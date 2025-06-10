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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП САРУС СПЖЦ (PLM) система полного жизненного цикла


САРУС — система на базе единой платформы в защищенном исполнении, обеспечивающая основной функционал: твердотельное моделирование, поверхностное моделирование, измерения, анализ геометрии, визуализация, оформление документации в соответствии с требованиями стандартов (ЕСКД). Система имеет собственное геометрическое 3D-ядро, решатель 2D-ограничений и 3D-сопряжений. Подсистема CAD реализована в рамках единой технологической платформы комплекса. Обеспечивается кроссплатформенность — система может работать под управлением операционных систем Windows и Linux.

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 НКК представила сквозное решение «САРУС+ Композиты» 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 3
22.05.2024 «Росатом» представил прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы 3
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
15.09.2023 КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь 1
05.06.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО 3
30.01.2023 Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область 1

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5336 1
8508 1
ANSYS 78 1
Visiology - Визиолоджи 76 1
Галактика - Корпорация 1481 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 38 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 1
Softline - Софтлайн 3004 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1505 1
Базальт СПО - BaseALT 707 1
МегаФон 9323 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 314 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 190 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 31 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 596 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 1
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 27 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 15 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
КамАЗ Мастер 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3110 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 117 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 466 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 126 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
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Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1776 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 937 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5168 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 522 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 2
Нанософт - nanoCAD 98 1
Microsoft Azure 1430 1
1С:ERP Управление предприятием 626 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 241 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 182 1
Siemens Teamcenter 67 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1341 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
ESI ProCAST 4 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 69 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
Nagios 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 171 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4725 1
Microsoft Windows 15927 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 45 1
Актив - Рутокен Плагин 18 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 18 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 17 1
ИВК Крипто СКЗИ - средство криптографической защиты 7 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 152 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 214 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 62 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 23 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 1
КамАЗ ЦИКТ - Kamotive 1 1
Autodesk Revit 118 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 66 1
Солнцева Екатерина 58 3
Лихачев Алексей 44 3
Путин Владимир 3250 2
Мишустин Михаил 699 2
Шадаев Максут 1056 1
Мантуров Денис 113 1
Горбунов Алексей 29 1
Никитин Глеб 42 1
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Сизоненко Григорий 40 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 148 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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