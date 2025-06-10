САРУС — система на базе единой платформы в защищенном исполнении, обеспечивающая основной функционал: твердотельное моделирование, поверхностное моделирование, измерения, анализ геометрии, визуализация, оформление документации в соответствии с требованиями стандартов (ЕСКД). Система имеет собственное геометрическое 3D-ядро, решатель 2D-ограничений и 3D-сопряжений. Подсистема CAD реализована в рамках единой технологической платформы комплекса. Обеспечивается кроссплатформенность — система может работать под управлением операционных систем Windows и Linux.