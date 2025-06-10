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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП САРУС СПЖЦ (PLM) система полного жизненного цикла
САРУС — система на базе единой платформы в защищенном исполнении, обеспечивающая основной функционал: твердотельное моделирование, поверхностное моделирование, измерения, анализ геометрии, визуализация, оформление документации в соответствии с требованиями стандартов (ЕСКД). Система имеет собственное геометрическое 3D-ядро, решатель 2D-ограничений и 3D-сопряжений. Подсистема CAD реализована в рамках единой технологической платформы комплекса. Обеспечивается кроссплатформенность — система может работать под управлением операционных систем Windows и Linux.
УПОМИНАНИЯ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 360 1
|Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
|Солнцева Екатерина 58 3
|Лихачев Алексей 44 3
|Путин Владимир 3250 2
|Мишустин Михаил 699 2
|Шадаев Максут 1056 1
|Мантуров Денис 113 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Никитин Глеб 42 1
|Смирнова Елена 14 1
|Шостак Юрий 2 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Хасьянова Гульнара 147 1
|Касперская Наталья 298 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Голодец Ольга 23 1
|Наумов Евгений 38 1
|Новикова Елена 89 1
|Абрамова Елена 14 1
|Смирнова Юлия 10 1
|Андреев Валерий 25 1
|Кармишин Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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