работает в более 25 регионах от Карелии до Хабаровского края.